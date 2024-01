Společnost OANDA představuje program Labs Trader

Společnost OANDA Global Corporation dnes oznámila spuštění programu OANDA Labs Trader, revolučního obchodního programu zaměřeného na sdílení zisku, který umožňuje obchodníkům rozvíjet obchodní dovednosti a urychlovat zisky.

Program OANDA Labs Trader je k dispozici obchodníkům s trvalým pobytem v zemích, které obsluhuje divize Global Markets společnosti OANDA, autorizovaná a regulovaná Komisí pro finanční služby Britských Panenských ostrovů. Program je navržen s cílem poskytnout talentovaným soukromým investorům a samostatným obchodníkům jedinečnou příležitost stát se poskytovateli signálů pro obchodní činnost společnosti OANDA, a to s podílem na zisku.

Aby obchodníci podíl na zisku v programu OANDA Labs Trader mohli získat, musejí nejprve projít hodnocením při splnění obchodního úkolu v demonstračním prostředí, které jim dává možnost vyzkoušet si strategie a dovednosti za použití virtuálních finančních prostředků.

Kurt vom Scheidt, provozní ředitel společnosti OANDA, ke spuštění programu řekl: „Naším cílem je umožnit klientům inteligentnější obchodování. Díky tomuto programu získají nejschopnější obchodníci jednodušší přístup na globální finanční trhy s řadou tříd aktiv. Kromě podílu, který mohou vydělat ziskovým obchodováním s virtuálními prostředky, získají obchodníci také potřebné nástroje, jako jsou vzdělávací materiály a exkluzivní funkce založené na datech nebo widgety, které je na úspěšné obchodování připraví. Těšíme se na možnost rozvíjet naše vlastní obchodní aktivity začleňováním cenných signálů od účastníků programu Labs Trader do našich obchodních modelů."

Program OANDA Labs Trader představuje také přitažlivou značku, která osloví obchodníky a soukromé investory po celém světě, což zdůrazňuje použití vysoce kontrastních oranžových a černých odstínů. Společnost OANDA Labs Trader se řídí odvážným heslem „you raise your game, we'll raise the capital" (vy se posunete na další úroveň, my navýšíme kapitál), inspiruje samostatné obchodníky k využití dovedností, znalostí a strategií pro dosažení jejich finančních cílů.

Jak program OANDA Labs Trader funguje

Program OANDA Labs Trader umožňuje obchodníkům, kteří úspěšně projdou úvodní hodnotící fází, získat přístup k účtu OANDA Labs Trader a podílet se na výsledcích hospodaření. Obchodní modely, vyvinuté přímo společností OANDA, využívají obchodní signály vytvořené obchodníky programu OANDA Labs Trader a kombinují je s dalšími vstupními proměnnými. Na základě výsledných informací společnost OANDA rozhoduje o umístění na trhu. Vlastní kapitál společnosti OANDA se ocitá v ohrožení, a proto společnost OANDA žádá potenciální účastníky programu OANDA Labs Traders, aby podstoupili fázi hodnocení („Challenge"), kvalifikovali se do programu a prokázali své schopnosti generovat zisky a spravovat rizika. Ačkoli je kapitál poskytnutý na účtu OANDA Labs Trader virtuální, obchodníci mají nárok na podíl ze zisku, který jejich účet vytvořil. Členové programu OANDA Labs Traders mají přístup k našim technologiím a tržním vztahům, které jim pomáhají za pomoci jejich obchodních dovedností vytvářet ziskové signály.

Další informace naleznete na webových stránkách programu OANDA Labs Trader na adrese https://labstrader.oanda.com.

Webové stránky OANDA Labs Trader nabízejí také specializované obsahové centrum OANDA Labs, které obchodníkům poskytuje jedinečné nástroje založené na datech, jako jsou Market Sentiment či Topical Instruments, a také řadu článků se strategickými informacemi, které jim pomáhají činit lepší obchodní rozhodnutí.

O společnosti OANDA

Společnost OANDA byla založena v roce 1996 a je jednou z předních světových online obchodních skupin. Nabízí retailovým i firemním klientům po celém světě obchodování s celou řadou aktiv, měnová data i analytiku.

Od svých počátků, kdy poskytovala bezplatné údaje o směnných kurzech na internetu, až po spuštění forexové obchodní platformy, která stála u zrodu internetového obchodování s měnami, se společnost OANDA i nadále věnuje budování inteligentnějších obchodních zážitků.

Díky regulovaným subjektům na mnoha nejaktivnějších finančních trzích světa, včetně New Yorku, Toronta, Londýna, Varšavy, Singapuru, Tokia nebo Sydney, umožňuje společnost OANDA retailovým klientům obchodovat s různými třídami aktiv na oceňované obchodní platformě. V závislosti na zeměpisné poloze mohou dostupná aktiva zahrnovat deriváty globálních tržních indexů, akcií, komodit, státních dluhopisů, drahých kovů, forexu či kryptoměn.

Další informace naleznete na adrese https://www.oanda.com/group/ nebo sledujte společnost OANDA na síti LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2322146/photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2322147/OANDA_Labs_Trader___RGB_Dark_Large_Logo.jpg

KONTAKT: Dana Catterinová, dcatterina@oanda.com; Nishtha Asthanaová, nasthana@oanda.com