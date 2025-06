Společnost Porsche ČR pokračuje v tradici. V Tréninkové akademii uspořádala další ročník edukačních Profesních dnů.

Profesní dny 2025: 14 dní, 587 žáků z 20 škol z celé ČR, 10 školitelů a 23 servisních partnerů

Porsche ČR si uvědomuje nutnost výchovy nových pracovníků pro servis a služby ve své autorizované síti

Celodenní program s odbornou, zdravotní i volnočasovou náplní pro žáky

Zajímavou akci navštívila média včetně České televize

Společnost Porsche Česká republika pozvala ve dnech 12. až 23. května 2025 do Tréninkové akademie v obci Zlatníky-Hodkovice žáky středních odborných škol z celého Česka v rámci akce Profesní dny 2025. Cílem bylo motivovat budoucí uchazeče o zaměstnání a rozšířit povědomí o značkách koncernu Volkswagen a úrovni jejich služeb. Největší importér automobilů do České republiky dlouhodobě podporuje vzdělávání žáků středních a učňovských škol zaměřených na automobilové obory. Porsche Česká republika je například hlavním partnerem soutěže Autoopravář Junior a žáky motivuje k vynikajícím studijním výsledkům programem QHERO v rámci jedinečného projektu Best Employer.

Tréninková akademie společnosti Porsche Česká republika, otevřená v roce 2022, hostila čtrnáctidenní akci Profesní dny 2025 určenou pro žáky středních škol s výukou automobilových oborů. Pozvání přijalo celkem patnáct škol, které do obce Zlatníky-Hodkovice nedaleko Prahy vyslaly celkem 587 žáků. Atraktivní celodenní program pro ně připravili školitelé společnosti Porsche Česká republika za spolupráce zástupců několika autorizovaných servisních partnerů značek koncernu Volkswagen.

"Motivace pro práci v autoopravárenství a směr pro budoucí život – to je náš vzkaz žákům a učňům škol, který jsme jim osobně chtěli doručit při letošních Profesních dnech,“ říká Jan Špinar, vedoucí poprodejních služeb společnosti Porsche Česká republika a dodává: „Jsem velmi rád, že se tato akce zařadila mezi naše tradiční a že se na ni přijela podívat dokonce veřejnoprávní Česká televize. Důležitost vzdělávání v těchto oborech se nám tak podařilo dostat nejen mezi pozvané žáky, ale také širší veřejnost.“

Celodenní program akce Profesní dny 2025 zahrnoval různé činnosti a praktické ukázky na interaktivních stanovištích věnovaných odborným a profesním tématům: od vysokonapěťové techniky v oblasti elektromobility přes problematiku převodovek až po opravy multimateriálových karoserií. Statickou prezentaci modelů a produktů doplňovala možnost zkušební jízdy se školitelem v elektromobilech značky Volkswagen, přičemž velkou pozornost si získalo také přítomné Lamborghini Urus. Žáci získali informace o pracovních nabídkách zástupců servisních partnerů, vyzkoušeli si poskytování první pomoci po autonehodě prezentované na motocyklistovi (včetně praktické ukázky funkce airbagové vesty) a také únikovou hru.

Na odborném stanovišti se zaměřením na karoserie rozpoznávali žáci jednotlivé materiály použité při výrobě karoserií moderních vozů. Svůj prostor měla i vysokonapěťová technika. Zde mohli žáci uplatnit své znalosti např. při poznávání dílů a nechyběla ani možnost vyrobit si svůj suvenýr.

Společnost Porsche Česká republika se se svou dlouhodobou podporou učňovského školství v České republice cíleně zasazuje o to, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní odborné vzdělání na základě propojení teorie a praxe, které zohledňuje nejnovější trendy a využívá nejmodernější technologie. Kromě partnerství se soutěží Autoopravář Junior realizuje společnost Porsche Česká republika také projekt „Best Employer“ s motivačním programem pro žáky QHERO.

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy a pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 22 zemích Evropy, jakož i v Chile, Kolumbii, Číně, Malajsii a Singapuru.

Sledujte nás:

Facebook: facebook.com/PorscheCZ/

Twitter: twitter.com/PORSCHE_CR

www.porsche.co.cz