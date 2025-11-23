Společnost Midea představila na veletrhu C&R 2025 v Madridu komplexní řadu udržitelných produktů HVAC

Madrid 23. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve dnech 18. až 20. listopadu představila společnost Midea Air Conditioning na C&R 2025, předním španělském veletrhu pro odborníky v oblasti klimatizace, vytápění, chlazení a větrání, rozsáhlý sortiment udržitelných inovací. Mezi ně patří řada R290, systém ECOMASTER, přenosná jednotka PortaSplit a modulární řešení H-Pack, které podtrhují vedoucí postavení společnosti v oblasti energetické účinnosti, přírodních chladiv a inteligentní klimatizace.

Řada R290 společnosti Midea odráží heslo značky „ZELENÁ VIZE, MODRÁ BUDOUCNOST". Společnost Midea, uznávaná jako první podnik na světě, který komercializoval klimatizaci R290, zahájila svou činnost v roce 2010 s pilotní výrobní linkou financovanou OSN. Dnes společnost provozuje 12 moderních výrobních linek s roční výrobní kapacitou 6,4 milionu jednotek. Její řešení R290 byla široce přijata na globálních trzích, významně přispěla ke snížení emisí uhlíku a ovlivnila mezinárodní normy pro ekologická chladiva.

S podporou výzkumného týmu čítajícího více než 10 000 inženýrů a 42 pilotních laboratoří vyvinula společnost Midea kompletní řadu produktů R290. Tyto výrobky pokrývají rezidenční, komerční i průmyslové aplikace a odrážejí strategickou vizi společnosti, jejímž cílem je zpřístupnit zelené technologie v širokém měřítku.

Dalším vrcholem byl ECOMASTER, energeticky úsporný systém umělé inteligence (AI), který optimalizuje výkon spotřebičů Midea, zejména klimatizačních jednotek, s cílem snížit spotřebu energie. ECOMASTER nepřetržitě monitoruje vnitřní podmínky a vnější povětrnostní podmínky a provádí úpravy v reálném čase s tolerancí ±0,3 °C. Tím zajišťuje trvalý komfort a zároveň optimalizuje spotřebu energie, čímž dosahuje úspory energie přes 30%.

Systém, který je začleněn do modelů jako Solstice a Solunar, stanovuje nové standardy v oblasti účinnosti. Solstice se může pochlubit hodnocením A+++ pro chlazení a A++ pro vytápění, zatímco Solunar dosahuje výkonu A++ pro chlazení a A+ pro vytápění. Oba modely představují novou generaci inteligentních a udržitelných klimatizačních zařízení.

Velkou pozornost na sebe upoutala také přenosná klimatizace PortaSplit. Je navržena pro vysoký výkon a flexibilitu instalace a vyznačuje se hodnotou SEER (sezónní energetické účinnosti) 6,1 a hodnotou SCOP (sezónního koeficientu výkonu) 4,0. Její konstrukce je přizpůsobena širokému rejstříku evropských typů oken, včetně francouzských balkonů, podkrovních střech a horizontálních posuvných oken. Díky této přizpůsobivosti je vhodná pro pestrou škálu stylů bydlení, od moderních bytů po historické budovy. Ukázky na stánku představily její tříkrokový instalační proces bez použití nářadí, který již vyvolal silnou poptávku na trhu a vyprodal se při uvedení na trh ve Francii.

Představen byl také H-Pack, kompaktní řešení vytápění vybrané pro letošní inovační galerii klimatizace a chlazení, které se zaměřuje na chladiva s nízkým GWP (potenciálem globálního oteplování), digitální ovládání a principy cirkulární ekonomiky. H-Pack, vyvinutý evropským týmem výzkumu a vývoje společnosti Midea, využívá ekologické chladivo R290 a eliminuje potřebu externí jednotky. Jeho modulární design připravený pro vnitřní použití zajišťuje bezproblémovou kompatibilitu s plynovými kotlovými systémy a zároveň zjednodušuje instalaci a údržbu. Díky kombinaci účinnosti, univerzálnosti a prostorově úsporné konstrukce představuje nákladově efektivní přístup k modernímu vytápění. Živé ukázky německých odborníků dále ilustrovaly jeho uživatelsky přívětivou architekturu a praktické výhody v reálných aplikacích.

Kromě inovace produktů podpořila společnost Midea profesionální zapojení prostřednictvím interaktivních workshopů, které se konaly během celé akce. Tyto workshopy usnadnily technickou výměnu a prohloubily spolupráci v rámci odvětví. Značka rozšířila svou přítomnost mimo výstavní halu propagačními kampaněmi zaměřenými na její dvojí sponzorství klubů Manchester City a Sevilla FC v Gran Vía, Feria de Madrid a IFEMA, čímž podtrhla své odhodlání k nasazení, zapojení komunity a vysoké výkonnosti.

Společnost Midea pokračuje ve své misi prosazování inteligentní transformace v rezidenčních a průmyslových prostředích. Se zaměřením na udržitelnost a inovace si společnost představuje budoucnost formovanou spoluprací člověka a stroje. Začleněním průmyslové robotiky KUKA a technologií domácí automatizace MIRA si společnost Midea klade za cíl nově definovat efektivitu a zlepšit lidské zážitky, což umožní jednotlivcům usilovat o kreativitu a pokrok.

 

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2829643/Midea_RAC_Division_video.mp4 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829641/01_Midea_RAC_Division.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829642/02_Midea_RAC_Division.jpg 

KONTAKT: danggh@midea.com

 

 

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí" hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Na sádkách mi chovají kapry se šupinami ve tvaru lístků, vtipkuje vyšívačka

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje...

Celý život se věnuje ruční lidové tvorbě. Je lektorkou výšivky, krajky a dalších technik. Specialitou 78leté Ludmily Dominové z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku je však unikátní výšivka z...

23. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie a hasiči pokračují ve vyšetřování požáru průmyslové haly ve Vysokém Mýtě

ilustrační snímek

Ve Vysokém Mýtě dnes vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Začala hořet v noci na sobotu,...

23. listopadu 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt

Architekt Ondřej Chybík (říjen 2025)

Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...

23. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Na Střížkově, v parku hned u metra, se už bruslí...

vydáno 23. listopadu 2025  10:30

Smíchovské nádraží.

Smíchovské nádraží.

Stavební práce na Smíchovském nádraží

vydáno 23. listopadu 2025  10:29

Slavnostní zahájení (20.11.) dlouho očekávané výstavy, která je věnována památce katastrofického zakončení první plavby Titaniku do USA nárazem do ledovce dne 15.4.1912 ve 2:20 hod.

vydáno 23. listopadu 2025  10:29

Slavnostní zahájení (20.11.) dlouho očekávané výstavy, která je věnována památce katastrofického zakončení první plavby Titaniku do USA nárazem do ledovce dne 15.4.1912 ve 2:20 hod.

vydáno 23. listopadu 2025  10:28

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:27

Mrštíkova ulice

Mrštíkova ulice

Dýně v Mrštíkově ulici v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 23. listopadu 2025  10:26

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:26

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:25

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:25

