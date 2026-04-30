Společnost MiTAC Computing se vrací na konferenci OCP EMEA 2026 s novými servery OCP s kapalinovým chlazením a softwarovou integrací

Pokrok v otevřeném a efektivním tepelném designu
Společnost MiTAC Computing rozšířila své kapacity a nyní nabízí jak vzduchem chlazená (C2810Z5), tak kapalinou chlazená (C2811Z5) řešení serverových skříní prostřednictvím svých serverových skříní HPC řady MR2200, zahrnujících integraci, ověřování, montáž a dodávku.
MiTAC C2810Z5, představený v roce 2025, je nyní všeobecně dostupný. Tento server s dvěma organizačními jednotkami a dvěma uzly s jedním konektorem, poháněný procesory AMD EPYC™ 9005, podporuje flexibilní konfigurace úložišť E3.S a U.2 NVMe a vyznačuje se optimalizovaným tepelným designem, díky čemuž je vhodný pro mikroslužby a cloudová prostředí.
MiTAC C2811Z5 je kapalinou chlazený server s vysokou hustotou a více uzly, přičemž každý uzel je poháněn procesory AMD EPYC™ řady 9005 a rozšiřitelnou pamětí DDR5. Jeho kapalinové chlazení umožňuje lepší energetickou účinnost při zachování výkonu a spolehlivosti pro náročné pracovní zatížení.
Posílení otevřených ekosystémů prostřednictvím integrace softwaru
Společnost MiTAC Computing rozšířila svůj ekosystém integrací systému Canonical Ubuntu 26.04 LTS do celého svého portfolia hardwaru pro umělou inteligenci, včetně platforem postavených na principech OCP.
Na této akci společnost MiTAC představí živé ukázky svých nejnovějších řešení firmwaru s otevřeným zdrojovým kódem, včetně MiOPF, systémového hostitelského firmwaru (BIOSu založeného na EDK2), a MiOBMC, postaveného na distribuci OpenBMC. Obě řešení jsou navržena pro pokročilá IT prostředí a jsou plně kompatibilní s DMTF Redfish, což umožňuje flexibilní a škálovatelné řízení velkých AI klastrů. Společně poskytují otevřený a transparentní přístup k řízení datových center a podporují lepší bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost.
Tyto ukázky zdůrazňují přístup společnosti MiTAC k otevřené integraci hardwaru a softwaru, který podporuje větší flexibilitu a spolupráci v moderních datových centrech.
Platformy inspirované OCP pro škálovatelnou infrastrukturu podporující spolupráci
Společnost MiTAC Computing představí server MiTAC Capri a JBOD Lake Erie, které jsou inspirovány OCP a splňují specifikaci ORv3. Tyto systémy, určené pro softwarově definovaná úložiště a cloudová prostředí, nabízejí modularitu a flexibilní rozšiřitelnost pro nasazení v hyperscale datových centrech.
A konečně MiTAC R2520G6 je podnikový server vybavený dvěma procesory Intel® Xeon® 6, až 32 moduly DDR5-6400 RDIMM a škálovatelným úložištěm NVMe U.2 podporujícím až 24 disků. Disponuje modulární architekturou ve stylu OCP pro síťové připojení, správu a vstup a výstup (I/O) s vysokou šířkou pásma, což umožňuje flexibilitu a konzistenci na hyperscale úrovni v moderních datových centrech.
Navštivte společnost MiTAC Computing na stánku A21 a zjistěte, jak může otevřená spolupráce pomoci vybudovat efektivnější a škálovatelnější cloudovou infrastrukturu.
Ve spolupráci se společností Murata, globálním poskytovatelem pokročilých energetických řešení, představí MiTAC na stánku B21 také OCP servery připravené k nasazení.
O společnosti MiTAC Computing Technology Corporation
MiTAC Computing Technology Corp., dceřiná společnost skupiny MiTAC Holdings, nabízí komplexní, energeticky úsporná serverová řešení opírající se o odborné znalosti v oboru, které sahají až do 90. let minulého století. Společnost MiTAC Computing se specializuje na oblasti umělé inteligence (AI), výpočetního výkonu (HPC), cloudu a edge computingu a využívá přísnou metodiku k zajištění bezkompromisní kvality – od základních sestav přes systémy a skříňové servery až po clustery. Takto plně dosahuje požadovaného výkonu a integrace. Tento závazek ke kvalitě na všech úrovních odlišuje společnost MiTAC Computing od ostatních v oboru.
Kontakt: Sarah Chen Lin, sarah.chen.lin@mitaccomputing.com , +886-3-3275988