Společnost SINBON na veletrhu EuroBike 2025 rozšiřuje své zaměření o nová řešení pro správu vozového parku elektrokol a přepravu nákladů

Frankfurt/Tchaj-pej 16. května 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), přední integrátor elektronických systémů, představuje svou novou platformu pro správu vozového parku a vysoce výkonný prototyp systému pro elektrokola s tlustými pneumatikami o 750W. Novinka přichází v předvečer veletrhu EuroBike 2025. Pod mottem You ride it, we connect it se společnost SINBON již potřetí za sebou zúčastní celosvětového veletrhu cyklistiky a ekologické mobility a představí své špičkové inovace v oblasti inteligentní mobility a konektivity.