Společnost Model Obaly získala zlatou medaili EcoVadis

EcoVadis hodnotí, jak společnosti řídí svůj přístup k životnímu prostředí, pracovním a lidským právům, etice a udržitelnému zadávání zakázek. Výsledky poskytují zákazníkům a obchodním partnerům nezávisle posouzené informace, které mohou využít při výběru a hodnocení svých dodavatelů.
Model Obaly dosáhla v jednotlivých oblastech následujících výsledků:
- životní prostředí: 89 bodů,
- pracovní a lidská práva: 81 bodů,
- etika: 84 bodů,
- udržitelný nákup: 90 bodů.
Výsledek představuje výrazný meziroční posun. V roce 2025 získala Model Obaly 76 bodů, umístila se v 94. percentilu a obdržela stříbrnou medaili. V aktuálním hodnocení se celkové skóre zvýšilo o 10 bodů a společnost se posunula do 98. percentilu.
Největšího zlepšení dosáhla Model Obaly v etice, kde se skóre zvýšilo z 55 na 84 bodů, a v udržitelném zadávání zakázek, kde vzrostlo z 61 na 90 bodů. Hodnocení v oblasti životního prostředí se zvýšilo z 86 na 89 bodů, zatímco výsledek v oblasti pracovních a lidských práv zůstal na 81 bodech.
„Zlaté hodnocení EcoVadis je pro nás důležitým nezávislým potvrzením výsledků, kterých jsme dosáhli. Zároveň ukazuje, ve kterých oblastech můžeme pokračovat ve zlepšování. Naším cílem je poskytovat zákazníkům spolehlivé a doložitelné informace a společně s nimi hledat obalová řešení odpovídající současným požadavkům,“ říká Josef Chalupný, COO společnosti Model Obaly a.s.
Nezávislý podklad pro hodnocení dodavatelů
Požadavky na transparentnost a doložitelnost informací o udržitelnosti se v obalovém průmyslu zvyšují. Zákazníci potřebují informace nejen o vlastnostech konkrétních obalů, ale také o tom, jak jejich dodavatelé přistupují k ochraně životního prostředí, pracovním podmínkám, etice a odpovědnému nákupu.
Hodnocení EcoVadis vychází z firemních pravidel, zavedených opatření a doložených výsledků. Zohledňuje přitom velikost společnosti, obor podnikání a zemi působení. Výslednou hodnoticí kartu mohou zákazníci využít při pravidelném hodnocení dodavatelů, řízení rizik v dodavatelském řetězci nebo při přípravě vlastního reportingu udržitelnosti.
Zlatá medaile EcoVadis není produktovou certifikací a nevztahuje se na konkrétní výrobky nebo jednotlivá obalová řešení. Hodnotí systém řízení udržitelnosti posuzované společnosti.
Oficiální výsledek a informace o metodice:
https://recognition.ecovadis.com/1iSU9Ta6gkGyNySpksncaQ
O EcoVadis
EcoVadis je mezinárodní poskytovatel hodnocení udržitelnosti firem. Jeho globální síť zahrnuje více než 150 000 hodnocených společností. Metodika se zaměřuje na čtyři oblasti: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání zakázek.
Více informací o metodice je k dispozici na webu EcoVadis.
O společnosti Model Obaly
Model Obaly a.s. je součástí mezinárodní skupiny Model, která se zaměřuje na vývoj a výrobu obalových řešení z vlnité a hladké lepenky. V České republice působí prostřednictvím výrobních závodů v Opavě, Nymburce, Moravských Budějovicích a Hostinném, kde zaměstnává přibližně 1350 zaměstnanců. Společnost je držitelem mezinárodní certifikace Top Employer a Great Place to Work.
Zdroj: Model Obaly, a. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59238.