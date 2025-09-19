Společnost Mars plánuje investovat 1 miliardu eur do posílení výroby a inovací v celé EU

Praha 19. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Mars, Incorporated, oznámila plán investovat do konce roku 2026 celkem 1 miliardu eur do svých aktivit v Evropské unii. Cílem je posílit výrobní kapacity v regionu, podpořit udržitelnost a inovativní projekty a zároveň zvýšit ekonomickou odolnost.

• Po více než 90 letech působení v Evropě provozuje Mars 24 továren v 10 členských státech EU, zaměstnává 25.000 lidí a vyváží produkty z Evropy na více než 100 trhů – to vše činí z evropského regionu klíčový pilíř globálního úspěchu této společnosti.

• V posledních pěti letech investoval Mars do výroby v EU více než 1,5 miliardy eur a do konce roku 2026 plánuje investovat další 1 miliardu eur do podpory inovací vycházejících přímo z potřeb spotřebitelů, do hospodářského růstu a také do vybudování odolné, moderní a energeticky úsporné infrastruktury.

• 85 % produktů Mars prodávaných v EU se vyrábí přímo v EU.

Nová investice navazuje na více než 1,5 miliardy eur, které společnost Mars v uplynulých pěti letech vložila do výroby v EU – konkrétně do modernizace závodů, zvýšení výrobní kapacity a urychlení dekarbonizace svého hodnotového řetězce. Tyto investice podporují provoz 24 továren v 10 členských státech EU a rozvoj 25 000 spolupracovníků, které Mars přímo zaměstnává. Celkem 85 % produktů Mars prodávaných v EU se vyrábí přímo v EU, která zároveň funguje jako exportní centrum pro více než 100 trhů po celém světě.

„Díváme se na věci z dlouhodobé perspektivy – věříme v Evropu a přejeme si, aby zdejší ekonomiky rostly ku prospěchu spotřebitelů. Stavíme svou investiční strategii tak, aby naše provozy zůstaly špičkové, konkurenceschopné a v souladu s dlouhodobými prioritami EU,“ uvedl Claus Aagaard, finanční ředitel společnosti Mars. „Pro Mars to ale není jen o růstu. Jde také o vybudování silnějšího a odolnějšího podnikání v Evropě – takového, které přináší spotřebitelům více inovací, přináší hodnotu tisícům našich evropských dodavatelů a vytváří trvalý pozitivní dopad v komunitách, kde působíme.“

Hlavní body investičních plánů společnosti Mars v EU zahrnují mimo jiné:

• Modernizaci výroby za účelem pokrytí poptávky: Mars významně investuje do modernizace své výrobní základny napříč evropskými státy – vylepšuje své závody, aby zvýšil efektivitu výroby, kvalitu produktů a přinášel inovace spotřebitelům. Ty zahrnují celou škálu změn, od nové technologie obalů, jako je recyklovatelný sáček WHISKAS, až po nové typy žvýkaček EXTRA/ORBIT Refreshers. Mezi lety 2023–2027 Mars například postupně vloží přibližně 250 milionů eur do továrny na čokoládu v Janaszówku v Polsku, aby do provozu zavedl špičkovou automatizaci a zvýšil kapacitu závodu o 63 %. Tento závod, který v září slaví 30. výročí, je klíčový pro růstové ambice firmy ve zmíněném regionu.

• Dekarbonizaci hodnotového řetězce pro podporu udržitelnosti a odolnosti výroby: Společnost Mars od roku 2015 celosvětově snížila své emise skleníkových plynů v rozsahu 1, 2 a 3 o více než 16 %, zatímco její byznys vyrostl o 69 %. Aby nadále odděloval hospodářský růst od spotřeby emisí, začleňuje Mars environmentální iniciativy do klíčových bodů svého hodnotového řetězce. V roce 2022 se továrna na zmrzlinu ve Steinbourgu ve Francii, odkud pocházejí nanuky Snickers, Twix a Bounty, stala prvním závodem Mars na světě, který pohání výhradně obnovitelná elektřina a funguje zcela bez fosilních paliv. Stejně tak továrna na výrobu krmiv pro domácí mazlíčky v Litvě zavedla nejmodernější výrobní linku na obaly, která je napájena pouze obnovitelnou elektřinou. Kromě výroby se Mars zaměřuje také na udržitelné zemědělství prostřednictvím projektu Moo’ving Dairy Forward v hodnotě 47 milionů dolarů, který pomáhá snižovat emise metanu v několika členských státech EU, včetně Nizozemska.

• Posilování lokálních partnerství a ekonomik: Společnost Mars má dlouhou tradici spolupráce s lokálními partnery – od zemědělců a dodavatelů až po poskytovatele technologií – s cílem posilovat místní ekonomiky a podporovat komunity. Například v roce 2025 Mars oznámil investice ve výši více než 100 milionů eur do modernizace a digitalizace svých průmyslových závodů ve Francii, čímž vytvořil nová pracovní místa a zároveň udělal krok kupředu na své cestě k dosažení uhlíkové neutrality.

O společnosti Mars, Incorporated

Společnost Mars, Incorporated vychází z přesvědčení, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinný podnik v hodnotě přibližně 55 miliard dolarů naše rozmanité a stále se rozšiřující portfolio špičkových výrobků pro péči o domácí zvířata a veterinárních služeb podporuje domácí zvířata po celém světě a naše kvalitní pochutiny a potraviny každý den těší miliony lidí. Vyrábíme některé z nejoblíbenějších značek na světě, včetně ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® a BEN'S ORIGINAL™. Naše mezinárodní sítě nemocnic pro domácí zvířata, včetně BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™, zahrnují preventivní, všeobecnou, specializovanou a pohotovostní veterinární péči a naše globální veterinární diagnostika ANTECH® nabízí průlomové možnosti v diagnostice domácích zvířat. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje našich 150.000 spolupracovníků ke každodenní činnosti, která pomáhá vytvářet lepší svět pro lidi, domácí zvířata a planetu.

Další informace o společnosti Mars naleznete na adrese www.mars.com. Připojte se k nám na Facebooku, Instagramu, LinkedIn a YouTube.

 

Zdroj: Mars

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

