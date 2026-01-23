Seznam NEJLEPŠÍ SOLÁRNÍ MODULY se zaměřuje na komerční, sériově vyráběné fotovoltaické moduly a systematicky představuje jejich základní výkonnost. Díky přísným kritériím pro zařazení do seznamu jsou do něj připuštěny pouze produkty, které dosáhly sériové výroby, mají kompletní technické údaje a udržují účinnost přeměny ?21,5 %, což zajišťuje, že výsledky mají vysokou referenční hodnotu a důvěryhodnost v oboru.
Moduly HJT Hyper-ion Pro společnosti Risen Energy integrují klíčové technologie, včetně technologie článků OBB, technologie bezstresového propojení Hyper-link a technologie ultratenkých článků, což výrazně zvyšuje jejich výkon a nákladovou efektivitu. Díky ultravysoké bifaciálnosti 90 % ± 5 % a ultranízkému teplotnímu koeficientu -0,24 %/°C jsou tyto moduly trvale nejvýkonnější v různých aplikačních scénářích. Do konce roku 2025 překročily kumulativní dodávky produktů řady Hyper-ion HJT 12 GW a byly exportovány do více než 80 zemí a regionů po celém světě.
Společnost Risen Energy se aktivně pustila do vesmírné ekonomiky a zahájila sériové dodávky svých vlastních ultratenkých p-typových HJT článků o tloušťce 50 µm. Tyto články vykazují vynikající výkon v oblasti lehké konstrukce a odolnosti proti záření a jsou dokonale kompatibilní s flexibilními solárními panely. Výzkum a vývoj tandemových solárních článků HJT z perovskitu/křemíku společnosti Risen Energy dosáhl účinnosti přeměny 30,99 %, což otevírá obrovský prostor pro vývoj účinnosti v oblasti budoucích kosmických fotovoltaických systémů.
Od pozemních elektráren po rozlehlou hvězdnou oblohu, společnost Risen Energy nově posouvá hranice energie díky inovacím. To znamená nejen evoluci fotovoltaické technologie, ale také položení pevných vědeckých základů pro pokrok lidské civilizace do mezihvězdné energetické éry.
