Společnost refurbed získala investici 50 milionů eur na další fázi expanze v Evropě

Autor:
  11:34
Praha 27. října 2025 (PROTEXT) - Společnost refurbed, nejrychleji rostoucí evropské online tržiště s repasovanou elektronikou pro celou domácnost, uzavřela investiční kolo, v rámci kterého získala 50 milionů eur. Kolo vedl investor Alex Zubillaga, jež dříve podpořil i značky jako Spotify, Fever a Wallapop, společně s Orilla, investiční platformou rodiny Riberas, známou pro podporu předních evropských marketplace projektů, jako jsou Vinted, Playtomic a Cabify. Na investici se významně podíleli také stávající akcionáři Evli Growth Partners, Bonsai, Almaz, C4 Ventures a Speedinvest.

Nové investiční kolo následovalo po méně než dvou letech od předchozího kola Series C, čímž potvrzuje rostoucí zájem investorů o cirkulární ekonomiku. refurbed dosáhl 40% meziročního růstu, čímž upevňuje svou pozici lídra evropského trhu s repasovanými produkty a pokračuje v dalším rozšiřování svého působení napříč kontinentem.

Dvojciferná ziskovost a miliardové cíle

V roce 2025 dosáhla společnost refurbed několika významných finančních milníků. Firma zaznamenala meziroční růst o 40 %, dosáhla dvojciferné ziskovosti EBITDA a od března 2025 vykazuje kladný peněžní tok. Pro fiskální rok 2025 si společnost stanovila cíl přiblížit se hranici 1 miliardy eur v objemu prodaného zboží (GMV). V kontextu České republiky se od uvedení na trh v roce 2024 uskutečnilo více než 20.000 objednávek.

“Uplynulý rok byl pro nás opravdu výjimečný - v březnu jsme dosáhli ziskovosti, naše tržby meziročně vzrostly o 40 % a umělou inteligenci dnes využíváme napříč celým obchodním systémem. Tyto výsledky přilákaly nové investory a otevírají nám cestu k ještě rychlejší expanzi. Dokazujeme, že dělat věci správně a být přitom úspěšní se navzájem nevylučuje - naopak, jedno podporuje druhé. Teď je ten správný čas, aby se z repasovaných produktů stal běžný standard,” říká Peter Windischhofer, spoluzakladatel a CEO refurbed.

Expanze na další trhy, nové kategorie a silnější partnerství

Díky nové investici plánuje refurbed dále expandovat na nové trhy a do dalších produktových kategorií, čímž navazuje na dynamiku pěti úspěšných uvedení na trh v loňském roce[1]. Rozšiřování portfolia zároveň posiluje partnerství se světovými značkami, mezi které patří Dyson, AEG a Kärcher.

„Chceme ještě více přispět k rozvoji cirkulární ekonomiky a pomoci našim prodejcům i partnerským značkám růst rychleji,“ uvedl Kilian Kaminski, spoluzakladatel společnosti refurbed.

Očekává se, že globální trh s repasovanou elektronikou a domácími spotřebiči dosáhne do roku 2032 přes 118,61 miliardy USD[2] (přibližně 102,5 miliardy EUR), což odráží rostoucí poptávku spotřebitelů po cenově dostupných a udržitelnějších alternativách. Růst i ziskovost společnosti refurbed potvrzují její postavení jako klíčového hráče v této oblasti.

“Jsme nadšeni, že můžeme podpořit společnost refurbed v jejím dalším rozvoji a posilování vedoucí pozice v oblasti repasovaných produktů v Evropě,” říká Paco Riberas. “Naše investice do refurbed odráží naše hodnoty spojené s podporou odpovědnější spotřeby. Kombinace rychlého růstu, ziskovosti a silných partnerství se světovými značkami dává společnosti jedinečné předpoklady pro dlouhodobý úspěch.”

Do budoucna plánuje refurbed dále investovat do technologií využívajících umělou inteligenci, které již nyní přinášejí viditelné přínosy – zvyšují efektivitu procesů, zlepšují zkušenosti zákazníků i prodejců a také pomáhají snižovat dopady na životní prostředí. První data naznačují, že tyto inovace mohou vést k významným úsporám emisí CO2.

Udržitelnost ve velkém měřítku

Díky platformě refurbed se zákazníkům již podařilo ušetřit 350.000 tun emisí CO2, 1136 tun elektroodpadu a 116 miliard litrů vody. České republiky se týká ušetřených přes 661,4 tun emisí CO2 a 2,4 tuny elektroodpadu. To jsou konkrétní důkazy, že mise společnosti zpřístupnit udržitelnou spotřebu široké veřejnosti skutečně funguje.

O refurbed:

refurbed je nejrychleji rostoucí online tržiště s repasovanými produkty ve střední Evropě. Společnost byla založena v roce 2017 ve Vídni Peterem Windischhoferem, Kilianem Kaminským a Jürgenem Riedlem a aktuálně zaměstnává přibližně 250 lidí. refurbed nabízí profesionálně repasované produkty s minimálně dvanáctiměsíční zárukou. Portfolio tržiště zahrnuje více než 40.000 produktů, včetně chytrých telefonů, notebooků, tabletů a dalších. V současné době refurbed působí v 12 zemích, včetně Německa, Rakouska, Švédska, Itálie, Irska, Nizozemska, Dánska, Belgie, Finska, Portugalska, České republiky a Švýcarska. Společnost klade důraz na udržitelnou a vědomou spotřebu a propaguje znovuvyužití produktů až do konce jejich životního cyklu v rámci principů cirkulární ekonomiky.

 

[1] V roce 2024 expandoval marketplace refurbed do České republiky, Finska, Portugalska, Belgie a Švýcarska. V další fázi expanze plánuje zaměřit své aktivity na trhy východní Evropy.

 

[2] https://www.consegicbusinessintelligence.com/refurbished-electronics-market 

 

Zdroj: refurbed

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

