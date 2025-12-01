Medit, přední společnost v oblasti digitální stomatologie, byla v globální studii vnímání značky provedené externí agenturou pro průzkum trhu hodnocena jako nejlepší značka intraorálních skenerů (IOS). Studie analyzovala více než 3800 veřejně dostupných diskusí z komunity Reddit r/Dentistry, kde lékaři a uživatelé otevřeně sdílejí své zkušenosti s nástroji a pracovními postupy v oblasti digitální stomatologie.
Podle zprávy dosáhla společnost Medit nejvyššího celkového skóre vnímání značky mezi hlavními značkami intraorálních skenerů zahrnutými do analýzy. V rámci tohoto souboru dat byl pocit vůči společnosti Medit charakterizován 29,9 % výslovně pozitivních ohlasů – nejvyšším podílem pozitivního pocitu mezi analyzovanými značkami, což zdůrazňuje významné uznání výkonu IOS společnosti Medit, zkušeností se softwarem a celkové hodnoty v komentářích uživatelů týkajících se používání a dojmů z IOS.
Jak byla analýza provedena
Datový soubor byl shromážděn z Redditu, jedné z největších otevřených diskusních platforem. Analýza se zaměřila na komunitu r/Dentistry, kde si lékaři často vyměňují poznatky o skenerech, klinických postupech a zkušenostech se softwarem.
Pro klasifikaci pocitu a interpretaci témat studie použila model umělé inteligence Gemma3 od společnosti Google, který rozdělil komentáře uživatelů do těchto skupin: pozitivní, neutrální a negativní. Hodnocení kladlo důraz spíše na agregované trendy v rámci komunity než na jednotlivé názory.
Hlavní závěry analýzy
Studie zkoumala diskuse na témata jako použitelnost softwaru, flexibilita pracovních postupů, úvahy o hodnotě a celkové klinické zkušenosti.
• Medit zaznamenal nejvyšší celkové skóre vnímání značky mezi hodnocenými značkami.
• Míra pozitivního pocitu u Meditu představovala nejvyšší podíl pozitivních ohlasů v rámci datového souboru.
• Diskuse komunity často zmiňovaly intuitivní softwarové rozhraní Meditu, přizpůsobivé možnosti pracovního postupu, nákladovou efektivitu a průběžné aktualizace s přidanou hodnotou.
Tyto faktory byly důsledně zmiňovány jako faktory přispívající k digitálnímu přijetí a každodenní klinické efektivitě pro uživatele IOS.
Přehled studie a externí výzkumný partner
Studii provedla společnost insightsZ, globální agentura zabývající se analýzou dat se specializací na digitální zdravotnictví a analýzu zubního průmyslu. Pomocí modelování pocitu založeného na umělé inteligenci na základě rozsáhlých konverzací z komunity Reddit r/Dentistry převedla společnost insightsZ diskuse uživatelů do jasných signálů o vnímání značky, uživatelské zkušenosti a tržních trendech.
Výsledky studie nabízejí klinickým lékařům pohled jejich kolegů na to, jak jsou značky intraorálních skenerů vnímány v každodenní praxi, od použitelnosti softwaru po flexibilitu pracovních postupů a hodnotu. Pro společnost Medit výsledky potvrzují přístup zaměřený na uživatele, který klade důraz na otevřenost, dostupnost a dlouhodobou hodnotu pro digitální stomatologii.
O společnosti Medit
Medit je globální společnost zabývající se digitální stomatologií, která se specializuje na intraorální skenery a související softwarová řešení. Prostřednictvím své otevřené a intuitivní platformy umožňuje Medit zubním odborníkům navrhovat flexibilní digitální pracovní postupy, které zvyšují klinickou efektivitu a zlepšují zkušenosti pacientů.
Společnost Medit se sídlem v jihokorejském Soulu spolupracuje s klinikami, laboratořemi a partnery po celém světě, aby zpřístupnila pokročilou digitální stomatologii. Díky neustálým aktualizacím softwaru s přidanou hodnotou a inovacím pracovních postupů umožňuje Medit ordinacím všech velikostí s důvěrou přijímat a rozšiřovat používání digitálních technologií.
Další informace naleznete na medit.com.
Zdroj: insightsZ – Globální řada kategorií IOS: analýza pocitu u předních značek IOS, svazek I (2025) Platforma: Reddit / r/Dentistry
