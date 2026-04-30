Společnost MiTAC Computing se vrací na konferenci OCP EMEA 2026 s novými servery OCP s kapalinovým chlazením a softwarovou integrací

Autor:
  9:46
Barcelona (Španělsko) 30. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost MiTAC Computing Technology, globální poskytovatel vysoce výkonných a energeticky úsporných serverových řešení a dceřiná společnost MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), se vrací na konferenci OCP EMEA (Projekt Open Compute Evropa, Blízký východ a Afrika) 2026, která se koná ve dnech 29. až 30. dubna v Mezinárodním kongresovém centru v Barceloně. Na stánku A21 představí společnost MiTAC své nejnovější inovace v oblasti kapalinového chlazení inspirované OCP a vývoj OpenFW (firmware), které podporují otevřenější, více spolupracující a udržitelnější infrastrukturu datových center.

Pokrok v otevřeném a efektivním tepelném designu

Společnost MiTAC Computing rozšířila své kapacity a nyní nabízí jak vzduchem chlazená (C2810Z5), tak kapalinou chlazená (C2811Z5) řešení serverových skříní prostřednictvím svých serverových skříní HPC řady MR2200, zahrnujících integraci, ověřování, montáž a dodávku.

MiTAC C2810Z5, představený v roce 2025, je nyní všeobecně dostupný. Tento server s dvěma organizačními jednotkami a dvěma uzly s jedním konektorem, poháněný procesory AMD EPYC™ 9005, podporuje flexibilní konfigurace úložišť E3.S a U.2 NVMe a vyznačuje se optimalizovaným tepelným designem, díky čemuž je vhodný pro mikroslužby a cloudová prostředí.

MiTAC C2811Z5 je kapalinou chlazený server s vysokou hustotou a více uzly, přičemž každý uzel je poháněn procesory AMD EPYC™ řady 9005 a rozšiřitelnou pamětí DDR5. Jeho kapalinové chlazení umožňuje lepší energetickou účinnost při zachování výkonu a spolehlivosti pro náročné pracovní zatížení.

Posílení otevřených ekosystémů prostřednictvím integrace softwaru

Společnost MiTAC Computing rozšířila svůj ekosystém integrací systému Canonical Ubuntu 26.04 LTS do celého svého portfolia hardwaru pro umělou inteligenci, včetně platforem postavených na principech OCP.

Na této akci společnost MiTAC představí živé ukázky svých nejnovějších řešení firmwaru s otevřeným zdrojovým kódem, včetně MiOPF, systémového hostitelského firmwaru (BIOSu založeného na EDK2), a MiOBMC, postaveného na distribuci OpenBMC. Obě řešení jsou navržena pro pokročilá IT prostředí a jsou plně kompatibilní s DMTF Redfish, což umožňuje flexibilní a škálovatelné řízení velkých AI klastrů. Společně poskytují otevřený a transparentní přístup k řízení datových center a podporují lepší bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost.

Tyto ukázky zdůrazňují přístup společnosti MiTAC k otevřené integraci hardwaru a softwaru, který podporuje větší flexibilitu a spolupráci v moderních datových centrech.

Platformy inspirované OCP pro škálovatelnou infrastrukturu podporující spolupráci

Společnost MiTAC Computing představí server MiTAC Capri a JBOD Lake Erie, které jsou inspirovány OCP a splňují specifikaci ORv3. Tyto systémy, určené pro softwarově definovaná úložiště a cloudová prostředí, nabízejí modularitu a flexibilní rozšiřitelnost pro nasazení v hyperscale datových centrech.

A konečně MiTAC R2520G6 je podnikový server vybavený dvěma procesory Intel® Xeon® 6, až 32 moduly DDR5-6400 RDIMM a škálovatelným úložištěm NVMe U.2 podporujícím až 24 disků. Disponuje modulární architekturou ve stylu OCP pro síťové připojení, správu a vstup a výstup (I/O) s vysokou šířkou pásma, což umožňuje flexibilitu a konzistenci na hyperscale úrovni v moderních datových centrech.

Navštivte společnost MiTAC Computing na stánku A21 a zjistěte, jak může otevřená spolupráce pomoci vybudovat efektivnější a škálovatelnější cloudovou infrastrukturu.

Ve spolupráci se společností Murata, globálním poskytovatelem pokročilých energetických řešení, představí MiTAC na stánku B21 také OCP servery připravené k nasazení.

Klikněte zde pro zobrazení serverových platforem MiTAC s procesory AMD 

Klikněte zde pro zobrazení serverových platforem MiTAC s procesory Intel 

O společnosti MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., dceřiná společnost skupiny MiTAC Holdings, nabízí komplexní, energeticky úsporná serverová řešení opírající se o odborné znalosti v oboru, které sahají až do 90. let minulého století. Společnost MiTAC Computing se specializuje na oblasti umělé inteligence (AI), výpočetního výkonu (HPC), cloudu a edge computingu a využívá přísnou metodiku k zajištění bezkompromisní kvality – od základních sestav přes systémy a skříňové servery až po clustery. Takto plně dosahuje požadovaného výkonu a integrace. Tento závazek ke kvalitě na všech úrovních odlišuje společnost MiTAC Computing od ostatních v oboru.

Navštivte www.mitaccomputing.com

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2968493/Image1.jpg

Kontakt: Sarah Chen Lin, sarah.chen.lin@mitaccomputing.com , +886-3-3275988

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.