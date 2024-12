Společnost Shell otevřela technologicky nejvyspělejší čerpací stanice v České republice na novém dálničním úseku D4

Na technologicky nejvyspělejších a nejmodernějších čerpacích stanicích Shell v České republice je instalována řada technologií, které přispívají k jejich udržitelnému provozu. Rekuperace zbytkového tepla z chladicích zařízení ohřívá vodu na čerpací stanici a v provozu Burger King, který je součástí čerpacích stanic. Toto řešení umožňuje efektivní využití tepla z chladicích jednotek a snižuje potřebu chlazení prostoru. Na stanicích jsou instalovány speciální technologie pro hospodaření s vodou, včetně první vakuové toalety s extrémně nízkou spotřebou vody a hospodaření s dešťovou vodou pro použití na toaletách. Fotovoltaické panely s instalovaným výkonem do 50 kWp jsou umístěny na přístřešcích palivových i nabíjecích stojanů tak, aby bylo zajištěno maximální využití denního světla. Jednotlivé fotovoltaické panely jsou kombinovány s průhledným krytem, který snižuje potřebu umělého osvětlení během dne. Fotovoltaické panely zásobují čerpací stanici elektrickou energií. Čerpací stanice jsou výjimečné i svým unikátním designem.

První EV HUB Shell v České republice s 8 ultrarychlými nabíjecími místy

K jedinečnosti čerpacích stanic přispívá i první Shell EV HUB v České republice, v obou směrech dálnice s 8 ultrarychlými nabíjecími místy s výkonem 150 kW. Jedná se o největší koncentraci nabíjecích míst Shell v Česku. Každé nabíjecí místo má vlastní stojan a tím zaručené nabíjení plným výkonem v případě, že to elektronika automobilu umožňuje. Díky tomu je doba nabíjení zkrácena na minimum. Celý mix paliv doplňují stojany na LPG a bioCNG.

„Ambicí společnosti Shell je pomáhat snižovat emise v dopravě. Stanice Shell na dálnici D4 jsou příkladem toho, jak spojit vyspělé technologie ve prospěch udržitelnosti a pohodlí zákazníků. V České republice působíme již více než 30 let a vždy jsme byli tou společností, která přinášela inovace v oblasti paliv i moderních služeb. Známe potřeby našich českých zákazníků, ale bereme v úvahu i potřeby v budoucnu. To, co bude v blízké budoucnosti formovat naše odvětví, je rozvoj elektromobility a dalších alternativních paliv s nižší emisní stopou. V provozu čerpacích stanic budou rozhodující energeticky a vodohospodářsky úsporné technologie. Poptávku bude určovat nejen nabídka pohonných hmot, ale i široký sortiment občerstvení a kvalitní zákaznický servis. To vše dnes naleznete na naší nejmodernější čerpací stanici Shell D4 Krsice,“ říká Daniel Vagaský, předseda představenstva Shell Czech Republic, a.s.

„Jsme potěšeni, že jsme našli partnera, který dokázal reagovat na naše zadání a realizovat výstavbu tak technologicky vyspělé stanice v rámci našeho PPP projektu. Nový úsek dálnice D4 je nyní domovem jedněch z největších odpočívadel v České republice. Věřím, že si toto místo řidiči oblíbí a bude jim sloužit na cestách k načerpání energie pro ně samotné i jejich auta,“ říká Christian Biegert, generální ředitel a člen představenstva společnosti Via Salis.

Rychlé tankování ze dvou stojanů současně

Mezi technologie, které urychlují tankování na čerpacích stanicích Shell u Krsic, patří paralelní tankování nákladních vozidel ze dvou stojanů. To znamená, že nákladní vozidla tankují dvakrát rychleji naftu i AdBlue.

Další výjimečné technologie a řešení na čerpacích stanicích jsou:

Toalety s extrémně nízkou spotřebou vody (1,4 litru/600 ml) díky principu vakuového splachování podobnému technologii v letadlech

Oddělené toalety pro ženy a muže se zdravotním postižením

Odpadní vody jsou filtrovány přímo na stanici a následně odváděny do biologické čističky odpadních vod

Využívání studně jako primárního zdroje vody pro provoz ČS (voda z přípojky se využívá pouze v případě, že kapacita studně nestačí)

Speciální mechanický (neelektrický) změkčovač vody Kalyx od společnosti SIKO

Voda ze střechy shromažďovaná v retenční nádrži (60 m3), která je přečištěna a následně využívána ke splachování toalet a zalévání trávy

Vnitřní osvětlení z 3D tiskárny

Světlíky na střeše nad kancelářemi a chodbami snižují spotřebu elektrické energie

Trávníky v okolí stanic jsou automaticky zavlažovány, což je u odpočívadel v ČR unikátní řešení

Samotná budova čerpací stanice je zčásti osázena sítěmi, které se postupně pokryjí popínavou zelení.

Největší dálniční odpočívadla v Česku

Čerpací stanice Shell jsou umístěny na vůbec největších dálničních odpočívadlech v České republice s 246 parkovacími místy. Jsou součástí úseku dálnice D4 Příbram–Písek, který v rámci PPP projektu vybudoval a bude provozovat koncesionář Via Salis.

Na odpočívadlech se nachází odpočinková zóna s dětským hřištěm, která je od dálnice oddělena budovou čerpací stanice a zelení, aby byla co nejlépe chráněna před hlukem z dopravy. Tomu je přizpůsobeno i umístění parkoviště pro osobní automobily. Obě čerpací stanice a odpočívadla jsou téměř identické v obou směrech dálnice.

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy mateřské společnosti Shell plc. v České republice. Provozuje rozsáhlou síť čerpacích stanic po celém území České republiky a nabízí mezinárodní palivové a hybridní karty Shell card. Divize Shell Aviation dodává letecké palivo významným letištím a prostřednictvím divize Shell Energy Europe jsou zajišťovány dodávky zemního plynu širokému spektru zákazníků z oblasti průmyslu a služeb. Více informací naleznete na www.shell.cz.

