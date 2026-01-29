Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

„Pro Porsche Česká republika byl rok 2025 potvrzením správnosti naší strategie,“ uvádí jednatel společnosti Jan Hurt. „Po plánované transformaci byznys modelu v roce 2024 jsme se v uplynulém roce vrátili k růstu a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Výrazně nám pomáhají nové atraktivní modely jako je Volkswagen Tayron, Audi A6, CUPRA Terramar nebo Volkswagen Multivan, které byly zákazníky velmi dobře přijaty. Velkému zájmu se těší i naše elektrifikované a čistě elektrické modely, jejichž prodeje průběžně rostou a atakují přední příčky v registracích bezemisních vozidel.“
Značka Volkswagen zaznamenala meziroční nárůst dodávek zákazníkům o 15,4 % na 15.071. Nejvíce k úspěšnému výsledku přispěly modely Golf, Tiguan, Passat a Tayron. Z elektromobilů byl největší zájem o ID.7 Tourer. Významný impuls pro pokračování růstu představuje zcela nová generace modelu T-Roc, která právě vstupuje na český trh s atraktivní cenou od 699 000 Kč. Již tak velmi bohatou nabídku značky Volkswagen rozšíří ve druhém pololetí zcela nový kompaktní elektromobil ID. Polo a výrazně modernizovaný ID.3; ve světové premiéře se představí i SUV ID. CROSS.
Značka Audi pokračovala v loňském roce v růstovém trendu, který hodlá zachovat i letos. Počet vozidel předaných zákazníkům se meziročně zvýšil o 8,7 % na 4350. Tahouny růstu byly modely Audi Q3, Audi Q7, Audi Q8 a Audi A6/A7. Produktová ofenziva v loňském roce přinesla nové modely A6 Sportback/Avant e-tron, Q5, A6 Avant/Limuzína a Q3. Letos se mohou zákazníci těšit na Audi RS 5, výrazně modernizovaný Q4 e-tron, zcela nová SUV Q7 a Q9 a elektromobil segmentu A.
Značka CUPRA počet dodávek nových automobilů zákazníkům více než zdvojnásobila, na 4871 (+113,4 %). V žebříčku značek se v registracích posunula na 15. místo. Pořadí nejprodávanějších modelů je přitom velmi vyrovnané. Vedení si loni udržel model CUPRA Ateca, na druhém místě skončil Formentor, třetí byla CUPRA Leon a čtvrtá CUPRA Terramar. CUPRA navíc loni překonala milník 10 000 prodaných vozů v ČR a jednoho milionu globálně vyrobených vozů od svého založení. Jízda na plný plyn bude charakterizovat značku CUPRA i v roce 2026, jehož hvězdou se stane nekonvenční městský elektromobil CUPRA Raval. CUPRA letos navíc představí novou verzi modelu Born a významnou modernizaci modelu Tavascan. Úspěchy značky CUPRA více než kompenzovaly pokles u značky SEAT (1356 vozů), která loni připomněla 75 let od svého založení a oznámila významné omlazení svého produktového portfolia. Prvním krokem bylo uvedení modernizovaných modelů Ibiza a Arona na přelomu loňského a letošního roku. Bestsellerem značky SEAT byla loni Arona, následovaný modely Leon a Ateca.
Značka Volkswagen Užitkové vozy v loňském roce předala zákazníkům 6823 vozů, což znamená meziroční nárůst o 1,2 %. Podobně jako v globálním měřítku i na českém trhu se z hlediska meziročního nárůstu nejvíce dařilo modelové řadě ID. Buzz. Zákazníci v Česku loni převzali 255 těchto ikonických vozů (+129,7 %). O více než polovinu na 1134 vzrostl počet předaných vozů nejnovější generace řady Multivan. Za Multivanem jen nepatrně zaostal Crafter s 1186 vozy, na 2569 se zvýšil počet dodaných vozů Caddy.
Značka MOON, etablovaný poskytovatel komplexního řešení nabíjecí infrastruktury, koncem roku 2026 zahájí prodej vysokorychlostní nabíjecí stanice s výkonem až 1 MW, což představuje 2,5násobek dnešních nejrychlejších stejnosměrných nabíječek na trhu. Ve značkovém programu prodeje ojetých vozů Das WeltAuto se loni prodalo 7 732 vozidel koncernových značek, které zastupuje Porsche Česká republika (Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy).
Zdroj: Porsche ČR