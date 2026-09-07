Společnost OSRAM opět získala prestižní ocenění CRIF Business Elite

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  15:25
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Bruntál 7. září 2026 (PROTEXT) - Stejně jako v loňském roce i letos společnost OSRAM Česká republika získala prestižní ocenění CRIF Business Elite. Toto významné ocenění potvrzuje její dlouhodobě vynikající výsledky v oblasti finančního zdraví, stabilního hospodaření a důvěryhodnosti a zároveň dokládá vysokou úroveň řízení společnosti a kvalitu jejího managementu.

Jeden z nejvýznamnějších výrobních závodů na Bruntálsku, OSRAM Česká republika, s.r.o., je součástí skupiny ams OSRAM, globálního technologického lídra v oblasti optických senzorů a světelných řešení. Je dlouhodobým výrobcem a dodavatelem polotovarů a komponentů pro automobilový průmysl, konkrétně speciálních vláken a spirál do autožárovek i pro vyhřívání skel automobilů. Jako dodavatel pro AM OEM musí firma splňovat mezinárodní normy ISO 9001, které specifikují požadavky na systém managementu kvality (QMS), a dále normy IATF 16949 a ISO 14001.

K úspěšnému hospodaření společnosti přispěla také optimalizace výrobních prostor realizovaná v minulém roce. Tento krok měl významný pozitivní dopad na produktivitu a efektivitu výrobních procesů. Výsledky se projevily již v letošním roce, kdy společnost za srovnatelné období zaznamenala nárůst výroby speciálních světelných zdrojů o 15 % oproti stejnému období loňského roku. V segmentu výroby komponentů pro autožárovky se podařilo navýšit produkci o 11 % ve srovnání s rokem 2025.

„Optimalizace výrobních prostor, kterou jsme realizovali v loňském roce, nám umožnila zvýšit efektivitu provozu a lépe využít naše výrobní kapacity. Velmi nás těší, že se tato opatření promítla do konkrétních výsledků. Opětovné získání ocenění CRIF Business Elite je pro nás potvrzením, že naše strategie zaměřená na efektivitu, kvalitu, inovace a dlouhodobou stabilitu je správná,“ říká generální ředitel společnosti Jaroslav Furiš.

Jemné dráty a spirály na bázi wolframu, molybdenu a železa, které je závod schopen vyrábět až do minimálních průměrů 8 mikrometrů, mají mnohem širší uplatnění než jen jako vlákna žárovek. Používají se například pro vedení tepla, v různých tepelných zářičích, infrazářičích i průmyslových pecích, mají uplatnění ve zdravotnictví, robotice, leteckém a kosmickém průmyslu a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Generální ředitel společnosti Jaroslav Furiš k obchodním aktivitám společnosti dodává:

„Firma je otevřena novým obchodním příležitostem, nabízíme své volné výrobní kapacity i pro malosériovou a zakázkovou produkci. Můžeme poskytnout vysokou flexibilitu, zkušené a loajální zaměstnance a stabilní zázemí nadnárodní společnosti. Máme skvělé know-how v oblasti speciálních slitin, vysokoteplotních kovů a sklo-kovových spojů.“

Další oblastí, na kterou je výroba v závodě OSRAM Bruntál zaměřena, je výroba a vývoj speciálních světelných zdrojů pro jevištní techniku, osvětlení koncertů, kulturních akcí a filmový průmysl. OSRAM v České republice vyrábí vysokotlaké výbojky HMI a HTI. Může se pochlubit i unikátní výrobou obrovských skleněných baněk pro speciální zdroje světla. Za směnu sklář vyrobí jen jeden kus, jde v podstatě o ruční práci, která je důkazem, že čeští skláři jsou stále světovou špičkou.

Speciální světelné zdroje se používají rovněž ve zdravotnictví (endoskopie, sterilizace, operační osvětlení), v průmyslové fotochemii (UV polymerace, dezinfekce), v laboratořích (spektrální analýzy, optické kalibrace) i v chemickém průmyslu.

O tom, že je OSRAM i v této oblasti spolehlivým dodavatelem a obchodním partnerem, svědčí i spolupráce s japonskou společností USHIO, která uzavřela s výrobním závodem OSRAM Bruntál kontrakt na dodávky speciálních světelných zdrojů pro zábavní průmysl.

„Jsme připraveni navázat spolupráci i s dalšími novými obchodními partnery, zejména s technologickými firmami, které potřebují komponenty s vysokou tepelnou a chemickou stabilitou, s výzkumnými a vývojovými centry v oblasti světelných technologií, senzoriky a fyzikálních měření a rovněž s partnery z automobilového, leteckého, zdravotnického a elektronického průmyslu. O to více si vážíme skutečnosti, že jsme ocenění CRIF Business Elite získali již druhý rok po sobě. Toto ocenění potvrzuje naši důvěryhodnost, schopnosti a spolehlivost,“ dodává Jaroslav Furiš.

Opětovné získání ocenění CRIF Business Elite potvrzuje, že dlouhodobá strategie společnosti OSRAM zaměřená na kvalitu, inovace, provozní efektivitu a stabilní růst přináší konkrétní výsledky. K úspěchu přispěla také optimalizace výrobních prostor a zvyšování produktivity, které se odrazily ve výrazném růstu výroby napříč klíčovými segmenty společnosti. Bruntálský závod tak i nadále zůstává důležitým pilířem skupiny ams OSRAM a spolehlivým partnerem pro zákazníky po celém světě.

Zdroj: OSRAM

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

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