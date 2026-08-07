Společnost PHOENIX přivezla do ČR chybějící lék proti rakovině

Léčivý přípravek byl prostřednictvím zvláštního léčebného programu Ministerstva zdravotnictví ČR v urgentním režimu přijat na distribuční sklad v Praze a od 7. srpna 2026 bude na základě schválení a v souladu se zveřejněnými pokyny Ministerstva zdravotnictví distribuován do českých lékáren.
Díky mimořádnému nasazení týmů společnosti PHOENIX, úzké spolupráci s příslušnými zdravotnickými institucemi a efektivní koordinaci se státními orgány se podařilo tuto unikátní dodávku zajistit v rekordně krátkém čase, což umožní pokračování léčby pacientek, pro které je terapie tamoxifenem nezbytná.
„Na první pohled se může zdát, že dovézt lék ze Slovinska je jednoduchá logistická operace. Ve skutečnosti však šlo o mimořádně náročnou akci vyžadující velmi rychlou koordinaci mezi společnostmi, příslušnými orgány a interními týmy. Velké poděkování patří všem, kteří se na této mimořádné dodávce podíleli a udělali maximum pro to, aby se přípravek dostal k pacientkám v co nejkratším možném čase. Jsme hrdí, že jsme mohli přispět k zachování kontinuity léčby u žen, pro které je tamoxifen nenahraditelnou součástí terapie,“ doplňuje Bohuslava Adamová, Group Logistic Director pro ČR společnosti PHOENIX.
O společnosti Phoenix
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., již řadu let zaujímá významnou pozici na farmaceutickém distribučním trhu v České republice. Je součást nadnárodní skupiny PHOENIX group, která je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Evropě. V České republice se zabývá velkodistribucí léčiv, logistickými službami pro farmaceutické výrobce a provozováním lékáren. Skupina PHOENIX group aktuálně působí v 29 zemích Evropy, společnosti, které jsou do ní zapojeny provozují více než 3300 vlastních lékáren a dalších zhruba 17.000 partnerských lékáren. Skupina také zaměstnává 48.000 lidí. Více informací naleznete na www.phoenix.cz.
Zdroj: Insighters s.r.o.