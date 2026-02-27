Společnost QCY oznamuje brzké uvedení modelu Track S10 na trh: uvolněte svůj plný potenciál

Přesné sledování výkonu pro vynikající výsledky
Hodinky jsou vybaveny 1,43palcovým HD AMOLED displejem, ultravysokým rozlišením 466 × 466 a maximálním jasem 1000 nitů, což zajišťuje křišťálově čistý obraz jak za intenzivního slunečního světla, tak za zhoršených světelných podmínek. Od rychlosti jízdy na kole a tempa běhu až po údaje o plaveckých tempech v bazénu – sportovci se mohou spolehnout na vysoce přesné měření v reálném čase, které jim umožní kvantifikovat každou tréninkovou jednotku a doladit svůj výkon za pochodu.
Funkce zaměřené na triatlon pro chytřejší trénink
Tyto hodinky jsou speciálně přizpůsobené pro sportovce pod širým nebem a jsou navržené tak, aby podporovaly strukturovaný trénink založený na datech. Vestavěné monitorování laktátového prahu a speciální navigační systém pro trénink poskytují podrobné informace o plavání, jízdě na kole a běhu, takže každý trénink probíhá s optimální intenzitou. S podporou více než 150 sportovních režimů – od vysokointenzivního intervalového tréninku (HIIT) po vytrvalostní tréninky na dlouhé vzdálenosti – nabízí zpětnou vazbu o výkonu v reálném čase, která uživatelům pomáhá dosahovat pokroku v jakémkoli prostředí.
Komplexní monitorování zdraví, každý okamžik pod kontrolou
Kromě měření výkonu nabízejí hodinky také kompletní sadu funkcí pro sledování zdraví. Variabilita srdeční frekvence (HRV), analýza spánku a kontrola zdraví jedním ťuknutím poskytují hluboké pochopení stavu zotavení a pomáhají sportovcům vyhnout se přetrénování. Díky nepřetržitému monitorování mohou uživatelé s důvěrou upravovat své tréninkové plány, aby zajistili špičkovou kondici pro každý trénink a závod.
Extrémně dlouhá výdrž baterie pro vaše nejdelší závody
Triatlonové závody vyžadují výjimečnou vytrvalost – nejen od sportovců, ale i od jejich vybavení. Tyto hodinky mají výdrž baterie až 19 dní, což zajišťuje nepřetržitou podporu během dlouhých tréninků a závodů. Díky duálnímu pásmu, šesti globálním navigačním satelitním systémům (GNSS) a offline mapám poskytují přesnou navigaci i bez připojení k síti a zaručují hladký výkon v jakékoli situaci.
Lehká konstrukce pro celodenní pohodlí
Navzdory svým výkonným funkcím váží hodinky pouhých 37 gramů, což zajišťuje výjimečné pohodlí při dlouhodobém nošení během tréninku i soutěže. Díky voděodolnosti 5 ATM jsou hodinky spolehlivé v bazénu i za nepříznivých povětrnostních podmínek, takže jsou připraveny na jakoukoli výzvu.
Přesný výkon díky špičkovému hardwaru
• Dvojfrekvenční 6-satelitní GNSS pro ultrapřesné určování polohy
• Vícekanálové senzory srdečního tepu a SpO2 (periferní kapilární saturace kyslíkem) pro komplexní sledování zdraví
• Vysokorychlostní úložiště eMMC pro hladký a rychlý výkon
QCY TRACK S10 bude uveden na trh prostřednictvím autorizovaných prodejců v březnu a bude k dispozici v černé a titanové barvě. Chcete-li se dozvědět více o QCY TRACK S10 a prozkoumat celou řadu audio řešení QCY, navštivte www.qcy.com.
O společnosti QCY
QCY byla založena v roce 2009 a je vedoucím světovým podnikem v oblasti chytrých nositelných zařízení. Zaměřuje se na vytváření vysoce kvalitních, cenově dostupných a inovativních audio produktů pro všechny. Se zaměřením na kreativní technologie a design orientovaný na uživatele společnost QCY neustále mění způsob, jakým lidé poslouchají hudbu, komunikují a spojují se ve svém každodenním životě.
Kontakt:
Jméno: PR tým společnosti QCY
E-mail: PR@qcyearphone.com
Oficiální webové stránky společnosti QCY: https://www.qcy.com/
Hong Kong Hele Electronics Limited
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921043/QCY_Track_S10.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.