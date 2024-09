Společnost O2 po povodních obnovila provoz na většině vysílačů, které vyřadily výpadky elektřiny. Kde elektřina není, tam jsou nasazeny naftové agregáty. Práce pokračují.

Technici pracují na opravách prakticky 24 hodin denně, tak, aby se služby v povodněmi zasažených lokalitách vrátily co nejdříve k normálu. „Vnímáme, jak je právě teď důležité, aby byli lidé ve spojení, proto je v terénu maximum lidí, kteří se často vzdali i vlastního volna, aby mohli pomoci vše urychlit. Brodí se nánosy bahna, odklízejí sutiny, popadané stromy i odpadky, které voda nanosila, aby se vůbec dostali k vysílačům. Z těch je nyní již naprostá většina v provozu,“ popisuje Jan Hruška, technický ředitel společnosti O2.

Situace je z pohledu sítě každým dnem a každou hodinou podstatně lepší, přesto zbývá obnovit ještě část vysílačů. Jak postupují práce energetiků, tak mohou postupně obnovovat provoz sítě i technici O2 a CETIN. Naprostá většina výpadků posledních dnů totiž byla způsobena přerušením dodávek elektrické energie ve vodou zasažených lokalitách.

Tam, kde to situace a bezpečnostní opatření dovolí, se snaží technici dostat k nejdůležitějším základnovým stanicím a zajistit náhradní napájení dieselovými agregáty a také do nich pravidelně doplňovat naftu. A občas to není vůbec jednoduché. Důkazem je nedělní odpoledne, kdy se zásobováním naftou musel pomáhat dokonce vrtulník. Díky spolupráci s Armádou České republiky a Hasičským záchranným sborem ČR takto technici obnovili provoz lokality ve Vrbně pod Pradědem a zajistili tak signál pro oblast Krnova, který je těžce postižený povodněmi.

O2 se snaží také průběžně vymýšlet cesty, jak pomoci zákazníkům zůstat v těchto náročných dnech ve spojení s blízkými a rodinami. Již v sobotu večer proto jako první začal dávat svým zákazníkům, kteří se nacházejí ve vodou postižených okresech nebo u nich došlo k výpadku elektrické energie, zdarma neomezená data do jejich telefonu, a to bez ohledu na tarif. O aktivaci O2 informuje zákazníky SMS zprávou.

Do postižených lokalit na Opavsko, Jesenicko a Liberecko již dorazily také stovky přednabitých SIM karet pro dobrovolníky, díky kterým budou moci být jednodušeji ve spojení a řešit likvidaci škod.

Operátor intenzivně řeší i další možnosti a formy pomoci. Nadace O2 uvolní z fondů mimořádných událostí 750.000 korun. Zaměstnanci O2 mohou přispět také v interní sbírce. Veškeré peníze poté poputují na konto neziskové organizace Člověk v tísni, se kterou dlouhodobě O2 spolupracuje a která již nyní v postižených oblastech aktivně pomáhá. A sbírku pro Člověka v tísni mohli v pondělí večer podpořit také všichni diváci O2 TV Sport. V rámci vysílání pořadu TIKI TAKA mohli své příspěvky posílat prostřednictvím DMS nebo QR kódu. Vybralo se téměř 250.000 Kč.

A pomoc zajišťuje O2 i prostřednictvím organizace Elpida, se kterou Nadace O2 spolupracuje dlouhodobě. Zaměřuje se na psychologickou podporu seniorům pro lepší zvládnutí této nelehké situace.

