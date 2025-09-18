Společnost Reju představuje na Klimatickém týdnu města New York zážitek rozšířené reality, aby na nejproslulejších památkách poukázala na problém globálního textilního odpadu

Paříž (Francie) 18. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Reju™, přední společnost zabývající se regenerací textilií, využívá rozšířenou realitu (AR), aby účastníkům Klimatického týdne města New York 2025 a samotnému městu poskytla dramatický pohled na globální problém odpadu v textilním průmyslu. Zážitek rozšířené reality od společnosti Reju, který bude spuštěn 22. září, přináší pohled na hory textilního odpadu proti dvěma nejproslulejším památkám New Yorku, Empire State Building a Flatiron. S možností sdílení poskytuje působivou vizualizaci krize udržitelnosti a role společnosti při jejím řešení.

Podle společnosti Textile Exchange se každoročně na celém světě vyprodukuje více než 92 milionů tun textilního odpadu, z něhož většina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Regenerativní technologie společnosti Reju, která vznikla na základě výzkumu IBM, má za cíl tuto situaci změnit tím, že recykluje, regeneruje a recirkuluje textilie na konci životnosti a přeměňuje je na vysoce kvalitní materiály. Takto uzavírá koloběh textilního odpadu.

Během celého Klimatického týdne budou Newyorčané na frekventovaných místech a v blízkosti klíčových akcí Klimatického týdne nacházet značky s QR kódy. Naskenováním kódu se uživatelé dostanou na interaktivní mikroweb, kde mohou namířit fotoaparát svého telefonu na ony dvě významné budovy a aktivovat tak filtr rozšířené reality od Reju.

Až budou uživatelé procházet nastavením rozšířené reality, uvidí množství globálního textilního odpadu vyprodukovaného za sekundu, minutu, hodinu a den v měřítku velikosti památky před sebou. Tento zážitek přináší intuitivní pocit významu tohoto odvětví a zdůrazňuje, proč je inovace v oblasti udržitelných materiálů tak důležitá.

„Zážitek rozšířené reality od společnosti Reju vrhá ostré světlo na neviditelný problém textilního odpadu přímo uprostřed New Yorku během týdne, kdy je klima na prvním místě," řekl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Je to varovný signál, ale také záblesk naděje. Reju navrhuje právě tento odpad transformovat, přeměňovat vyřazené textilie na vysoce kvalitní materiály a uzavírat tak kruh v módě i mimo ni."

Aktivace rozšířené reality, navržená tak, aby oslovila publikum tam, kde se právě nachází, umožňuje Newyorčanům a návštěvníkům naskenovat QR kódy, které se nacházejí na sociálních médiích a v blízkosti památek, a ponořit se do zážitku rozšířené reality, nahrávat videa a sdílet jejich obsah na sociálních médiích.

Tato kampaň zahrnuje partnery z řad influencerů, kteří budou sdílet videa s filtrem rozšířené reality v akci, inspirovat své sledující k nalezení památek, vyzkoušení filtru a zveřejnění vlastního obsahu, čímž se rozšíří konverzace a prohloubí zapojení.

Účastníci Týdne klimatu a veřejnost se mohou do tohoto zážitku zapojit tím, že budou sledovat @Reju na sociálních platformách a https://ar.reju.com/.

Po použití filtru rozšířené reality jsou spotřebitelé vybízeni, aby sdíleli své záběry s hashtagem #RejuClimateWeek, dozvěděli se více o regeneraci textilií a přihlásili se k hnutí Reju směřujícímu k cirkulární textilní ekonomice.

O společnosti Reju

Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií a PET odpadu po spotřebě. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii pocházející z IBM Research, pevně sleduje svůj cíl odhalit nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Společnost si klade za cíl vytvořit globální cirkulární systém recyklace textilií pro regeneraci a recirkulaci polyesterových textilií. Více informací naleznete na https://www.reju.com/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2774533/REJU_Final.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

KONTAKT:

Tali.serantes@reju.com

Katie.steel@reju.com

 

