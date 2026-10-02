Společnost Mars představuje informační portál Mars Adoption Hub

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  11:13
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Praha 2. října 2026 (PROTEXT) - 
  • Nový globální průzkum společnosti Mars, Incorporated, na téma adopce domácích mazlíčků je zatím největší studií svého druhu. Odhalil, že téměř třetina zvířecích páníčků chce adoptovat, ale drží se zpátky kvůli obavám ze zdravotních komplikací, nepředvídatelného chování nebo špatné kompatibility zvířete s životním stylem domácnosti.
  • Mars spouští nový online portál Mars Adoption Hub, který poskytuje budoucím i stávajícím majitelům domácích mazlíčků praktické, odborné vedení sloužící k překonání nejčastějších bariér, které brání adopci. Uživatelé zde najdou také informace o zodpovědné péči o domácí mazlíčky, aby se mohli v celém procesu adopce zorientovat s větší jistotou.
  • Mars letos rozšiřuje svoji akci Global Adoption Weekend (Světový víkend adopcí) do více než 30 zemí a podporuje více útulků než kdykoli předtím.

Nový průzkum společnosti Mars odhaluje, že nejasný původ zvířete a nedostatek kvalitního poradenství mohou odradit potenciální zájemce o adopci domácích mazlíčků. Studie zdůrazňuje kritickou potřebu odborného vedení na cestě k adopci.

Výsledky studie zveřejňujeme před letošním ročníkem akce Global Adoption Weekend (Světový víkend adopcí) a vychází z našeho projektu Mars State of the Pet Homelessness, který prohlubuje porozumění překážkám, jimž lidé čelí, když zvažují adopci domácího mazlíčka, a pomáhá je překonat. Více domácích mazlíčků by díky němu mohlo najít milující domov, kde budou moci zůstat celý život.

Výzkumníci se dotazovali více než 26.000 lidí napříč 14 zeměmi a zjistili, že 58 % stávajících zvířecích páníčků svoje mazlíčky neadoptovalo, avšak každý třetí (28 %) vyjádřil touhu v budoucnu adoptovat, pokud by dostal dostatečnou podporu.

Jak se ve světě zachráněných zvířat pohybovat s jistotou

Mezi těmi, kdo zvažují adopci, převládají obavy z neznámého, včetně neznámé zdravotní anamnézy (33 %), povahy a chování (27 %) a kompatibility s konkrétní domácností (25 %).

Studie také zdůrazňuje příležitost pro zlepšení povědomí o výživě. V 71 % případů se po odchodu z útulku strava zvířete zásadně promění, a pomoc expertů tak může přispět k informovanosti chovatelů, aby každý mazlíček dostával vhodnou, kompletní a vyváženou stravu.

Veterinářka a odbornice na výživu a zdraví domácích mazlíčků Esther Bijsmans, DVM, PhD, Mars Pet Nutrition, uvádí: „Adopce domácího mazlíčka je úžasná a obohacující zkušenost, ale praktické rady a podpora jsou klíčové pro to, aby nový majitel získal jistotu, a také pro to, aby se mazlíčkům i jejich majitelům společně dobře dařilo.“

„Když si domů přivedou nového mazlíčka, doporučujeme chovatelům řídit se pravidlem 3–3–3: první tři dny jsou o tom, aby se nový mazlíček cítil v bezpečí, první tři týdny o nastavení režimu, seznámení s fungováním domácnosti a budování důvěry. A během prvních tří měsíců si většina mazlíčků začne na nový domov zvykat. Klíčovou roli přitom hraje trpělivost a budování vzájemného pouta.“

„Výživa je pro celkovou pohodu domácího mazlíčka také zásadní. Častou chybou je příliš rychlá změna krmiva. Místo toho doporučujeme přecházet na nové krmivo postupně během 7–10 dnů, aby se podpořilo zdravé trávení a zvíře si na změnu pohodlně zvyklo.“

Zodpovědná adopce krok za krokem

Aby společnost potenciálním zájemcům usnadnila cestu k adopci domácích mazlíčků, spouští nový online portál Mars Adoption Hub, který nabízí odborná doporučení vycházející z rozsáhlých znalostí Waltham Petcare Science Institutu a praktické materiály, které poskytují podporu před adopcí i po ní.

Když je k dispozici správné vedení, je radost z adopce domácího mazlíčka vidět na první pohled: Za nejvíce naplňující okamžiky na této cestě považují chovatelé chvíle, kdy vidí, že se adoptovaný mazlíček v novém domově uvolní a cítí se v něm dobře (48 %), a kdy mají pocit, že se stal součástí rodiny (41 %).

Anthony Guerrieri, viceprezident pro korporátní vztahy v oblasti výživy domácích mazlíčků společnosti Mars, uvádí: „Přivést si domů domácího mazlíčka by měl být radostný a významný okamžik, nikoli zdroj stresu a nejistoty. Z našeho výzkumu jasně vyplývá, že lidé mají chuť adoptovat, ale často pochybují, zda mají dostatek znalostí a zkušeností. Tím, že rodinám od prvního dne poskytneme srozumitelné a důvěryhodné rady a prostřednictvím naší akce Mars Global Adoption Weekend podpoříme útulky, chceme odstranit nejistotu spojenou s adopcí a pomoci lidem získat odvahu přivést nového mazlíčka domů.“

Globální dopad, lokální pomoc

Po loňském mimořádném úspěchu se Mars Global Adoption Weekend 2026 rozšíří do více než 30 zemí a podpoří více než 60 útulků, aby pomohl najít domov ještě většímu počtu mazlíčků.

Chcete adoptovat? Navštivte Mars Adoption Hub, kde během Global Adoption Weekend najdete zapojené útulky a také praktické materiály, které vám pomohou připravit se na život s novým mazlíčkem.

O společnosti Mars, Incorporated

Ve společnosti Mars, Incorporated, věří, že svět, kde chceme žít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Na základě kombinovaných čistých tržeb společností Mars a Kellanova za rok 2025 je dnes rodinnou firmou s ročními tržbami přesahujícími 65 miliard dolarů. Nabízí široké portfolio kvalitních potravin a snacků, které každý den přinášejí radost milionům lidí, i předních produktů a veterinárních služeb pro péči o domácí mazlíčky po celém světě. Do portfolia společnosti patří některé z nejoblíbenějších světových značek, jako jsou Royal Canin®, Pedigree®, Whiskas®, Cesar®, M&M’S®, Snickers®, Orbit®, Pringles®, Cheez-It® a Ben’s Original™. Mezinárodní síť veterinárních nemocnic společnosti zahrnuje značky Banfield™, Bluepearl™, VCA™ a Anicura™ a poskytuje preventivní, všeobecnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Globální divize veterinární diagnostiky Antech® nabízí špičkové diagnostické technologie pro péči o domácí mazlíčky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje přibližně 170.000 spolupracovníků po celém světě k tomu, aby každý den přispívali k vytváření lepšího světa pro lidi, domácí mazlíčky i planetu.

 

Více informací o společnosti Mars naleznete na http://www.mars.com. Společnost můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a YouTube.

 

Zdroje:

1 Výzkum provedla společnost Censuswide na vzorku 26 002 běžných spotřebitelů ve věku 18+ ze Spojeného království, USA, Francie, Německa, Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie, Mexika, Indie, Polska, Filipín, Kanady, Itálie a Japonska. Data byla sbírána od 16. 7. 2026 do 29. 7. 2026. Censuswide je členem Market Research Society (MRS) a British Polling Council (BPC) a je signatářem Global Data Quality Pledge. Společnost se řídí kodexem MRS Code of Conduct a principy ESOMAR.

 

Zdroj: Mars

 

Kontakt:

Martina Arltová

FleishmanHillard

E-mail: martina.arltova@fleishman.com

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59434.

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