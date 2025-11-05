Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie

Sydney 5. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech", SSE: 688063), vedoucí světový podnik v oblasti systémů pro skladování energie, s potěšením oznamuje oficiální otevření své australské pobočky v Sydney. Tento milník představuje významný krok vpřed v globální expanzní strategii společnosti a posiluje její dlouhodobý závazek vůči australskému a novozélandskému trhu se skladováním energie.

Založení pobočky Pylontech Australia znamená, že společnost je plně připravena k provozu a může poskytovat lokalizované prodejní a technické služby, koordinaci dodavatelského řetězce a zákaznickou podporu, aby mohla lépe sloužit svým partnerům a klientům v celém regionu.

„Austrálie je jedním z nejdynamičtějších trhů se skladováním energie na světě a jsme hrdí na to, že jsme součástí jejího vývoje od doby, kdy jsme zde před více než deseti lety nainstalovali svůj první systém," řekl Geoffrey Song, viceprezident společnosti Pylontech. „Zahájení činnosti společnosti Pylontech Australia dokazuje naše odhodlání podporovat místní partnery prostřednictvím užší spolupráce, rychlejších služeb a komplexnějších řešení."

Austrálie se stala jedním z nejvyspělejších a nejrychleji rostoucích trhů se skladováním energie na světě, a to díky ambiciózním národním cílům v oblasti energetické transformace. Vláda si klade za cíl snížit do roku 2035 emise o 62–70 % pod úroveň z roku 2005, a to s podporou programů, jako je iniciativa Levnější baterie pro domácnost, která pomáhá domácnostem zapojit se do přechodu na čistou energii. S novou dceřinou společností, která je nyní plně funkční, bude společnost Pylontech dále urychlovat dodávky řešení pro skladování energie pro byty, komerční objekty a energetické společnosti, čímž přispěje k pokroku Austrálie směrem k čisté, spolehlivé a odolné energetické budoucnosti.

„Založením místní pobočky se snažíme být blíže svým zákazníkům – nejen geograficky, ale i strategicky," dodal Ned Yu, generální ředitel společnosti Pylontech Australia. „Tento milník nám umožňuje obsluhovat trh s ještě větší činorodostí, inovativností a schopností reagovat."

Otevření pobočky Pylontech Australia potvrzuje poslání společnosti podporovat globální energetickou transformaci prostřednictvím bezpečných, spolehlivých a udržitelných řešení pro skladování energie.

O společnosti Pylontech

Společnost Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) byla založena v roce 2009 a je průkopnickým a předním poskytovatelem systémů pro skladování energie, který integruje elektrochemii, výkonovou elektroniku a technologie systémové integrace. S více než dvěma miliony systémů nasazených po celém světě si společnost Pylontech získala celosvětové uznání za svou inovativnost a kvalitu. Produktové portfolio společnosti pokrývá aplikace pro domácnosti, komerční a průmyslové použití i aplikace v měřítku rozvodné sítě a podporuje globální partnery v dosažení udržitelné a bezpečné energetické transformace.

