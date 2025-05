Společnost Reju oznamuje strategické partnerství s předními výrobci přízí z nekonečných vláken, společnostmi Utexa ve Střední Americe a Antex v Evropě, které budou používat REJU Polyester™

Tato partnerství jsou součástí strategie společnosti Reju, jejímž cílem je vytvořit měřitelný dopad na regionální problém s textilním odpadem po spotřebě v oblastech, kde tento problém vzniká. To se děje při budování nového oběhového textilního systému, který pomáhá umožnit agregaci textilního odpadu a dále vybudování a rozšíření infrastruktury pro třídění a přípravu k recyklaci. To umožní, aby se v regionu mohly uplatnit systémy EPR (rozšířené odpovědnosti výrobce). Partnerství rovněž poskytne příležitosti pro diverzifikaci a přesouvání dodavatelských řetězců do blízkých zemí.

„Tato partnerství urychlují vývoj vysoce kvalitních a udržitelných přízí, které uspokojují rostoucí poptávku po ekologicky odpovědných textilních řešeních z regionálních zdrojů," řekl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Spojením osvědčených výrobních schopností společností Utexa a Antex s polyesterem společnosti Reju podpoříme významné změny v textilním průmyslu a prokážeme schopnost vyrábět vysoce kvalitní příze a tkaniny v rámci kontinentů, kde budou umístěna naše regenerační centra. Spojení s těmito továrnami nám umožňuje dodávat výrobky, které nejen splňují očekávání uvědomělých spotřebitelů, ale také přispívají k udržitelnější budoucnosti planety."

Výhody polyesteru Reju jsou:

Nižší emise uhlíku: Regenerační proces Reju poskytuje stoprocentně recyklovaný polyester, jehož uhlíková stopa je přibližně o 50 % nižší než u primárního polyesteru.

Regenerační proces Reju poskytuje stoprocentně recyklovaný polyester, jehož uhlíková stopa je přibližně o 50 % nižší než u primárního polyesteru. Regenerovaná kvalita: Díky regenerační technologii společnosti Reju bude mít polyester vyráběný touto společností nejkvalitnější vlastnosti pro textilní aplikace, protože se vyhne tepelné degradaci, kontaminantům a komonomerům, které jsou často spojeny s termomechanickými recyklačními procesy.

Díky regenerační technologii společnosti Reju bude mít polyester vyráběný touto společností nejkvalitnější vlastnosti pro textilní aplikace, protože se vyhne tepelné degradaci, kontaminantům a komonomerům, které jsou často spojeny s termomechanickými recyklačními procesy. Odolné zásobování: Díky zaměření na místní problém odpadu po spotřebě a vytipování partnerů přímo v regionu představuje partnerství se společností Reju stabilní možnost dodavatelského řetězce přímo na místě, která může zlepšit flexibilitu a dobu uvedení na trh pro značky.

„Spolupráce se společností Reju posiluje naše poslání rozvíjet textilní inovace a rychlost v Jižní i Severní Americe," řekl Jon Pavlansky, prezident společnosti Utexa. „Těšíme se, že budeme moci plně prozkoumat potenciál polyesteru Reju a nastavit nový průmyslový standard v oblasti udržitelných přízí."

Cirkulární polyester Reju dokonale ladí s naším závazkem udržitelných inovací, rychlosti a efektivity textilních dodavatelských řetězců," řekla Marta Molistová, ředitelka pro inovace a udržitelnost ve společnosti Antex. „Jako globální výrobce přízí z nekonečných vláken jsme hrdí na to, že můžeme pomoci uvést do života tento materiál nové generace, který přináší výkon, kvalitu a ekologickou odpovědnost v průmyslovém měřítku."

Další aktuální informace o průběhu a výsledcích pilotního programu budou zveřejněny v následujících měsících. Další informace o společnosti Reju naleznete na stránkách reju.com a LinkedIn.

O společnosti Utexa

Společnost Utexa, která má strategickou polohu v Hondurasu, je nejmodernějším výrobcem nekonečných vláken pro region CAFTA (Středoamerické smlouvy o volném obchodu) a Jižní a Severní Ameriku. Jako společný podnik společnosti Parkdale Mills de Honduras a několika dalších společností kombinuje Utexa inovace, rozsah a provozní dokonalost, aby mohla dodávat vysoce kvalitní výkonné příze se silným zaměřením na udržitelnost. Toto partnerství zvyšuje rychlost uvádění na trh, udržitelnost a konkurenční výhodu pro zákazníky v celé Americe i mimo ni.

O společnosti Antex

Antex je španělská textilní skupina založená v roce 1969, která se specializuje na výrobu syntetických vláken a přízí a má průmyslové závody ve Španělsku, Brazílii, Mexiku a Polsku. Společnost Antex poskytuje kompletní šíři procesů průmyslového rozsahu pro výrobu syntetických přízí se zaměřením na zajištění optimální geografické a provozní výkonnosti, aby mohla co nejrychleji a nejefektivněji reagovat na poptávku trhu.

O společnosti Reju

Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií a PET odpadu. Společnost Reju, vlastněná společností Technip Energies a využívající technologii pocházející z výzkumu IBM, je vedena záměrem uvolnit nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Usiluje o vytvoření globálního oběhového systému recyklace za účelem regenerace polyesterových textilií a jejich opětného uvedení na trh. Více informací najdete na https://www.reju.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

KONTAKT: Charlotte Daher de Garcia, centrum pro globální vztahy s veřejností Charlotte@cgprpublicrelations.com.