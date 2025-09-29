Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani na podporu recyklace a ekologické likvidace odpadu

· Odpad vznikající při používání automobilu i na konci jeho životnosti obsahuje cenné suroviny k dalšímu využití
· Řadu dílů čeká po průmyslové renovaci druhý život, akumulátory z elektromobilů slouží v energetických úložištích
Společnost Porsche Česká republika pokračuje v úspěšné kampani, která prezentuje přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty je možné efektivně renovovat tzv. repasováním použitých dílů a poté znovu použít. Přibližně 95 % veškerého materiálu z vyřazeného osobního automobilu lze recyklovat a získané cenné suroviny použít k výrobě nových produktů. Na jinak nezpracovatelné materiály čeká využití v energetice.
„Osobní automobil je v naší společnosti nepostradatelným pomocníkem. Prospěšný však může být i na konci své životnosti. A to jako jako celek i jednotlivými komponenty, pokud neskončí nelegálně na černé skládce,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. „V rámci koncernu Volkswagen jsme proto zavedli velmi komplexní systém zpětného odběru a ekologického zpracování použitých automobilových komponentů i celých vozidel a soustavně pracujeme na jeho dalším zdokonalování a rozšiřování. Současně se snažíme zapojit také širokou motoristickou veřejnost. Bez její součinnosti je úspěch aktivit směřujících k cirkulární ekonomice nemyslitelný.“
Porsche Česká republika pohlíží na ekologickou likvidaci vozidel nejen jako na povinnost, ale bere ji také jako příležitost. Proto začala v roce 2023 ve své komunikační kampani české řidiče motivovat, aby se připojili k ochraně životního prostředí. Staré akumulátorové baterie, použité pneumatiky nebo i celé vraky vyřazených automobilů – to vše lze totiž stále nacházet odhozené v příkopě, lese nebo na sídlištích a v jejich okolí.
„Zbavovat se odpadu jeho odhozením do přírody je naprosto nesmyslné jednání, které neobstojí ani z hlediska hypotetické úspory peněz,“ vysvětluje Jan Špinar a dodává: „V České republice jsme vybudovali hustou, celoplošnou síť přibližně 100 servisních míst a 1100 odběrných míst, která od motoristů převezmou jejich staré akumulátory, pneumatiky a další odpad k odborné likvidaci u certifikovaných specialistů – a to zcela bezplatně.“ Porsche Česká republika přispívá na hladké fungování systému bezplatného odběru sedmimístnou částkou ročně. Díky tomu mohou odběrná místa nabízet své služby široké motoristické veřejnost zdarma.
Například pneumatiky, jejichž rozklad by v přírodě trval stovky let a způsobil zamoření okolí potenciálně škodlivými látkami, jsou přitom velmi cenným zdrojem surovin pro další využití. „Z pneumatik se dělá například pryžový granulát pro dětská hřiště nebo další využití od protihlukových stěn u dálnic až po izolační materiály,“ ukazuje Jan Špinar na konkrétním příkladu smysluplnost moderních recyklačních metod.
Společnost Porsche Česká republika a její servisní síť je již plně připravena také na recyklaci akumulátorů z elektromobilů. „Vyřazené vysokonapěťové akumulátorové baterie i jejich jednotlivé komponenty dokážeme recyklovat na suroviny používané k výrobě nových akumulátorů. Další možností je jejich využití v druhém životním cyklu v energetických úložištích, pokud to jejich technický stav umožňuje. Několik takových systémů pro ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro pozdější použití je již provozováno i v České republice,“ pokračuje Jan Špinar ve výčtu možností, jak ekologicky i ekonomicky výhodně pracovat s automobilovým odpadem.
Druhý životní cyklus mohou mít také některé díly podléhající opotřebení. „V koncernu Volkswagen funguje jedinečný systém repasování použitých dílů pro opětovné použití, které si mohou zákazníci našich autorizovaných servisů pořídit při opravách svých vozů jako tzv. výměnné díly,“ nastiňuje Jan Špinar a dodává: „Opotřebované komponenty v našich autorizovaných servisech od klientů vybíráme a poté jsou ve výrobním závodě repasovány na kvalitu originálních dílů – vzhledem k menší energetické a surovinové náročnosti procesu průmyslové renovace vychází takový díl pro naše zákazníky až o 50 % levněji.“ Celkově je k dispozici více než 7200 výměnných komponentů v 65 skupinách produktů – od motoru přes převodovku až po řídicí jednotky.
Zcela zdarma je také likvidace kompletního automobilu na konci životnosti. Současné recyklační technologie umožňují recyklovat až 95 % všech materiálů, z nichž je automobil vyroben. K výrobě nových automobilů se znovu využívají plasty, sklo i kovové komponenty z vyřazených vozidel. Značky koncernu Volkswagen navíc ve stále větší míře využívají materiály získávané recyklací plastového odpadu vyloveného z řek, moří a oceánů. Recyklace tak šetří přírodní zdroje a snižuje těžbu nových surovin.
Více informací o likvidaci starých akumulátorů, použitých pneumatik a vyřazených automobilů naleznete na internetových stránkách zpetnyodber.eu. Místa zpětného odběru naleznete na tomto odkazu: Recyklace – Servis a příslušenství | Volkswagen Česká republika .
