Společnost LX Pantos úspěšně dokončila komplexní projekt obranné logistiky pro moderní zbraně

V rámci tohoto projektu byly z Francie do Koreje přepraveny rakety vzduch-vzduch (AAM)* pro program útočných vrtulníků námořní pěchoty (MAH) Korejské republiky, který vede Úřad pro akviziční programy v oblasti obrany (DAPA). Společnost LX Pantos realizovala tento projekt pro společnost Korea Aerospace Industries (KAI).
*Raketa vzduch-vzduch (AAM) je řízená raketa odpalovaná z letadla za letu za účelem zásahu vzdušného cíle.
Rakety AAM pro program MAH byly dodány evropským dodavatelem obranné techniky M a přepraveny z letiště Châteauroux ve Francii na mezinárodní letiště Inčchon charterovým letem zajištěným společností LX Pantos. Následně byly po silnici doručeny jednotce námořní pěchoty Korejské republiky v Pchohangu.
Společnost LX Pantos nasadila speciální charterové letadlo, v němž byly rakety přepravovány jako jediný náklad, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana. Zásilka byla klasifikována jako výbušniny třídy 1, podtřídy 1.2, skupiny kompatibility E, a rakety podléhaly nejvyšším úrovním bezpečnostní kontroly.
Letecká přeprava nebezpečného zboží, jako jsou obranné materiály, je vysoce specializovaná operace, která musí splňovat jak předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) pro přepravu nebezpečného zboží, tak příslušné národní požadavky na bezpečnost letectví.
V průběhu operace společnost LX Pantos zajistila povolení k přeletu od 14 zemí v Evropě, na Blízkém východě a v Asii a koordinovala multimodální přepravu prostřednictvím své globální sítě, včetně evropských dceřiných společností.
Společnost LX Pantos rozšiřuje své aktivity v oblasti obranné logistiky od doby, kdy v roce 2024 získala v bezpečnostním hodnocení provedeném korejským Velitelstvím obranné kontrarozvědky hodnocení „Vynikající".
Dosáhla rovněž úrovně hodnocení 3 (AL3), což je nejvyšší úroveň v rámci systému Důvěryhodná platforma pro sdílení hodnocení informační bezpečnosti (TISAX), čímž prokázala svou schopnost splňovat přísné globální požadavky na informační bezpečnost.
Zástupce společnosti LX Pantos uvedl, že tento projekt dokládá pokročilé odborné znalosti společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany a logistiky, a dodal, že LX Pantos bude i nadále podporovat globální zákazníky z obranného sektoru a posilovat svou roli na trhu obranné logistiky.
O společnosti LX Pantos
Společnost LX Pantos, založená v roce 1977, je předním globálním poskytovatelem logistických služeb se sídlem v Koreji. Poskytuje komplexní logistická řešení v oblasti námořní, letecké a železniční dopravy i smluvní logistiky prostřednictvím celosvětové sítě pokrývající více než 40 zemí.
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