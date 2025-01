Společnost Shanghai Electric získala řadu ocenění v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí za své mezinárodní projekty elektráren

Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nedávno obdržela několik certifikátů jako ocenění za své projekty v oblasti fotovoltaiky, udržitelné tepelné energie, bezpečnosti a ochrany životního prostředí Dubaji, Ománu, Bangladéši a Malajsii, čímž potvrdila své schopnosti v oblasti energetických technologií. Společnost rovněž stála v čele iniciativ na podporu komunit v Pákistánu.

Pokud jde o bezpečnost, společnost Shanghai Electric obdržela certifikát za vynikající výsledky v oblasti BOZP v rámci solárního projektu Noor Energy 1, který se týká hybridní solární elektrárny o výkonu 950MW v dubajském solárním parku Mohammeda bin Rašída Al Maktúma, využívající koncentrovanou solární energii (CSP) a fotovoltaiku (PV). Tým dosáhl 15 milionů bezpečných pracovních hodin díky identifikaci bezpečnostních rizik, pečlivému plánování hlavních operací a zavedení důkladných opatření pro řízení rizik. Přísné bezpečnostní protokoly pro subdodavatele zajistily komplexní dohled. Oddělení se zavázalo k trvalé ostražitosti a optimalizaci systému na podporu stabilního provozu projektu a jeho dlouhodobé udržitelnosti. Společnost také získala certifikát za tři miliony hodin bezpečné práce v nezávislé solární elektrárně Manah-1 v Ománu. Navzdory novým výzvám a napjatému harmonogramu tým zajistil bezpečnost pomocí přísných protokolů, havarijních cvičení a udržení nulového počtu nehod.

Projekt 800megawattové paroplynové elektrárny Rupsha společnosti Shanghai Electric v Bangladéši obdržel certifikát za pět milionů hodin bezpečné práce. Tým kladl důraz na bezpečnost dodržováním přísných postupů, prováděním pravidelných kontrol a poskytováním cílených školení, aby zajistil stálý pokrok a účinné řízení rizik.

Ochrana životního prostředí

Zařízení pro energetické využití odpadu společnosti Shanghai Electric v malajsijském Selangoru získal výroční cenu za vynikající environmentální management od Úřadu pro ochranu životního prostředí v Selangoru. Toto uznání spolu s osmi předchozími oceněními za environmentální management podtrhuje závazek projektu k udržitelnosti. Jako první spalovna odpadu s výrobou elektřiny v Selangoru vzbudil projekt značnou pozornost místních obyvatel. Společnost Shanghai Electric dodržovala přísné environmentální předpisy, zavedla účinná opatření a vysloužila si uznání od zúčastněných stran. Zaměstnanci projektu se také zúčastnili akce úklidu pláží, kterou organizoval Úřad pro ochranu životního prostředí, čímž podpořili povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí, snížili znečištění pobřeží a přispěli k ochraně mořské biodiverzity. Tím dále posílili mezinárodní pověst společnosti v oblasti environmentální odpovědnosti.

Budování komunity

V pákistánském regionu Thar, který se vyznačuje omezenými vzdělávacími zdroji, daroval projektový tým společnosti Shanghai Electric místním školám 1221 sad učebnic, školních pomůcek a nádob na pitnou vodu, aby pomohl řešit kritické nedostatky. Dar zahrnoval také tabule s textem státní hymny a cedule se jmény u vchodu do školy, čímž podpořil kulturní a infrastrukturní rozvoj. Tato iniciativa přispívá ke zlepšení místního vzdělávání a podporuje udržitelný rozvoj komunity. Posílením vazeb s místními obyvateli potvrdil projektový tým svůj závazek k veřejnému blahu a přislíbil pokračující podporu v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, ochrany životního prostředí a infrastruktury.

Společnost Shanghai Electric rozvíjí také ekologicky udržitelné technologie prostřednictvím výzkumu a průmyslového řízení. Její příklady vynikající praxe v oblasti ESG za rok 2024, vybrané z interních projektů společnosti, zahrnují ekologickou inteligentní výrobu, aplikace digitálních dvojčat, opětovné použití větrných turbín a recyklaci zdrojů, přičemž kladou důraz na environmentální, sociální a regulační dopady a účinnost.

Akcie typu A společnosti Shanghai Electric byly dva roky po sobě zařazeny do indexu Hang Seng udržitelných podniků s akciemi typu A, indexu Hang Seng udržitelných podniků pro pevninskou Čínu a Hongkong a srovnávacího indexu Hang Seng udržitelných podniků s akciemi typu A. Její akcie typu H jsou součástí indexu udržitelného rozvoje podniků Hang Seng (pevninská část a Hongkong) a srovnávacího indexu udržitelných podniků Hang Seng. Kromě toho byla společnost Shanghai Electric zařazena mezi 50 průkopnických společností v oblasti ESG do žebříčku čínských společností kótovaných na burze ESG v deltě řeky Jang-c'-ťiang (2024) a její projekt komplexní praxe a inovace Leading the Green Future-ESG byl uveden ve zprávě ESG Excellence Practice Report 2024, kterou vydala Čínská asociace pro reformu a rozvoj podniků a Čínská ústřední rozhlasová a televizní stanice.

Více informací naleznete na adrese: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2605358/image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

KONTAKT: Jin Shen, +86(21)33261246, shenjin@shanghai-electric.com