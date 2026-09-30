Společnost Mars vyrábí až 33 miliard žvýkaček ročně v továrně u našich sousedů

Důležitou kapitolu v globální historii žvýkací gumy napsali právě Poláci. Továrna společnosti Mars v Poznani, která letos slaví 30. výročí, je největším výrobním závodem společnosti Mars na produkci žvýkaček v Evropě a druhým největším na světě. V roce 2025 se zde vyrobilo 33 miliard žvýkaček, které se vyvezly do více než 40 zemí. Dostaly se i do vzdálených destinací, jako je Nigérie, Ekvádor a Chile. V praxi to znamená, že výrobní tempo dosahuje až 5 milionů kusů za hodinu.
Od březové pryskyřice ke světové výrobě
Historie žvýkání je dlouhá více než 7 000 let (archeologové objevili, že lidé v severní Evropě tou dobou žvýkali pryskyřici z bříz). Časy moderního žvýkání ale začaly až v Chicagu roku 1891. Tehdy 29letý William Wrigley Jr. přijel do města s pouhými 32 dolary v kapse, ale zato s neobyčejným prodejním talentem. Když prodával prášek do pečiva, dával do každé plechovky zdarma žvýkačky. V roce 1893 nabízel 2 příchutě: Juicy Fruit® a Wrigley’s Spearmint®. Doublemint® následovala od roku 1914.
Ikona popkultury
Jen o pár desítek let později už byly žvýkačky součástí každodenního života milionů lidí – a dokonce i zásob pro astronauty. V 60. letech letěly do vesmíru na palubě Gemini 4. K vybavení astronautů patří dodnes, a to na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).
Žvýkačky se staly symbolem svobody, mladistvé energie a cool vystupování. Žvýkaly ikony hudby a filmu, od Jamese Deana po Johna Lennona. Pro některé celebrity byla žvýkačka dokonce důležitým prvkem osobního stylu. Nesčetněkrát se žvýkačky objevily ve filmu, reklamách a na fotkách. Nafouknutí žvýkačkové bubliny zkrátka neodmyslitelně patří k popkultuře.
Další benefity žvýkaček
Žvýkačky zůstávají i dnes pevnou součástí každodenního života mnoha lidí, přičemž největší oblibě se těší u mladší generace a dospívajících, kteří po nich sahají znatelně častěji než starší věkové skupiny. Důvody se různí – pro někoho představují rychlé osvěžení dechu, pro jiné jsou příjemným společníkem ve chvílích klidu a odpočinku.
Mátová příchuť byla vždycky nejoblíbenější, ale v posledních letech získávají popularitu také ovocné příchutě.
Zubařské organizace po celém světě uznávají důležitost žvýkaček bez cukru pro ústní zdraví a zdůrazňují zejména jejich roli v každodenní ústní hygieně.
Je těžké předvídat, které příchutě nebo formáty si získají srdce zákazníků v následujících letech. Jedna věc je ale jistá: Příběh žvýkaček se pořád píše – a jeho důležitá kapitola se celé roky píše jen pouhých 400 kilometrů za českými hranicemi, v Polsku.
Zdroj: Mars
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59379.