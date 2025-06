Společnost Microtech oznamuje první implantace mikrosenzorů do srdečních síní v USA v rámci své studie FIH (jako první u člověka)

Mikrosenzor tlaku v síních Microtech je nová třída zařízení, která se vyznačuje extrémně malými rozměry, zcela pasivní povahou, absencí jakékoli elektroniky nebo antény a schopností přijímat a vysílat signály ultrazvukem. Díky těmto vlastnostem lze senzory Microtech používat nejen jako samostatné zařízení, ale mohou se také začleňovat do stávajících implantátů. Takto se z nich stanou kombinovaná terapeuticko-diagnostická chytrá zařízení, která jsou schopna shromažďovat údaje a plnit více funkcí najednou.

Tyto dva senzory, implantované v New York-Presbyterian/Columbia pacientům, kteří dostali LVAD (levostrannou mechanickou srdeční podporu), se připojily k pěti mikrosenzorům, které již byly za podobných podmínek implantovány v Izraeli. „Implantace mikrosenzoru byla snadná a trvala asi pět minut, což vyžadovalo minimální úpravu postupu implantace LVAD," uvedl Dr. Takeda.

„Schopnost neinvazivně monitorovat levostranný i pravostranný srdeční tlak v průběhu času významně zvýší naši schopnost optimalizovat péči o tyto pacienty a umožní nám přejít od symptomů k terapii založené na parametrech," řekl Dr. Nir Uriel, ředitel oddělení pokročilého srdečního selhání a transplantace srdce v NewYork-Presbyterian a hlavní řešitel studie Microtech FIH. Dodal: "Zatím jsme byli schopni snadno, opakovaně a přesně měřit tyto tlaky u všech pacientů, kteří se studie účastnili." Dr. Uriel je také mimořádným profesorem medicíny na Greenbergově oddělení kardiologie na Weill Cornell Medicine a profesorem kardiologie na Vagelosově lékařském a chirurgickém oddělení na Columbia University.

Do studie Microtech FIH má být zařazeno přibližně 15 pacientů v Izraeli a USA, uvedl Dr. Yoram Richter, generální ředitel společnosti Medinol. Richter řekl: „Velice se radujeme nad dosavadním průběhem studie a výkonností senzoru a doufáme, že budou pokračovat. To nám umožní prokázat proveditelnost, použitelnost a přesnost tohoto systému. Současně pracujeme na zabudování mikrosenzorů do stávajících zdravotnických přístrojů, čímž naplníme skutečný příslib této technologie."

