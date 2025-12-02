Společnost SPUR získala ocenění za unikátní materiál HARDEX®

Slavnostní vyhlášení soutěže, kterou pořádá Zlínský kraj a Technologické inovační centrum, se konalo 24. listopadu 2025 na zámku v Holešově. SPUR získal Cenu České spořitelny za technologickou vyspělost projektu HARDEX® a jeho měřitelný dopad na udržitelnost a provozní efektivitu.
HARDEX® staví SPUR do role evropského lídra ve výrobě XPP pěn (extrudovaných polypropylenových pěn) pro kompozitní panely. Jeho ocenění prokazuje pozoruhodný aplikační potenciál a komplexnost řešení s významnými environmentálními a zpracovatelskými dopady.
HARDEX® nachází své uplatnění v mnoha odvětvích, od automotive, přes stavebnictví až po sportovní potřeby. Při aplikaci v kompozitních panelech efektivně nahradí dřevěnou překližku používanou například ve stěnách, podlahách a střechách vozidel. Jeho schopnost zachytit a rozptýlit mechanickou energii vzniklou nárazem, pádem či jinou deformací jej předurčuje ke zvýšení bezpečnosti v automobilové dopravě.
„Při vývoji HARDEX® jsme kladli důraz na materiál, který je lehký, pevný a po skončení životnosti znovu využitelný bez zbytečného odpadu,” uvedl generální ředitel SPUR Pavel Slavík a dodal: „Ocenění České spořitelny vnímáme jako výraz podpory inovací, které mají měřitelný dopad na provoz i udržitelnost. Zaměřili jsme se na parametry důležité pro průmyslové využití – stabilitu, procesní úspornost a variabilitu.“ Klíčovým přínosem materiálu je významné snížení znečištění životního prostředí. Aktuálně se používá hlavně v dopravě (např. u nákladních vozů). Díky jeho nízké hmotnosti mohou dopravní prostředky spotřebovat méně paliva, vozit více nákladu a zároveň vypouštět přes 60 % méně emisí CO2 ve srovnání s těžšími materiály, jako je právě dřevěná překližka.
HARDEX® také řeší problém s recyklací. „Většina dnešních lehkých konstrukcí je vyrobena z několika různých materiálů a nelze je třídit ani recyklovat. HARDEX® je naproti tomu z jednoho druhu plastu, takže jej lze jednoduše rozemlít a opětovně použít ve výrobě, čímž předcházíme vzniku odpadu,“ zdůraznil David Pospíšil, obchodní manažer SPUR.
K těmto ekologickým výhodám se přidává rychlejší a čistší výroba. HARDEX® se při zpracování spojuje místo běžně používaných lepidel teplem. „Odpadají tak škodlivé chemikálie a výroba se stává šetrnější k životnímu prostředí i pracovníkům,“ vysvětlil David Pospíšil a upřesnil, že tepelné spojování umožňuje firmám automatizovat a zrychlit výrobu velkých dílů (např. střech autobusů), což zásadně mění a zlevňuje celý výrobní proces.
Zdroj: SPUR
