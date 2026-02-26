Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

Seznam Tier 1 společnosti BloombergNEF je široce považován za klíčový standard pro hodnocení konkurenceschopnosti na globálním trhu s obnovitelnou energií. Tím, že upřednostňuje „globální bankovní schopnost" – konkrétně schopnost zajistit bezregresní financování a sílu nezávislé značky – zajišťuje BNEF vysoký standard důvěryhodnosti pro developery, výrobce a investory.
Technologická inovace: od komerčního a průmyslového sektoru po rozvodné sítě
SINEXCEL neustále prosazuje inovace produktů a průlomové technické řešení, aby splnila komplexní požadavky sítě a trhu.
Pro aplikace komerčního a průmyslového sektoru a mikrosítě je Sirius 135K speciálně navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na propojení, drsné provozní podmínky a tlaky na návratnost investic – poskytuje globální kompatibilitu, silnou přizpůsobivost scénářům a dlouhodobou hodnotu životního cyklu.
V oblasti rozvodné sítě je vlajková loď, inteligentní obousměrný střídač (PCS) StellaOn 1250K/1575K, navržena tak, aby optimalizovala ekonomiku projektu, dodržování bezpečnostních předpisů a složitost integrace do sítě. Se zaměřením na efektivitu životního cyklu a přizpůsobivost v různých podmínkách prostředí, zatížení a sítě umožňuje stabilní a vysoce výkonný provoz v náročných velkých instalacích.
Tato pokročilá řešení vytvářejí pevný základ pro to, aby se systémy skladování energie mohly efektivně podílet na aplikacích v různých scénářích a na komplexních trzích s elektřinou na celém světě.
Globální expanze a ověřená dodávka
Úložná řešení společnosti SINEXCEL jsou certifikována ve více než 40 zemích a uplatněna na více než 60 trzích a v 5 000 projektech s celkovou instalovanou kapacitou 17 GW na celém světě. Společnost provozuje 10 globálních servisních center v Evropě, Severní Americe a Asii a Tichomoří, která jsou podporována třicetiminutovou rychlou reakcí a sedmidenním závazkem dodání náhradních dílů.
Úspěšné nasazení v České republice, Bulharsku a Rumunsku dále potvrzuje globální schopnosti společnosti v oblasti realizace a spolehlivost jejích produktů, což silně podporuje její uznání jako Tier 1.
Do budoucna bude SINEXCEL i nadále využívat svou inovativní výkonovou elektroniku k poskytování vysoce rentabilních řešení a bude spolupracovat s globálními partnery na urychlení přechodu na bezuhlíkovou energii.
O společnosti SINEXCEL
SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 17 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF (aktivního harmonického filtru) spolupracuje SINEXCEL s předními představiteli odvětví na posílení energetické nezávislosti.
