Společnost Shanghai Electric představuje na veletrhu WFES 2026 „Sílu integrace" s komplexními energetickými řešeními pro Blízký východ

  12:40
Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) 15. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) se významně představila na Světovém summitu o energetice budoucnosti (WFES) 2026, který byl dnes zahájen v Národním výstavním centru v Abú Dhabí. Na summitu společnost představila svá komplexní energetická řešení, včetně solární energie, odsolování, hybridního skladování energie, vodíkové energie a zelených paliv. Takto demonstrovala svůj závazek podporovat Blízký východ při budování odolného, inteligentního a udržitelného energetického ekosystému.

Blízký východ je obdařen bohatými zdroji ropy a zemního plynu a velkým solárním potenciálem, ale čelí nedostatku vody, což činí jeho cestu k energetické transformaci mimořádně složitou.

Jako jedna z největších a nejvlivnějších akcí v oblasti obnovitelné energie na Blízkém východě a v severní Africe sdružuje WFES globální tvůrce politiky, přední představitele oboru a technologické inovátory, aby se zabývali výzvami energetické transformace a podporovali udržitelná energetická řešení.

Energetická transformace není pouhou kombinací jednotlivých technologií. Jedná se o systémový projekt," uvedl Zhu Weiwen, zástupce ředitele marketingu společnosti Shanghai Electric Power Generation Group. „Shanghai Electric působí jako systémový integrátor. Rozsáhlé zavádění obnovitelných zdrojů, stabilitu rozvodné sítě, výrobu zelených paliv a dekarbonizaci průmyslu vnímáme jako propojený celek, který nám umožňuje poskytovat zákazníkům na Středním východě realizovatelné cesty k transformaci."

V této souvislosti byla výstava společnosti Shanghai Electric koncipována jako imerzivní scénář, který představoval čtyři integrované zóny řešení ilustrující celý energetický hodnotový řetězec – od výroby a skladování po přeměnu a efektivní využití.

V zóně integrované solární a vodní energie byly jako referenční projekty zdůrazněny akce jako solární park v Dubaji, které demonstrují komplementární integraci koncentrované solární energie, fotovoltaické energie a skladování energie pro čtyřiadvacetihodinové dodávky elektřiny. Tato zóna také představila schopnosti Shanghai Electric v oblasti odsolování mořské vody, včetně jejího mistrovství v technologiích tepelné vícestupňové destilace (MED) a membránové reverzní osmózy (RO).

Zóna podpory sítě a hybridního skladování se zaměřila na stabilitu sítě při vysokém podílu obnovitelných zdrojů. Společnost Shanghai Electric zdůraznila své řešení „skladování energie pomocí setrvačníku a synchronního kondenzátoru", které poskytuje kritickou podporu setrvačnosti a rychlou regulaci frekvence. Toto řešení bylo nasazeno v několika projektech, včetně fotovoltaické elektrárny Penasco v Mexiku.

V zóně přeměna přebytečné elektřinyz obnovitelných zdrojů a vodíková energie představila společnost Shanghai Electric své elektrolyzéry řady Bristack® s nejnižší spotřebou energie v oboru, která činí 3,94 kWh/Nm3, spolu s modelem demonstračního projektu zelený metanol v Tchao-nanu v čínské provincii Ťi-lin. Jako první velký demonstrační projekt zeleného metanolu v Číně integruje vodík vyrobený z větrné energie s technologií výroby zeleného metanolu na bázi biomasy a získal Mezinárodní certifikaci udržitelnosti a uhlíkové stopy EU pro celý proces.

Zóna průmyslové parky s nulovými emisemi uhlíku ilustrovala cesty, jak mohou průmyslové parky s vysokou spotřebou energie dosáhnout nízkouhlíkové transformace díky synergii vysoce účinných průmyslových turbín a inteligentních systémů řízení energie, které umožňují zlepšení účinnosti na systémové úrovni a inteligentní dispečink.

Každé řešení představené na stánku Shanghai Electric je podloženo ověřenými projekty. Od fotovoltaického projektu o 2 GW Al Sadawi v Saúdské Arábii a projektu odsolování mořské vody Safi v Maroku až po plynovou elektrárnu Pančevo v Srbsku a projekt zeleného metanolu v Tchao-nanu v Číně, tyto projekty v různých zemích a aplikačních scénářích podtrhují schopnost Shanghai Electric dodávat komplexní, meziregionální integrované energetické systémy.

První den summitu uspořádala Shanghai Electric několik technických propagačních kampaní zaměřených na klíčová regionální témata, jako je propojení energetiky a odsolování, zelená paliva a stabilita rozvodné sítě, které vzbudily velký zájem účastníků z řad průmyslu.

Jako důvěryhodný partner v oblasti energetických systémů společnost Shanghai Electric nadále pomáhá Blízkému východu a globálním trhům přeměňovat bohaté přírodní zdroje na udržitelnou, spolehlivou a zelenou energii pro budoucnost.

Další informace naleznete na: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2862430/WFES2026.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg 

Kontakt: Jin Shen, shenjin@shanghai-electric.com

