Společnost Magentic získala 5,5 milionu dolarů na uspokojení poptávky po úsporách založených na umělé inteligenci v dodavatelských řetězcích zasažených celními tarify

Získání finančních prostředků, na němž se podílely společnosti The Westly Group, First Momentum Ventures a „andělští investoři", tedy poskytovatelé kapitálu pro zakládání podniků, ze společností SAP, Airbus, McKinsey & Company, Hugging Face, Ironclad a Rosberg Ventures, urychlí růst týmu.

"Dodavatelské řetězce jsou skrytým motorem našeho světa, který je zodpovědný za každý telefon, lék nebo letadlo v našem životě," řekl Robin Van Aeken, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Magentic. "Zásobovací týmy jsou na pokraji sil, tráví hodiny navigací v nestrukturovaných informacích, stále složitějšími požadavky a nyní i globálními konflikty a cly."

Podle společnosti o McKinsey & Company 90 % ředitelů nákupu (CPO) označuje "úniky" ve sféře hodnot u dodržování předpisů dodavateli za kritické obchodní problémy, přičemž průměrná ztráta činí dvě procenta celkových výdajů; přibližně 40 milionů dolarů ze základních výdajů ve výši dvou miliard dolarů. Jeden z partnerů společnosti Magentic zjistil dříve nezjištěné chyby s dopadem na bilanci zisků a ztrát v každé čtvrté zadávací dokumentaci.

Magentic nasazuje do provozu hotové týmové hráče pro umělou inteligenci se specifikací pro oblast nákupu a dodavatelského řetězce. Tito agenti AI jsou navrženi tak, aby vyhledávali možnosti, určovali priority a dosahovali značných úspor, a to i v nepřehledných, nestrukturovaných prostředích, kde jsou hlavní data neúplná nebo nekonzistentní. Příkladem je výrobce s hodnotou 30 miliard dolarů, který ušetřil čtyři procenta na nákupu náhradních dílů pro strojní zařízení a nyní zavádí týmové agenty AI společnosti Magentic do dalších kategorií výdajů.

Odhran O'Donoghue, spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Magentic, řekl: "Poprvé máme technologii, která nám umožňuje porozumět všem svým datům v dříve nekompatibilních systémech. Ve společnosti Magentic nás motivuje otázka: Jak mohou komplexní společnosti nasadit důvěryhodné a spolehlivé systémy schopné řídit se firemními příručkami, aby zlepšily výsledky pro své dodavatele a zákazníky?"

Společnost Magentic založili Robin Van Aeken, který vedl týmy v McKinsey & Company pro globální výrobce, a Odhran O'Donoghue, který získal doktorát v oboru strojového učení na Oxfordské univerzitě a vedl pokročilé projekty umělé inteligence v OpenAI, NASA a Crickově institutu. Magentic slučuje prvotřídní tým inženýrů AI s odbornými znalostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Partner společnosti Sequoia Capital Julien Bek uvedl: "Nejlepší společnosti zabývající se umělou inteligencí dnes prodávají výsledky, nikoliv místa. Ve starém světě software jako služba prodával příslib návratnosti investic. V novém světě ji AI skutečně přináší. Proto jsme hrdí na partnerství s Robinem, Odhranem a týmem společnosti Magentic – jejich "mágové" umělé inteligence bez problémů spolupracují s týmy nákupu a dodavatelského řetězce, aby dosáhli okamžitých kladných výsledků ze zisků a ztrát, a my se nemůžeme dočkat, až uvidíme, jaký dopad bude mít jejich další působení."

Zákazníci společnosti Magentic pokrývají odvětví spotřebního zboží, farmacie a pokročilé výroby v USA a Evropě. Společnost Magentic nasazuje nové členy týmu s umělou inteligencí, kteří připravují obranu proti dodavatelským nárokům na cla, nacházejí další příležitosti k úsporám a fungují "od začátku do konce", vždy s lidmi v zádech.

Cílem společnosti Magentic je pomáhat svým zákazníkům dosáhnout automatizovaného provozu, přičemž v centru pozornosti bude lidské strategické myšlení a vztahy.

