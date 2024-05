Společnost SATPO zahájila prodej bytových a komerčních jednotek v prémiovém projektu Rezidence Laurová na Praze 5

Novostavba se skládá z osmi nadzemích podlaží a dvou podzemních podlažích s vloženým technologickým mezipatrem. Bytové jednotky jsou rozdělené do pěti sekcí A až E, vždy se samostatným vchodem do rezidence. Díky modelaci fasády mají bytové jednotky východní oslunění a lepší výhled do ulice, částečně i na Vyšehrad. Budoucí rezidenti ocení soukromý vnitroblok osazený zelení s vyhrazeným prostorem pro sportovní aktivity a společnou pobytovou střešní terasu se zahradou SKY TOP pro volnočasové aktivity a setkávání s přáteli, která se nachází v 6. NP. Potěší i reprezentativní vstupní hala, služby recepce 24/7, možnost uložení zásilek a zasedací místnost pro soukromá jednání.

Za návrhem architektonického konceptu stojí renomovaný tým architektů Aulík Fišer Architekti, s.r.o., jehož tvorba je synonymem pro kvalitu a inovativní přístup v oblasti architektury. Ing. Arch. Jan Aulík komentuje: „Při tvorbě architektonického konceptu Rezidence Laurová jsme si uvědomovali, že řešené místo bude součástí proměny širší části Smíchova na moderní rezidenční čtvrť a že pozice v křížení ulice Radlické s přístupem do okolních přírodních vrchů je mimořádnou příležitostí navrhnout ne „bytovku“ ale skutečný městský dům, dobře integrovaný do uliční fronty, architekturu překonávající průměrnou stavební produkci. Výsledná menší bloková forma využívá mimořádnou pozici v ulici Radlické s průhledy na Vyšehrad, dostatek volného prostoru i otevření na jih, do lesa protějšího kopce. Ve výsledné architektonické formě jsme se částečně inspirovali českým kubismem, naším cílem byl solidně působící moderní dům s propracovaností detailů srovnatelnou s historickou architekturou.”

Rezidence Laurová klade důraz i na vysokou kvalitu a standard finálního dokončení. Příkladem jsou vyšší světlé výšky, rekuperace, příprava pro klimatizaci, přístupový čipový systém, kamerový systém, audio-video komunikační systém, přístup k vysokorychlostnímu internetu, vjezdy jsou vybaveny GSM bránou a čtečkou SPZ, celý objekt je bezbariérový. Samozřejmostí jsou parkovací stání, vyhrazený prostor pro kočárky, kola a koloběžky a v neposlední řadě sklep ke každé jednotce. Dle vkusu a požadavků klienta jsou možné i klientské změny a variantní nadstandard, který je od samého počátku zajištěn odborným specialistou na dispoziční uspořádání a interiér. Ve spolupráci s prověřenými partnery lze tak provést změny u bytové či nebytové jednotky dle vlastního vkusu a přání klienta.

Více informací a aktuální nabídka nemovitostí je prezentována ZDE.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

zahájení stavby

stavba zahájena v 5/2024

kolaudace a předání bytových jednotek klientům

plánovaná na 1. polovinu 2027

architekt projektu

Aulík Fišer Architekti, s.r.o.

dodavatel stavby

dodavatelem spodní stavby je společnost Zakládání Group a.s.

na zbývající části stavby probíhá výběr zhotovitele s předpokládaným ukončením ve 3.Q 2024

dispozice a velikost bytových jednotek

bytové jednotky 1+kk až 5+kk s výměrou od 31 m2 do 204 m2 s balkónem, lodžií, terasou či předzahrádkou

komerční prostory s výměrou od 34 m2 do 226 m2

více o projektu a bytových jednotkách

webové stránky Rezidence Laurová:

https://www.satpo.cz/rezidence-laurova/o-projektu

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Developerská skupina SATPO se specializuje na rezidenční development, pozemkový development pro výstavbu rodinných domů a rozvojový development. Je aktivní zejména v Praze a okolí od roku 1994 a má za sebou desítky úspěšných rezidenčních projektů. Mezi významné patří Rezidence Sacre Coeur2 oceněná MIPIM Awards 2017, Vitality Rezidence oceněná Best of Realty 2018, dále pak Rezidence Kobrova a Holečkova House oceněné v kategorii Cena architektů v soutěži Realitní projekt roku.

Každý developerský projekt skupiny SATPO je tvořen podobným způsobem jako zakázkové krejčovství. Veškeré návrhy, pragmatická konstrukční řešení inspirované složitostí městského prostředí a finální dokončení ve vysoké kvalitě až do nejmenšího detailu představuje podpis této společnosti. Díky integraci okolních staveb nepomíjí význam historického kontextu a přitom plně respektuje moderní architekturu ve spojení sociálních vlivů.

Moderní architektonické zpracování všech rezidenčních projektů v kombinaci s použitím nadstandardních materiálů pro vnitřní vybavení bytových jednotek je jasným dokladem, že má společnost dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení výstavby rezidenčního bydlení.

Veškeré odborné zázemí spojené s pořízením a financováním nového bydlení, klientské změny, interiér na klíč a doplňkové služby před nastěhováním jsou nedílnou součástí klientské péče. Zkušený prodejní tým pomůže při výběru nového bydlení v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO.

Skupina SATPO buduje pozitivní veřejný image a aktivně se podílí na rozvoji trhu s nemovitostmi. Patří mezi významné hráče s pevnou pozicí na realitním trhu a zakládá si na spokojenosti svých klientů i investorů.

Zdroj: SATPO

