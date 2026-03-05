Společnost Mars zakládá filantropickou inciativu Mars Impact Fund

Autor:
  12:00
Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Mars zakládá inciativu Mars Impact Fund s cílem přinášet trvalou změnu pro lidi, zvířata i planetu. Nová filantropická aktivita posiluje závazek společnosti Mars k budování odolnosti komunit, rozvoji vědeckých příležitostí a zajištění lepších životních podmínek pro domácí mazlíčky.

  • Na období 2025 až 2027 je vyčleněno 85 milionů dolarů, přičemž od roku 2028 bude fond disponovat ročním financováním ve výši 50 milionů dolarů.
  • První granty podpoří odolnost komunit v Indonésii ve spolupráci s organizací Save the Children a rozšíření veterinární péče v Indii a Mexiku prostřednictvím organizace Humane World for Animals.

Společnost Mars, Incorporated, globální lídr v oblasti cukrovinek, péče o domácí mazlíčky a potravinářství, oznámila spuštění fondu Mars Impact Fund. Jde o novou filantropickou platformu na globální úrovni, jejímž cílem je urychlit smysluplný a dlouhodobý pozitivní dopad v komunitách, kde společnost Mars působí.

Mars jako rodinná firma řízená pevnými principy dlouhodobě zastává přesvědčení, že podnikání má být silou, která přináší dobro. Mars Impact Fund na tuto tradici navazuje a doplňuje stávající aktivity v oblasti udržitelnosti i nadační činnosti o strategické a dlouhodobé investice. V letech 2025 až 2027 fond přispěje částkou 85 milionů dolarů. Od roku 2028 společnost plánuje každoročně rozdělovat nejméně 50 milionů dolarů ve formě dodatečného filantropického kapitálu.

„Mars Impact Fund staví na desetiletích partnerství a investic v komunitách, kde působíme, a posiluje a rozšiřuje již probíhající aktivity, a posiluje a rozšiřuje již probíhající aktivity. Je navržen tak, aby doplňoval naši širší agendu společenského dopadu ve prospěch lidí, domácích mazlíčků i planety a pomohl nám prohlubovat spolupráci s organizacemi, které usilují o dlouhodobou změnu,“ uvedl Andy Pharoah, viceprezident pro korporátní záležitosti a udržitelnost ve společnosti Mars.

Mars Impact Fund se zaměří na tři klíčové priority, které vycházejí z podnikání společnosti a jejích hodnot:

  • Posílení odolnosti komunit v dodavatelském řetězci: Podpora farmářských rodin a místních komunit s cílem zlepšit jejich obživu, kvalitu života a schopnost přizpůsobit se celosvětovému vývoji.
  • Růst a diverzifikace nové generace vědců: Vytváření širších příležitostí pro vědce, zejména v oblastech potravinářství, zemědělství a péče o domácí mazlíčky.
  • Zlepšení životních podmínek domácích zvířat: Rozšíření přístupu k veterinární péči a podpoře pro domácí mazlíčky v rodinách a komunitách s omezenými zdroji.

Fond bude zároveň koordinovat reakce společnosti na rozsáhlé krizové situace, které mohou zasáhnout její podnikání, spolupracovníky i komunity, a umožní tak rychlou a efektivní pomoc.

„Změna začíná nasloucháním, učením se a spoluprací s komunitami, kterým sloužíme. Prostřednictvím Mars Impact Fund navazujeme partnerství s organizacemi, které disponují hlubokou odborností a znalostí místního prostředí, abychom společně mohli rozšiřovat příležitosti, posilovat odolnost a zlepšovat život lidí i jejich domácích mazlíčků po celém světě,“ uvedla Michelle Grogg, výkonná ředitelka Mars Impact Fund.

Mezi první příjemce grantů fond vybral organizace Save the Children a Humane World for Animals. Fond schválil tříletý grant ve výši tří milionů dolarů pro Save the Children na rozšíření programu „Village Savings and Loan Associations“ (VSLAs) a posílení odolnosti komunit v oblastech Indonésie, kde se pěstuje kakao. Zároveň schválil grant ve výši 726.000 dolarů pro Humane World for Animals na zrovnoprávnění přístupu k veterinární péči a odbornému vzdělávání ve vybraných regionech v Indii a Mexiku. Tento grant představuje začátek několikaletého partnerství.

„Jsme vděční za naše dlouholeté partnerství se společností Mars, které stojí na společném závazku vůči dětem a komunitám,“ uvedla Janti Soeripto, prezidentka a CEO Save the Children US. „Vstupujeme do další fáze spolupráce v Indonésii. Mars Impact Fund nám pomůže během příštích tří let oslovit 115 vesnic. Společně podporujeme rodiny při budování finanční stability, posilujeme systémy ochrany dětí a rozvoj komunitní odolnosti v oblastech, kde se pěstuje kakao. Přinášíme tak dlouhodobou pozitivní změnu pro ženy, děti i celé rodiny.“

Tyto granty odrážejí závazek fondu spolupracovat s důvěryhodnými partnery a přinášet konkrétní a měřitelný dopad komunitám po celém světě.

„Na našem partnerství se společností Mars mě nejvíce těší to, že společně odstraňujeme jednu z největších překážek lepších zdravotních a životních podmínek domácích zvířat – nedostatečný přístup ke kvalitní veterinární péči,“ uvedla Kitty Block, prezidentka a CEO organizace Humane World for Animals. „Naše programy zaměřené na toulavé psy a další zvířata v nedostatečně obsluhovaných komunitách nezlepšují jen život zvířat. Přinášejí také dlouhodobá řešení pro zdravější a bezpečnější komunity po celém světě.“

Více informací o Mars Impact Fund naleznete na www.mars.com/mars-impact-fund.

 

O SPOLEČNOSTI MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated, se řídí přesvědčením, že svět, který chceme mít zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako rodinná firma s obratem přibližně 55 miliard dolarů nabízíme rozmanité a stále se rozšiřující portfolio předních produktů a služeb v oblasti péče o domácí mazlíčky, které podporují zdraví zvířat po celém světě, a naše kvalitní potraviny a pochutiny přinášejí radost milionům lidí každý den. Vyrábíme některé z nejznámějších světových značek, jako jsou ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® a BEN’S ORIGINAL™. Naše mezinárodní síť veterinárních klinik, včetně BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ a ANICURA™, poskytuje preventivní, běžnou, specializovanou i pohotovostní veterinární péči. Naše globální diagnostická divize ANTECH® přináší průlomové možnosti v oblasti veterinární diagnostiky. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje každý den našich 150.000 spolupracovníků k tomu, aby přispívali k lepšímu světu pro lidi, zvířata i planetu.

 

Zdroj: Mars Incorporated

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Kvůli původu ho utlačovali, matku věznili. Zemřel kronikář Šik, vzor a persona Litovle

Lubomír Šik vedl litovelskou kroniku od revoluce.

Litovel se loučí s velkou osobností. V neděli 1. března zesnul dlouholetý kronikář města a autor několika knih Lubomír Šik, bylo mu 98 let. V říjnu roku 2012 jej radnice za popularizaci dějin města...

5. března 2026  12:32

Investice za pět miliard. Praha chystá obnovu staré linky čistírny odpadních vod

Pohled severním směrem do vltavského údolí a na Podhoří. Vlevo v popředí oblá...

Rekonstrukce takzvané staré vodní linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově bude stát 4,78 miliardy korun bez DPH. Práce pro městem vlastněnou Pražskou...

5. března 2026  12:32

Výpadek napájení uzavřel Komořanský tunel. Silničáři zjišťují příčiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a...

Silničáři dnes okolo poledne kvůli technickým problémům uzavřeli Komořanský tunel na jihu Prahy. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jednalo o problémy s napájením. V místě se tvořily dlouhé...

5. března 2026  11:52,  aktualizováno  12:31

Lídrem STAN pro komunální volby v Českých Budějovicích bude vědec Petr Vodrážka

ilustrační snímek

Lídrem STAN pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích bude vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka. Několik let pracuje v...

5. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizi

5. března 2026  12:22

Děkanku zprostili obžaloby z vynášení informací. Nevěděla, že kolega řídil firmu

Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Alena Myslivcová...

Obvodní soud pro Prahu 6 zprostil ve čtvrtek děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou obžaloby z vynášení informací o veřejných zakázkách. Podle...

5. března 2026  12:22

Pelhřimov navýšil rozpočet na letošní investice z 512 na 528 milionů korun

ilustrační snímek

Do investic chce dál letos Pelhřimov 528 milionů korun, o 18 procent víc než loni, uvedla Lenka Nováková z investičního odboru města. Investiční část rozpočtu...

5. března 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Bohumín za 1,2 milionu korun chystá renovaci tamního skateparku

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá renovaci skateparku. Za opravu deseti překážek zaplatí 1,2 milionu korun. V dubnu tak bude muset park uzavřít. Novinářům to sdělila...

5. března 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Pardubice mění provozovatele kontejnerů na textil, město plánuje až 80 stanovišť

ilustrační snímek

Pardubice mění provozovatele kontejnerů na textil, s dosavadním nebylo město spokojené. Nová firma Dimatex CS v ulicích rozmístí zhruba 40 kontejnerů, stejný...

5. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Opava musela zamknout kontejnery na sklo, nepořádníci tam házeli i směsný odpad

Kvůli nezodpovědnosti některých obyvatel Opavy vrátily sklárny městu dva...

Město Opava přišlo o statisíce korun kvůli tomu, že někteří obyvatelé nedbale třídí a do kontejnerů na sklo házejí i další odpadky. Na zelených nádobách na barevné sklo se dokonce objevily zámky. Kdo...

5. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Poptávka po domácí zdravotní péči v Pardubicích poroste, SKP-Centrum

PoptĂˇvka po domĂˇcĂ­ zdravotnĂ­ pĂ©ÄŤi v PardubicĂ­ch poroste, SKP-Centrum

Organizace SKP-Centrum, která v Pardubicích od roku 1993 zajišťuje domácí zdravotní péči, se připravuje na rostoucí potávku po těchto službách. Nasvědčuje tomu...

5. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Oslavy sv. Patrika nebudou chybět ani v Holešovické tržnici

5. března 2026  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.