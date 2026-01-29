Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

Autor:
  14:01
Praha 29. ledna 2026 (PROTEXT) - Společnost Porsche Česká republika předala v uplynulém roce zákazníkům 32.471 nových vozů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, což znamená meziroční nárůst o 16,8 %. Porsche Česká republika si tak udržuje postavení největšího tuzemského importéra nových osobních a užitkových vozidel.

Pro Porsche Česká republika byl rok 2025 potvrzením správnosti naší strategie,“ uvádí jednatel společnosti Jan Hurt. „Po plánované transformaci byznys modelu v roce 2024 jsme se v uplynulém roce vrátili k růstu a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Výrazně nám pomáhají nové atraktivní modely jako je Volkswagen Tayron, Audi A6, CUPRA Terramar nebo Volkswagen Multivan, které byly zákazníky velmi dobře přijaty. Velkému zájmu se těší i naše elektrifikované a čistě elektrické modely, jejichž prodeje průběžně rostou a atakují přední příčky v registracích bezemisních vozidel.“

Značka Volkswagen zaznamenala meziroční nárůst dodávek zákazníkům o 15,4 % na 15.071. Nejvíce k úspěšnému výsledku přispěly modely Golf, Tiguan, Passat a Tayron. Z elektromobilů byl největší zájem o ID.7 Tourer. Významný impuls pro pokračování růstu představuje zcela nová generace modelu T-Roc, která právě vstupuje na český trh s atraktivní cenou od 699 000 Kč. Již tak velmi bohatou nabídku značky Volkswagen rozšíří ve druhém pololetí zcela nový kompaktní elektromobil ID. Polo a výrazně modernizovaný ID.3; ve světové premiéře se představí i SUV ID. CROSS.

Značka Audi pokračovala v loňském roce v růstovém trendu, který hodlá zachovat i letos. Počet vozidel předaných zákazníkům se meziročně zvýšil o 8,7 % na 4350. Tahouny růstu byly modely Audi Q3, Audi Q7, Audi Q8 a Audi A6/A7. Produktová ofenziva v loňském roce přinesla nové modely A6 Sportback/Avant e-tron, Q5, A6 Avant/Limuzína a Q3. Letos se mohou zákazníci těšit na Audi RS 5, výrazně modernizovaný Q4 e-tron, zcela nová SUV Q7 a Q9 a elektromobil segmentu A.

Značka CUPRA počet dodávek nových automobilů zákazníkům více než zdvojnásobila, na 4871 (+113,4 %). V žebříčku značek se v registracích posunula na 15. místo. Pořadí nejprodávanějších modelů je přitom velmi vyrovnané. Vedení si loni udržel model CUPRA Ateca, na druhém místě skončil Formentor, třetí byla CUPRA Leon a čtvrtá CUPRA Terramar. CUPRA navíc loni překonala milník 10 000 prodaných vozů v ČR a jednoho milionu globálně vyrobených vozů od svého založení. Jízda na plný plyn bude charakterizovat značku CUPRA i v roce 2026, jehož hvězdou se stane nekonvenční městský elektromobil CUPRA Raval. CUPRA letos navíc představí novou verzi modelu Born a významnou modernizaci modelu Tavascan. Úspěchy značky CUPRA více než kompenzovaly pokles u značky SEAT (1356 vozů), která loni připomněla 75 let od svého založení a oznámila významné omlazení svého produktového portfolia. Prvním krokem bylo uvedení modernizovaných modelů Ibiza a Arona na přelomu loňského a letošního roku. Bestsellerem značky SEAT byla loni Arona, následovaný modely Leon a Ateca.

Značka Volkswagen Užitkové vozy v loňském roce předala zákazníkům 6823 vozů, což znamená meziroční nárůst o 1,2 %. Podobně jako v globálním měřítku i na českém trhu se z hlediska meziročního nárůstu nejvíce dařilo modelové řadě ID. Buzz. Zákazníci v Česku loni převzali 255 těchto ikonických vozů (+129,7 %). O více než polovinu na 1134 vzrostl počet předaných vozů nejnovější generace řady Multivan. Za Multivanem jen nepatrně zaostal Crafter s 1186 vozy, na 2569 se zvýšil počet dodaných vozů Caddy.

Značka MOON, etablovaný poskytovatel komplexního řešení nabíjecí infrastruktury, koncem roku 2026 zahájí prodej vysokorychlostní nabíjecí stanice s výkonem až 1 MW, což představuje 2,5násobek dnešních nejrychlejších stejnosměrných nabíječek na trhu. Ve značkovém programu prodeje ojetých vozů Das WeltAuto se loni prodalo 7 732 vozidel koncernových značek, které zastupuje Porsche Česká republika (Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy).

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 29 zemích na třech kontinentech. 

Zdroj: Porsche ČR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

Požár autobusu na D46 (29. ledna 2026)

Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.

29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:39

Valentýnský únik do městské džungle: Láska, chutě a emoce v The Monkey Bar Prague

29. ledna 2026  14:37

Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za půl miliardy stravovací provoz

FakultnĂ­ nemocnice Ostrava modernizovala za pĹŻl miliardy stravovacĂ­ provoz

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má po dvou letech kompletně modernizovaný stravovací provoz. Renovace zhruba za půl miliardy korun bez DPH zahrnovala nejen...

29. ledna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

V brněnském Novém Lískovci vznikne čtyřpodlažní parkovací dům

ilustrační snímek

Brno plánuje postavit v městské části Nový Lískovec parkovací dům s téměř 300 místy. Čtyřpodlažní, do svahu částečně zapuštěný objekt nahradí současnou...

29. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový sníh zlepšil v Plzeňském kraji podmínky pro lyžaře na svazích i ve stopách

ilustrační snímek

Nový sníh vylepšil podmínky pro zimní sporty v Plzeňském kraji. O pátečních pololetních prázdninách a o víkendu se mohou lyžaři vydat v kraji na sjezdovky na...

29. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska. Lyžovat je možné na horách i v níže položených oblastech. Pode meteorologů by...

29. ledna 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Prahu čeká dopravní peklo. Bude znovu uzavřena Plzeňská kvůli kanalizacím a vodovodům v havarijním stavu

Radlická ulice. Dopravou jedna z nejvíce vytížených ulic v Praze. Tradiční...

Hlavní město plánuje od neděli do konce srpna po etapách uzavřít Plzeňskou ulici, která se označuje za „dopravní stoku“. Důvodem jsou důležité opravy sítí. Uzavřena bude na čas také Holečkova ulice....

29. ledna 2026  14:13

Mindfall Protocol – největší český AI film

Ve světě, kde vzpomínky mohou být extrahovány, ukradeny a zneužity jako zbraň — důvěra se stává nejvzácnější měnou. 15. ledna 2026 vstupuje do českých kin sci-fi thriller Mindfall Protocol, film,...

29. ledna 2026  14:10

Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

29. ledna 2026  14:01

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají na začátku prázdnin ideální podmínky

ilustrační snímek

Hlavní lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji mají na začátku jarních prázdnin ideální podmínky. Lyžuje se v Krkonoších, Orlických horách a také v menších...

29. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...

27. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  29. 1. 13:49

Zlínští školáci převzali vysvědčení na ledové ploše a s bruslemi na nohou

ZlĂ­nĹˇtĂ­ ĹˇkolĂˇci pĹ™evzali vysvÄ›dÄŤenĂ­ na ledovĂ© ploĹˇe a s bruslemi na nohou

Na ledové ploše a s bruslemi na nohou dnes převzali pololetní vysvědčení žáci zlínské základní školy v Kvítkové ulici. V tréninkové hale ve Zlíně si mohli...

29. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.