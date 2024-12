Nákupní centrum Palladium navíc v letošním roce o Vánocích připravilo trochu netradiční zábavy:

Zákazníci si mohou také vyzkoušet, jak jim budou slušet šaty z listí či vánoční kabát s ozdobami v tzv. "magic mirrors" ("magická zrcadla"). Zrcadla jsou umístěna v patře +1 na ochozu před prodejnami FJÄLLRÄVEN až do 17. 12. 2024.

. Zrcadla jsou umístěna v patře +1 na ochozu před prodejnami FJÄLLRÄVEN až do 17. 12. 2024. Pokud někdo neholduje technologickým novinkám, může se vyfotit v klasickém fotokoutku v podobě zimní telefonní budky (v patře -1 naproti Starbucksu).

Více informací naleznete na webových stránkách Palladia ( https://www.palladiumpraha.cz/prijdte-objevit-magic-palladium/ ).

Vánoce v Palladiu jsou však hlavně o nákupech v téměř 170 obchodech. Zvýhodněné nákupy ve vybraných prodejnách zákazníci mohou pořídit díky nové aplikaci "Palladium KLUB". Kromě slev zde zákazníci naleznou praktickou navigaci v centru, informaci o aktuální obsazenosti parkoviště, informace o akcích, prodejní době a soutěž o zajímavé ceny. Aplikaci lze stáhnout na Google Play a v App Store (více informací na https://www.palladiumpraha.cz/zabava-odmeny-a-slevy-stahnete-si-aplikaci-palladium-klub/ ).

V předvánočním období nákupní centrum Palladium prodloužilo otevírací dobu. Každý pátek a sobotu až do Vánoc mohou zákazníci nakupovat do 22:00. Na Štědrý den je pak Palladium otevřeno do 15:00. Znovu nákupní centrum otevírá 26. 12. 2024, kdy bude pro zákazníky nachystaný tradiční výprodej.

Již podesáté pořádá Palladium s Nadačním fondem Radost dětem charitativní akci "Strom Radosti" u Infokiosku v přízemí nákupního centra. Stejně jako v předchozích letech chce "Nadační fond Radost dětem" nasbírat spolu se zákazníky nákupního centra Palladium 300 dárků pro těžce nemocné děti a děti z dětských domovů. Dětská přání se v letošním roce budou plnit až do 23. 12. 2024 a návštěvníci nákupního centra tak mohou těmto dětem připravit krásnější Vánoce. Aktuálně je již splněno více než 200 přání, za které všem děkujeme! Podrobnosti naleznete na webu

https://www.palladiumpraha.cz/charitativni-strom-radosti-uz-podesate-v-palladiu-4-11-23-12-2024/ .

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde můžete parkovat již od 50 Kč/hodinu (více informací na www.palladiumpraha.cz).

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota dvojnásobným udělením prestižního ocenění Superbrands pro rok 2023 a pro rok 2024 pro nejlepší značky v České republice.

