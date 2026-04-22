Společnost RAJAPACK: Patronem Dne Země již počtvrté v řadě

Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Dne 22. dubna 1970 v USA začala demonstrace. Více než 20 milionů lidí se sešlo na protest proti znečišťování a ničení přírody. Tento nezapomenutelný moment, který později vyústil ve vznik Dne Země, odstartoval celosvětové hnutí za ochranu přírody.

Den Země: Klíčový moment pro planetu

Za myšlenkou Dne Země stál senátor Gaylord Nelson, který se rozhodl spojit americké univerzity a širokou veřejnost v rozsáhlou občanskou iniciativu na podporu ochrany životního prostředí. Tato akce nebyla jen protestem - stala se impulsem pro významné legislativní změny a založení americké Agentury pro ochranu životního prostředí.

V průběhu let se Den Země stal globálním svátkem, který dnes spojuje miliony lidí po celém světě. V roce 1990 se k němu připojilo více než 200 milionů lidí ve 140 zemích, včetně Československa. Je to den, který nám připomíná, že ochrana naší planety je nejen potřebná, ale i možná - pokud se každý z nás rozhodne jednat.

RAJAPACK jako patron Dne Země

Právě v tomto duchu se společnost RAJAPACK stala již počtvrté patronem Dne Země z www.EKOkalendar.cz. Svůj úspěch nevidí pouze v kvalitních produktech, ale také v odpovědnosti za budoucnost naší planety. Jako evropská jednička v oblasti obalových řešení má RAJAPACK za cíl stát se lídrem v oblasti 100% recyklovatelných obalů. Tento ambiciózní cíl podtrhuje její neúnavné úsilí v oblasti inovací a výběru ekologických materiálů, které pomáhají firmám snižovat jejich ekologickou stopu a přispívat k ochraně přírody.

Program Women & Environment: Podpora ekologických iniciativ

V roce 2015 společnost spustila program Women & Environment, který každoročně podporuje inovativní projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí. Tento program se realizuje ve spolupráci s 12 evropskými pobočkami RAJAPACK a z každého nákupu vybraných produktů společnosti je přispíváno na projekty podporující ženy v jejich ekologických aktivitách. Do dnešního dne bylo díky tomuto programu vybráno více než 4 milionu eur, které podpořily 114 projektů po celém světě.

Příklady významných ekologických projektů

Mezi významné projekty podporované nadací patří například Terre de Milpa ve Francii. Na kolektivní farmě v metropolitní oblasti Lyonu ženy získávají nejen ubytování, ale také podporu při zahájení vlastního zemědělského podnikání.

Ekologická udržitelnost se prolíná i s rozvojem odborných dovedností, což dokládá iniciativa La Voute Nubienne v severní Ghaně. Projekt školí ženy v technikách nízkouhlíkového stavebnictví pomocí nubijských kleneb, které využívají místní přírodní materiály. Díky tomu ženy získávají odborné schopnosti, ekonomickou nezávislost a dodatečný příjem za svou práci při stavbě budov pro komunitní potřeby.

Tyto projekty ukazují, že podpora nadace není jen materiální, ale směřuje k dlouhodobé změně – posiluje ženy, rozvíjí komunity a spojuje sociální dopad s ekologickou udržitelností.

Udržitelné kroky ve společnosti RAJAPACK

Společnost RAJAPACK jako distributor spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů - od výrobců obalových materiálů, obchodního vybavení a spotřebního zboží, přes tiskárny až po dopravní společnosti. Rozhodnutí společnosti RAJAPACK v oblasti nákupu, řízení dodavatelského řetězce a budování vztahů s partnery hrají klíčovou roli při formování její nabídky a naplňování závazků vůči zákazníkům.

Tři pilíře odpovědného zadávání zakázek:

• Lokální zdroje

Společnost upřednostňuje výrobky z místních a evropských zdrojů s cílem minimalizovat přepravní vzdálenosti a snížit emise CO?. Až 82 % obalových produktů v jejich sortimentu pochází z Evropy.

• Etické standardy dodavatelů

RAJAPACK spolupracuje pouze s partnery, kteří dodržují zásady Charty odpovědného nákupu a udržitelného rozvoje, včetně respektování lidských práv a mezinárodních pracovních norem.

• Dlouhodobá spolupráce a odolnost

Firma usiluje o stabilní a férové vztahy s dodavateli, které jí umožňují společně čelit výzvám v dodavatelském řetězci a zvyšovat odolnost podnikání.

Pravidlo 3-R: Reduce - Reuse - Recycle

RAJAPACK nenabízí pouze ekologické produkty - aktivně také pomáhá zákazníkům optimalizovat jejich obalové procesy. Klíčovým principem je pravidlo 3-R, které podporuje odpovědné používání obalů:

• Snižování spotřeby obalů

Pomáhá zákazníkům vybrat správné typy a rozměry obalů, které minimalizují odpad a zbytečné materiály.

• Opakované použití

Podporuje využití obalových řešení, která lze znovu použít - od výplňových materiálů po přepravní obaly.

• Recyklace

Upřednostňuje obaly z recyklovaných materiálů a ty, které lze snadno recyklovat.

Certifikace a hodnocení kvality

Udržitelnost je součástí firemní kultury. Důkazem jsou následující certifikace:

• ISO 14001

20 z 26 společností skupiny RAJA má certifikaci této mezinárodní normy pro environmentální management, která zajišťuje kontrolu nad odpady, emisemi a spotřebou energií.

• ISO 9001

23 z 26 společností splňuje normu řízení kvality, což zaručuje vysoký standard produktů a služeb.

• EcoVadis

Skupina RAJA jako celek získala v roce 2025 stříbrné hodnocení (Silver) za svůj systém společenské odpovědnosti (CSR), se skóre 71/100 oproti 63/100 v roce 2022.

Inovace ve spolupráci s programem LIFE

V roce 2025 se RAJAPACK zapojil do evropského programu LIFE, který podporuje projekty zaměřené na snižování dopadů ekonomických činností na životní prostředí. RAJAPACK je hrdým partnerem společnosti RE-ZIP, dánského inovátora v oblasti opakovaně použitelných přepravních obalů. Toto řešení výhradně distribuuje v Belgii, Nizozemsku a Francii.

Společnost tímto dokazuje, že její role patrona Dne Země není jen symbolická. Je to závazek k reálným a dlouhodobým změnám v oblasti ochrany životního prostředí, který se neomezuje pouze na její výrobní procesy, ale také na širokou podporu konkrétních ekologických iniciativ a projektů.

Dnem Země to nekončí

Dalších přibližně 250 dnů a svátků týkajících se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v letošním EKOkalendáři od spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den v roce...

O skupině RAJA

RAJA je evropským lídrem v oblasti obalových řešení. Tato mezinárodní společnost s francouzskými kořeny působí v 19 evropských zemích prostřednictvím 26 poboček. Zákazníkům nabízí více než 70 let zkušeností a široké portfolio obalových produktů. Díky důrazu na inovace a hluboké odbornosti v oblasti balení přináší skupina RAJA nejširší sortiment výrobků, osvědčené balicí techniky a špičkový zákaznický servis.

Zdroj: Ukliďme Česko z.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

