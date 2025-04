Společnost RAJA: Patronem Dne Země již potřetí v řadě

Den Země: Klíčový moment pro planetu

Za myšlenkou Dne Země stál senátor Gaylord Nelson, který se rozhodl spojit americké univerzity a širokou veřejnost v rozsáhlou občanskou iniciativu na podporu ochrany životního prostředí. Tato akce nebyla jen protestem – stala se impulsem pro významné legislativní změny a založení americké Agentury pro ochranu životního prostředí.

V průběhu let se Den Země stal globálním svátkem, který dnes spojuje miliony lidí po celém světě. V roce 1990 se k němu připojilo více než 200 milionů lidí v 140 zemích, včetně Československa. Je to den, který nám připomíná, že ochrana naší planety je nejen potřebná, ale i možná – pokud se každý z nás rozhodne jednat.

RAJA jako patron Dne Země

Právě v tomto duchu se společnost RAJA stala již potřetí patronem Dne Země z www.EKOkalendar.cz. Svůj úspěch nevidí pouze v kvalitních produktech, ale také v odpovědnosti za budoucnost naší planety. Jako evropská jednička v oblasti obalových řešení má RAJA za cíl stát se lídrem v oblasti 100 % recyklovatelných obalů. Tento ambiciózní cíl podtrhuje její neúnavné úsilí v oblasti inovací a výběru ekologických materiálů, které pomáhají firmám snižovat jejich ekologickou stopu a přispívat k ochraně přírody.

Program Women & Environment: Podpora ekologických iniciativ

V roce 2015 společnost spustila program Women & Environment, který každoročně podporuje inovativní projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí. Tento program se realizuje ve spolupráci s 12 evropskými pobočkami RAJA a z každého nákupu vybraných produktů společnosti je přispíváno na projekty podporující ženy v jejich ekologických aktivitách. Do dnešního dne bylo díky tomuto programu vybráno více než 2,5 milionu eur, které podpořily 83 projektů po celém světě.

Příklady významných ekologických projektů

Mezi významné projekty podporované nadací patří například podpora organizace Agronomes et Vétérinaires Sans Frontieres, která více než 40 let pomáhá zemědělským komunitám v rozvojových zemích, a to především prostřednictvím agroekologických metod. RAJA tak podpořila například školení žen v Senegalu v oblasti chovu zvířat, které vedlo ke zvýšení jejich příjmů a přispělo k jejich ekonomické emancipaci.

Další iniciativou je Chemin des Fleurs, která se zaměřuje na ženy daleko od pracovního trhu a poskytuje jim vzdělání v oblasti ekologického zahradničení a pěstování. Projekt Carton Plein se zas zaměřuje na recyklaci kartonových obalů a pracovní integraci lidí bez domova.

Udržitelné zakázky ve společnosti RAJA

Společnost RAJA jako distributor spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů – od výrobců obalových materiálů, obchodního vybavení a spotřebního zboží, přes tiskárny až po dopravní společnosti. Rozhodnutí společnosti RAJA v oblasti nákupu, řízení dodavatelského řetězce a budování vztahů s partnery hrají klíčovou roli při formování její nabídky a naplňování závazků vůči zákazníkům.

Tři pilíře odpovědného zadávání zakázek:

Lokální zdroje

Společnost upřednostňuje výrobky z místních a evropských zdrojů s cílem minimalizovat přepravní vzdálenosti a snížit emise CO2. Až 86 % obalových produktů v jejich sortimentu pochází z Evropy.

RAJA spolupracuje pouze s partnery, kteří dodržují zásady Charty odpovědného nákupu a udržitelného rozvoje, včetně respektování lidských práv a mezinárodních pracovních norem.

Firma usiluje o stabilní a férové vztahy s dodavateli, které jí umožňují společně čelit výzvám v dodavatelském řetězci a zvyšovat odolnost podnikání.

Pravidlo 3-R: Reduce – Reuse – Recycle

RAJA nenabízí pouze ekologické produkty – aktivně také pomáhá zákazníkům optimalizovat jejich obalové procesy. Klíčovým principem je pravidlo 3-R, které podporuje odpovědné používání obalů:

Snižování spotřeby obalů

Pomáhá zákazníkům vybrat správné typy a rozměry obalů, které minimalizují odpad a zbytečné materiály.

Podporuje využití obalových řešení, která lze znovu použít – od výplňových materiálů po přepravní obaly.

Upřednostňuje obaly z recyklovaných materiálů a ty, které lze snadno recyklovat.

Certifikace a hodnocení kvality

Udržitelnost je součástí firemní kultury. Důkazem jsou následující certifikace:

ISO 14001

20 z 26 společností skupiny RAJA má certifikaci této mezinárodní normy pro environmentální management, která zajišťuje kontrolu nad odpady, emisemi a spotřebou energií.

23 z 26 společností splňuje normu řízení kvality, což zaručuje vysoký standard produktů a služeb.

Skupina RAJA jako celek získala v roce 2025 stříbrné hodnocení (Silver) za svůj systém společenské odpovědnosti (CSR), se skóre 71/100 oproti 63/100 v roce 2022. Vybrané pobočky, například RAJA Italy a RAJA Poland, byly oceněny dokonce zlatým hodnocením (Gold).

Inovace ve spolupráci s programem LIFE

V roce 2025 se RAJA zapojila do evropského programu LIFE, který podporuje projekty zaměřené na snižování dopadů ekonomických činností na životní prostředí. RAJA je hrdým partnerem společnosti RE-ZIP, dánského inovátora v oblasti opakovaně použitelných přepravních obalů. Toto řešení výhradně distribuuje v Belgii, Nizozemsku a Francii.

Společnost RAJA tímto dokazuje, že její role patrona Dne Země není jen symbolická. Je to závazek k reálným a dlouhodobým změnám v oblasti ochrany životního prostředí, který se neomezuje pouze na její výrobní procesy, ale také na širokou podporu konkrétních ekologických iniciativ a projektů.

Dnem Země to nekončí…

Dalších přibližně 250 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v letošním EKOkalendáři od spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den v roce...

O skupině RAJA

RAJA je evropským lídrem v oblasti obalových řešení. Tato mezinárodní společnost s francouzskými kořeny působí v 19 evropských zemích prostřednictvím 26 poboček. Zákazníkům nabízí více než 70 let zkušeností a široké portfolio obalových produktů. Díky důrazu na inovace a hluboké odbornosti v oblasti balení přináší skupina RAJA nejširší sortiment výrobků, osvědčené balicí techniky a špičkový zákaznický servis.

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek, spolek Ukliďme Česko

radek@uklidmecesko.cz