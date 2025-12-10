Společnost OSRAM získala prestižní ocenění CRIF Business Elite

  13:30
Bruntál 10. prosince 2025 (PROTEXT) - OSRAM Česká republika se sídlem v Bruntále získala nejlepší hodnocení v oblasti finančního zdraví, stabilního hospodaření a důvěryhodnosti, což potvrzuje velmi vysokou úroveň jejího řízení a kvalitu managementu.

Jeden z nejvýznamnějších výrobních závodů na Bruntálsku, OSRAM Česká republika, s.r.o., je součásti skupiny ams OSRAM, globálního technologického lídra v oblasti optických senzorů a světelných řešení. Je dlouhodobým výrobcem a dodavatelem polotovarů a komponentů pro automobilový průmysl, konkrétně speciálních vláken a spirál do autožárovek i pro vyhřívaní skel automobilů. Jako dodavatel pro AM OEM musí firma splňovat mezinárodní normy ISO 9001, které specifikují požadavky na systém managementu kvality (QMS) a dále IATF 16949 a ISO 14001.

Jemné dráty a spirály na bázi wolframu, molybdenu a železa, které je závod schopen vyrábět až do minimálních průměrů 8 mikrometrů, mají mnohem širší uplatnění než jen jako vlákna žárovek. Používají se například pro vedení tepla, v různých tepelných zářičích, infrazářičích i průmyslových pecích, mají uplatnění ve zdravotnictví, robotice, leteckém a kosmickém průmyslu a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Generální ředitel společnosti Jaroslav Furiš k ocenění dodává: „Firma je otevřena novým obchodním příležitostem, nabízíme své volné výrobní kapacity i pro malosériovou a zakázkovou produkci. Můžeme poskytnout vysokou flexibilitu, zkušené a loajální zaměstnance a stabilní zázemí nadnárodní společnosti. Máme skvělé know-how v oblasti speciálních slitin, vysokoteplotních kovů a sklo-kovových spojů.“

Další oblastí, na kterou je výroba v závodě OSRAM Bruntál zaměřena, je výroba a vývoj speciálních světelných zdrojů pro jevištní techniku, osvětlení koncertů, kulturních akcí a pro filmový průmysl. OSRAM v České republice vyrábí vysokotlaké výbojky HMI a HTI. Může se pochlubit i unikátní výrobou obrovských skleněných baněk pro speciální zdroje světla. Za směnu sklář vyrobí jen jeden kus, jde v podstatě o ruční práci, která je důkazem, že čeští skláři jsou stále špičkou ve světě.

Speciální světelné zdroje se používají rovněž ve zdravotnictví (endoskopie, sterilizace, operační osvětlení), v průmyslové fotochemii (UV polymerace, dezinfekce), v laboratořích (spektrální analýzy, optické kalibrace) i v chemickém průmyslu.

O tom, že je OSRAM i v této oblasti spolehlivým dodavatelem a obchodním partnerem svědčí i nadcházející spolupráce s japonskou společností USHIO, která jedná s výrobním závodem OSRAM Bruntál o dlouhodobějším kontraktu na dodávky speciálních světelných zdrojů pro zábavní průmysl.

„Jsme připraveni navázat spolupráci i s dalšími novými obchodními partery, zejména s technologickými firmami, které potřebují komponenty s vysokou tepelnou a chemickou stabilitou, s výzkumnými a vývojovými centry v oblasti světelných technologií, senzoriky a fyzikálních měření a rovněž s partnery z automobilového, leteckého, zdravotnického a elektronického průmyslu. Zejména proto si vážíme certifikátu CRIF BUSINESS ELITE, který potvrzuje naši důvěryhodnost, naše schopnosti a naši spolehlivost,“ dodává Jaroslav Furiš.

Ocenění CRIF Business Elite je pro OSRAM potvrzením, že dlouhodobá strategie zaměřená na kvalitu, inovace a stabilní růst přináší výsledky. Bruntálský závod tak zůstává důležitým pilířem skupiny ams OSRAM.

Zdroj: OSRAM

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

