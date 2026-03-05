Společnost Mars zakládá filantropickou inciativu Mars Impact Fund

- Na období 2025 až 2027 je vyčleněno 85 milionů dolarů, přičemž od roku 2028 bude fond disponovat ročním financováním ve výši 50 milionů dolarů.
- První granty podpoří odolnost komunit v Indonésii ve spolupráci s organizací Save the Children a rozšíření veterinární péče v Indii a Mexiku prostřednictvím organizace Humane World for Animals.
Společnost Mars, Incorporated, globální lídr v oblasti cukrovinek, péče o domácí mazlíčky a potravinářství, oznámila spuštění fondu Mars Impact Fund. Jde o novou filantropickou platformu na globální úrovni, jejímž cílem je urychlit smysluplný a dlouhodobý pozitivní dopad v komunitách, kde společnost Mars působí.
Mars jako rodinná firma řízená pevnými principy dlouhodobě zastává přesvědčení, že podnikání má být silou, která přináší dobro. Mars Impact Fund na tuto tradici navazuje a doplňuje stávající aktivity v oblasti udržitelnosti i nadační činnosti o strategické a dlouhodobé investice. V letech 2025 až 2027 fond přispěje částkou 85 milionů dolarů. Od roku 2028 společnost plánuje každoročně rozdělovat nejméně 50 milionů dolarů ve formě dodatečného filantropického kapitálu.
„Mars Impact Fund staví na desetiletích partnerství a investic v komunitách, kde působíme, a posiluje a rozšiřuje již probíhající aktivity, a posiluje a rozšiřuje již probíhající aktivity. Je navržen tak, aby doplňoval naši širší agendu společenského dopadu ve prospěch lidí, domácích mazlíčků i planety a pomohl nám prohlubovat spolupráci s organizacemi, které usilují o dlouhodobou změnu,“ uvedl Andy Pharoah, viceprezident pro korporátní záležitosti a udržitelnost ve společnosti Mars.
Mars Impact Fund se zaměří na tři klíčové priority, které vycházejí z podnikání společnosti a jejích hodnot:
- Posílení odolnosti komunit v dodavatelském řetězci: Podpora farmářských rodin a místních komunit s cílem zlepšit jejich obživu, kvalitu života a schopnost přizpůsobit se celosvětovému vývoji.
- Růst a diverzifikace nové generace vědců: Vytváření širších příležitostí pro vědce, zejména v oblastech potravinářství, zemědělství a péče o domácí mazlíčky.
- Zlepšení životních podmínek domácích zvířat: Rozšíření přístupu k veterinární péči a podpoře pro domácí mazlíčky v rodinách a komunitách s omezenými zdroji.
Fond bude zároveň koordinovat reakce společnosti na rozsáhlé krizové situace, které mohou zasáhnout její podnikání, spolupracovníky i komunity, a umožní tak rychlou a efektivní pomoc.
„Změna začíná nasloucháním, učením se a spoluprací s komunitami, kterým sloužíme. Prostřednictvím Mars Impact Fund navazujeme partnerství s organizacemi, které disponují hlubokou odborností a znalostí místního prostředí, abychom společně mohli rozšiřovat příležitosti, posilovat odolnost a zlepšovat život lidí i jejich domácích mazlíčků po celém světě,“ uvedla Michelle Grogg, výkonná ředitelka Mars Impact Fund.
Mezi první příjemce grantů fond vybral organizace Save the Children a Humane World for Animals. Fond schválil tříletý grant ve výši tří milionů dolarů pro Save the Children na rozšíření programu „Village Savings and Loan Associations“ (VSLAs) a posílení odolnosti komunit v oblastech Indonésie, kde se pěstuje kakao. Zároveň schválil grant ve výši 726.000 dolarů pro Humane World for Animals na zrovnoprávnění přístupu k veterinární péči a odbornému vzdělávání ve vybraných regionech v Indii a Mexiku. Tento grant představuje začátek několikaletého partnerství.
„Jsme vděční za naše dlouholeté partnerství se společností Mars, které stojí na společném závazku vůči dětem a komunitám,“ uvedla Janti Soeripto, prezidentka a CEO Save the Children US. „Vstupujeme do další fáze spolupráce v Indonésii. Mars Impact Fund nám pomůže během příštích tří let oslovit 115 vesnic. Společně podporujeme rodiny při budování finanční stability, posilujeme systémy ochrany dětí a rozvoj komunitní odolnosti v oblastech, kde se pěstuje kakao. Přinášíme tak dlouhodobou pozitivní změnu pro ženy, děti i celé rodiny.“
Tyto granty odrážejí závazek fondu spolupracovat s důvěryhodnými partnery a přinášet konkrétní a měřitelný dopad komunitám po celém světě.
„Na našem partnerství se společností Mars mě nejvíce těší to, že společně odstraňujeme jednu z největších překážek lepších zdravotních a životních podmínek domácích zvířat – nedostatečný přístup ke kvalitní veterinární péči,“ uvedla Kitty Block, prezidentka a CEO organizace Humane World for Animals. „Naše programy zaměřené na toulavé psy a další zvířata v nedostatečně obsluhovaných komunitách nezlepšují jen život zvířat. Přinášejí také dlouhodobá řešení pro zdravější a bezpečnější komunity po celém světě.“
Více informací o Mars Impact Fund naleznete na www.mars.com/mars-impact-fund.
O SPOLEČNOSTI MARS, INCORPORATED
Mars, Incorporated, se řídí přesvědčením, že svět, který chceme mít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinná firma s obratem přibližně 55 miliard dolarů nabízíme rozmanité a stále se rozšiřující portfolio předních produktů a služeb v oblasti péče o domácí mazlíčky, které podporují zdraví zvířat po celém světě, a naše kvalitní potraviny a pochutiny přinášejí radost milionům lidí každý den. Vyrábíme některé z nejznámějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® a BEN’S ORIGINAL™. Naše mezinárodní síť veterinárních klinik, včetně BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™, poskytuje preventivní, běžnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Naše globální diagnostická divize ANTECH® přináší průlomové možnosti v oblasti veterinární diagnostiky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje každý den našich 150.000 spolupracovníků k tomu, aby přispívali k lepšímu světu pro lidi, zvířata i planetu.
