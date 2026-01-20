Společnost Reju oznámila výběr lokality pro své první recyklační centrum v průmyslovém měřítku v USA, které bude umístěno v Rochesteru ve státě New York

Paříž 20. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Reju, zabývající se recyklací textilií, dnes oznámila, že vybrala místo pro své první průmyslové zařízení v USA, což představuje významný milník v jejích snahách o globální expanzi. Toto budoucí recyklační centrum bude umístěno v Rochesteru ve státě New York a posílí závazek společnosti Reju k zavedení cirkulárního textilního systému v klíčových regionech po celém světě.

Areál společnosti Reju se rozkládá na ploše 18,9 akrů v Eastman Business Park a jeho ambicí je recyklovat ročně ekvivalent 300 milionů kusů textilií, které by jinak skončily jako textilní odpad, a vyrábět rBHET (recyklovaný bis(2-hydroxyethyl) tereftalát), který bude následně repolymerizován na Reju PET. Výběr lokality také poskytne příležitosti pro diverzifikaci a přesun výroby do geograficky blízkých oblastí.

Projekt bude podléhat konečnému investičnímu rozhodnutí představenstva společnosti Technip Energies, mateřské společnosti Reju.

Jako naše první centrum recyklace ve Spojených státech je výběr tohoto místa významným krokem vpřed při budování skutečně globálního cirkulárního systému," řekl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Jsme hrdí na to, že můžeme přinést udržitelnou výrobu a pracovní místa společnosti Reju do komunity Rochesteru."

Toto zařízení bude klíčovým bodem v rozšiřující se síti recyklačních center společnosti Reju a doplní demonstrační závod Regeneration Hub Zero, který je v provozu ve Frankfurtu, a lokalitu Regeneration Hub One v průmyslovém parku Chemelot v nizozemském Sittardu, jejíž výběr byl oznámen v loňském roce.

Reju využívá vlastní recyklační technologii vyvinutou společnostmi Technip Energies a IBM Research k recyklaci textilního odpadu, počínaje polyesterem, na vysoce kvalitní polyester Reju. Tento recyklovaný materiál má o 50 % nižší uhlíkovou stopu než nový polyester a je navržen tak, aby byl recyklovatelný několikrát, což snižuje závislost průmyslu na fosilních surovinách.

Stát New York se zavázal vytvářet dobře placená pracovní místa a podporovat inovativní projekty a společnosti, které se snaží zabránit skládkování materiálů a chránit naši planetu," uvedla guvernérka Hochulová. „Ambiciózní projekt společnosti Reju, který v Eastman Business Park vytvoří přibližně 70 nových pracovních míst, ukazuje, jak mohou chytré investice proměnit odpad v příležitost, dále podporovat celkové úsilí našeho státu v oblasti zelené ekonomiky a vytvářet lepší budoucnost pro všechny."

Společnost Kodak s radostí vítá společnost Reju v Eastman Business Parku," řekl Jim Moran, ředitel pro praktická řešení založená na důkazech společnosti Kodak. „Těšíme se, že budeme podporovat cíl společnosti Reju vybudovat systém, ve kterém neexistuje textilní odpad, a to díky využití jedinečné infrastruktury a schopností našeho parku."

Díky partnerství s globálními značkami, továrnami a sběrateli odpadu zajišťuje společnost Reju plnou sledovatelnost textilu, přičemž oděvy určené na skládky nebo do spaloven přeměňuje na suroviny pro novou cirkulární ekonomiku.

Americké recyklační centrum dále posiluje pozici společnosti Reju v USA. „Reju investuje do budoucnosti, ve které se textilní odpad po spotřebě stane zdrojem, nikoli zátěží," dodal Frisk. „Je to signál pro trh, že cirkulární ekonomika ve větším měřítku je možná a že nyní je na čase zajistit, aby se tato dynamika dále rozvíjela."

O společnosti Technip Energies

Technip Energies je globální technologická a inženýrská společnost. Díky vedoucímu postavení v oblastech LNG, vodíku, ethylenu, udržitelné chemie a řízení CO2 přispíváme k rozvoji klíčových trhů, jako jsou energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše doplňkové obchodní segmenty – technologie, produkty a služby (TPS) a realizace projektů – , proměňují inovace ve škálovatelnou průmyslovou realitu. Díky spolupráci a vynikající výkonnosti se našich více než 17 000 zaměstnanců ve 34 zemích plně věnuje propojování prosperity s udržitelností pro svět, který je navržen tak, aby vydržel. Technip Energies dosáhla v roce 2024 tržeb ve výši 6,9 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost také obchoduje s americkými depozitními certifikáty na mimoburzovním trhu.

O společnosti Reju

Reju je firma zabývající se recyklací textilních materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu po spotřebě. Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou ve spolupráci s IBM Research, si klade za cíl vytvořit globální cirkulární textilní systém pro řešení problému PET plastů nacházejících se v textilním odpadu po spotřebě. Více informací naleznete na www.reju.com.

