Společnost Montran rozšiřuje služby podpory okamžitých plateb SEPA do celé Evropy

To nařizuje, aby banky v eurozóně byly od října 2025 připraveny odesílat a přijímat okamžité platby SEPA. Banky v zemích EU, kde se neplatí eurem, mají čas do července 2027. V reakci na to rozšiřuje společnost Montran své zavedené odborné znalosti – dříve zaměřené na vybrané trhy – na finanční instituce v celé Evropě.

"Okamžité platby se stávají novým standardem v celé EU," řekl Keith Esca, globální obchodní ředitel společnosti Montran. "Naše implementační služby a osvědčená řešení konektivity nyní zpřístupňujeme většímu počtu bank, a pomáháme jim tak s jistotou dodržet regulační lhůty."

Rozšířená dostupnost služeb podnikového poradenství

Konzultační týmy společnosti Montran podporují banky při plnění požadavků okamžitých plateb SEPA a nabízejí komplexní poradenství od stanovení rozsahu projektu až po jeho realizaci. Služby zahrnují:

• Výklad dokumentace SEPA

• Analýza toků zpráv a obchodních pravidel

• Workshopy a interní školení

• Podpora interní testovací dokumentace

• Průběžná pomoc projektovým týmům

Díky zkušenostem s podporou více než 30 bank v projektech okamžitých plateb jsou poradenské služby společnosti Montran navrženy tak, aby snížily složitost a urychlily připravenost.

Širší nasazení řešení pro připojení k okamžitým platbám

Platební brána společnosti Montran je škálovatelné řešení, které již používají banky a centrální infrastruktury. Nyní je k dispozici pro širší nasazení v celé Evropě. Řešení poskytuje přímé připojení k dluhopisůmTIPS a systému EBA RT1 a národním systémům okamžitých plateb, jako je rumunskýSENT CPI.

Mezi klíčové funkce patří:

• Podpora systémů okamžitých plateb v eurech i v místních měnách

• Monitorování v reálném čase a provozní řídicí panely

• Zpracování velkého objemu transakcí (až 10 milionů denně)

• Flexibilní integrace se stávajícími základními a digitálními bankovními systémy

Řešení je dodáváno přímo na místě a plně podporováno místními i mezinárodními týmy společnosti Montran.

O firmě Montran

Společnost Montran je předním poskytovatelem řešení pro platební infrastrukturu a infrastrukturu kapitálových trhů. Poskytuje služby předním světovým finančním institucím s kritickými instalacemi a operacemi ve více než 90 zemích. Více informací najdete na www.montran.com .

