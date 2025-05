Společnost Sigenergy znovu potvrzuje svůj závazek k inteligentní energetice založené na umělé inteligenci a orientované na uživatele na veletrhu Intersolar 2025

Od svého založení v roce 2022 společnost Sigenergy rychle expandovala do více než 60 zemí a získala silný podíl na trhu v Evropě, Africe a Oceánii v rezidenčním i komerčním segmentu, čímž se stala jednou z nejrychleji rostoucích společností v oboru.

„Ve společnosti Sigenergy věříme, že energetické systémy by měly myslet, učit se a sloužit lidem," řekl zakladatel a generální ředitel společnosti Sigenergy Tony Xu. „Vstupujeme do éry, v níž nejsou autonomie a inteligence jen vlastnostmi, ale základními prvky zařízení. A to je důvod, proč investujeme do umělé inteligence nemalé prostředky."

Jedním z nejviditelnějších výsledků investic společnosti Sigenergy do inteligence je nově přepracovaná aplikace mySigen App 3.0. Jedná se o aplikaci, která ilustruje komplexní zdokonalení a zpříjemnění hospodaření s energií díky plynulé integraci umělé inteligence. Díky funkcím, jako je vizualizace toků energie v reálném čase, integrovaný AI asistent a personalizovaná analýza spotřeby, poskytuje uživatelům podrobnější informace, chytřejší ovládání a možnost efektivně optimalizovat spotřebu energie.

V podobě aktuální události se zřetelně projevila také filozofie společnosti Sigenergy klást zákazníky na první místo. „Ty nejlepší nápady často pocházejí od lidí, kteří naše systémy používají každý den – instalátorů, majitelů domů a partnerů," řekl Xu. „Prvním krokem k inovacím je proto naslouchat." Prostřednictvím přímých reakcí na zpětnou vazbu svých uživatelů společnost Sigenergy zajišťuje, aby byl její hardware i software vyvíjen v souladu s reálnými potřebami, a byl tak nejen chytřejší, ale i snadněji instalovatelný, ovladatelný a udržovatelný.

Večer byl také oslavou lidí, kteří stojí za rychlým vzestupem společnosti Sigenergy, a to díky slavnostnímu předávání cen Partner Awards Ceremony, které oceňují nejvýkonnější distributory a instalátory. Jejich odhodlání a odborné znalosti hraji zásadní roli v dodávkách inteligentních energetických řešení společnosti Sigenergy do stále dalších domácností a podniků po celém světě.

KONTAKT: mark.tong@sigenergy.com, saira.alam@sigenergy.com