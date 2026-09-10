Společnost STARTEEPO zasílá představenstvu společnosti Xerox dopis a prezentaci s výzvou k opatřením, která odemknou hodnotu pro akcionáře

Domnívá se, že podnikání společnosti XFS by mohlo mít hodnotu 7,69 USD na akcii – více než dvojnásobek současné ceny akcií společnosti Xerox
Tvrdí, že investoři budou moci lépe ocenit společnost XFS díky větší transparentnosti
Společnost STARTEEPO SICAV a.s. („společnost STARTEEPO“) vydala prezentaci pro investory a následující dopis představenstvu („představenstvo“) společnosti Xerox Holdings Corporation („společnost Xerox“ nebo „společnost“) (NASDAQ: XRX). Společnost STARTEEPO, která zvýšila svou investici do společnosti Xerox na skutečný vlastnický podíl ve výši 7,34 % v akciích a opcích, vyzývá představenstvo k odvážným krokům s cílem odemknout významnou hodnotu pro akcionáře, včetně zvýšení transparentnosti výkonnosti společnosti Xerox Financial Services, posouzení strategických alternativ pro tuto obchodní jednotku, snížení zadlužení společnosti a pokračování v disciplinovaném řízení kapitálu.
Akcionáři si mohou prohlédnout prezentaci pro investory zde. Další informace jsou k dispozici na adrese www.starteepo.com/xerox.
Úplné znění dopisu následuje:
7. září 2026
Představenstvo
Xerox Holdings Corp.
401 Merritt 7
Norwalk, CT 06851
Vážení členové představenstva,
od doby, kdy jsme vám poprvé napsali v květnu, jsme naši již významnou investici do společnosti Xerox Holdings Corp. zvýšili na skutečný vlastnický podíl ve výši 7,34 %, včetně akcií a opcí. Tímto krokem upevňujeme své postavení jednoho z největších akcionářů společnosti Xerox a prokazujeme své hluboké přesvědčení o atraktivní příležitosti, kterou spatřujeme ve vytváření významné hodnoty pro akcionáře.
Nadále podporujeme kroky, které představenstvo a vedení společnosti podnikly ke zlepšení výsledků společnosti Xerox, a domníváme se, že výsledky společnosti za druhé čtvrtletí ukazují, že ve všech ukazatelích dochází k solidnímu pokroku.
Provozní obrat nabírá na síle a rostou jak výnosy, tak zisk. Integrace společnosti Lexmark je v plném proudu a realizace synergií probíhá podle plánu. Zvýšení výhledu ukazuje důvěru vedení společnosti v podnikání a společnost dosáhla významného pokroku ve snižování zadlužení své rozvahy.
Podle všech ukazatelů se podnikání za poslední čtyři měsíce zlepšilo. Navzdory veškerému tomuto pokroku je však hodnota podniku společnosti Xerox, která dlouhodobě nedokáže zohlednit potenciál společnosti, dnes ještě nižší než v době, kdy jsme poprvé zveřejnili svou investiční pozici.
Jednoduše řečeno: společnost Xerox je trhem nadále nepochopena a její hodnota je podhodnocena.
Nyní je čas jednat
Jako oddaný dlouhodobý investor do společnosti Xerox se domníváme, že nastal správný čas, aby představenstvo a vedení společnosti podnikly odvážné kroky a odemkly hodnotu skrytého klenotu: společnosti Xerox Financial Services (XFS).
Při správně nastavené strategii a řádné realizaci odhadujeme, že na základě srovnatelných transakcí by podnikání společnosti XFS mohlo mít hodnotu přibližně 7,69 USD na akcii – více než dvojnásobek současné ceny akcií celé společnosti.1
Podle našich odhadů činí hodnota podniku společnosti XFS, která financuje nákupy zařízení zákazníků, 1,3 až 1,5 miliardy USD ještě před započtením jakékoli hodnoty hlavní části podnikání. Tato značná hodnota je však ukryta ve finančních výkazech společnosti, odsunuta do poznámek k rozvaze a zahrnuta do vykazovaného segmentu „Print and Other“, což zakrývá příjmy z poplatků, poskytování služeb a obnov smluv.1
Níže uvádíme vícefázový proces, který by podle našeho názoru měly představenstvo a vedení společnosti uskutečnit, aby tento skrytý klenot v portfoliu společnosti Xerox konečně zazářil.
Odhalení hodnoty společnosti XFS prostřednictvím větší transparentnosti
Domníváme se, že společnost Xerox musí nejprve investorům umožnit lépe porozumět společnosti XFS a správně ji ocenit tím, že poskytne podrobnější informace o společnosti XFS, včetně pohledávek, financování, rozpětí, úvěrové výkonnosti a návratnosti vlastního kapitálu.
Společnost Xerox by rovněž měla nejpozději při zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí jasně komunikovat svou strategii pro toto portfolio, včetně pohledu generálního ředitele a finančního ředitele na současnou strategii společnosti XFS, očekávaný vývoj finančních pohledávek a úlohu tohoto podnikání v rámci společnosti Xerox. Větší jasnost v těchto otázkách by měla pomoci snížit diskont za nejistotu, který trh u těchto aktiv uplatňuje. Tyto kroky lze provést okamžitě bez transakčního nebo realizačního rizika.
Posouzení strategických alternativ s cílem nalézt nejlepší cestu pro společnost XFS
Kromě větší transparentnosti by představenstvo mělo najmout finanční poradce, kteří provedou formální strategické přezkoumání podnikání společnosti XFS a posoudí všechny dostupné možnosti, jak odemknout jeho hodnotu. Tento strukturovaný proces by mělo vést představenstvo, měl by být podpořen nezávislým poradenstvím, jasně stanovenými kritérii a konkrétním časovým harmonogramem.
Mezi zvažované možnosti patří mimo jiné společný podnik, strategické kapitálové partnerství, alternativní struktury financování, částečné zpeněžení nebo prodej části či celého podnikání.
Chceme zdůraznit, že nemáme předem stanovený cíl a představenstvo by jej rovněž mít nemělo. Cílem posouzení alternativ je určit strukturu, která maximalizuje dlouhodobou hodnotu pro akcionáře a která bude posouzena z hlediska ekonomických parametrů, realizačního rizika a dopadu na zákazníky. Domníváme se, že je naléhavě nutné zabývat se budoucností společnosti XFS s dostatečným předstihem před splatností dluhu společnosti v roce 2028.
Transformace financování vlastních produktů v oborovou platformu
Domníváme se, že existuje řada precedenčních případů optimalizované kapitálové struktury, při níž je financování portfolia převedeno na kapitál třetích stran, zatímco společnost Xerox si ponechává získávání obchodů, poskytování služeb a vztahy se zákazníky. Kapitálově nenáročné struktury financování jsou zavedenou praxí, kterou na mnoha trzích a v různých odvětvích osvědčily přední společnosti jako společnost HP, společnost General Electric a společnost Siemens.
V rámci takového modelu by společnost Xerox dosáhla nižšího zadlužení, silnější rozvahy, nižšího rizika refinancování a větší flexibility při strategickém rozhodování bez omezení vyplývajících z rozvahy. Společnost XFS by již nebyla finanční společností financující výhradně produkty společnosti Xerox, ale jako samostatně kapitalizovaná společnost by mohla převzít portfolia třetích stran a stát se preferovanou finanční platformou pro širší ekosystém technologií pro pracovní prostředí.
Jasná cesta k vyšší hodnotě pro akcionáře
Při realizaci výše uvedených kroků vyzýváme představenstvo a vedení společnosti, aby nadále disciplinovaně přistupovaly k alokaci kapitálu a trvale se zaměřovaly na snižování zadlužení, aby dosažený pokrok nebyl zmařen.
Domníváme se, že pokračující snižování zadlužení, větší transparentnost společnosti XFS a vytvoření kapitálově nenáročné platformy společně povedou k růstu hodnoty vlastního kapitálu. V konečném důsledku se domníváme, že společnost Xerox s nižším zadlužením a vyšším tržním oceněním bude lépe schopna podílet se na konsolidaci odvětví a dosáhnout prémiového ocenění.
Domníváme se, že po úspěšném snížení zadlužení rozvahy a zvýšení tržního ocenění by hodnota vlastního kapitálu společnosti Xerox mohla pro potenciální zájemce nakonec dosáhnout až 3,3 miliardy USD, což představuje více než 18 USD na akcii, pokud by se společnost v budoucnu rozhodla pokračovat v dalších strategických alternativách.1
Náš závazek vůči společnosti Xerox
Výše navržené kroky mají doplnit – nikoli nahradit – strategii, kterou vedení společnosti v současnosti realizuje. Společnost STARTEEPO je dlouhodobě orientovaným a angažovaným akcionářem. Domníváme se, že jako představenstvo můžete pro akcionáře společnosti Xerox vytvořit značnou hodnotu, a jsme připraveni konstruktivně přispět k procesu jejího vytváření.
Další podrobnosti o našich návrzích a příležitostech k vytváření hodnoty, které ve společnosti Xerox spatřujeme, jsou k dispozici v přiložené prezentaci. Těšíme se na další rozhovory s vámi v nadcházejících týdnech a měsících.
S pozdravem
František Bostl
předseda představenstva
STARTEEPO SICAV a.s.
O společnosti STARTEEPO SICAV
Společnost STARTEEPO SICAV a.s. je alternativní investiční fond se sídlem v Praze v České republice, který se zaměřuje na identifikaci vysoce přesvědčivých investičních příležitostí na veřejných akciových trzích. Společnost uplatňuje fundamentální, dlouhodobý investiční přístup založený na disciplinované analýze a konstruktivním dialogu.
Upozornění
Toto sdělení vyjadřuje výhradně názor společnosti STARTEEPO SICAV a.s. („společnost STARTEEPO“) a jejích přidružených společností, nikoli jakékoli jiné strany. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství, doporučení ani nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoli cenných papírů. Názory společnosti STARTEEPO uvedené v tomto sdělení vycházejí z veřejně dostupných informací a vlastních analýz společnosti. Společnost STARTEEPO může kdykoli a bez předchozího upozornění nakupovat, prodávat, snižovat, zvyšovat nebo jinak měnit svou investiční pozici, a to i z důvodů, které mohou být v rozporu s názory vyjádřenými v tomto sdělení. Investování do cenných papírů s sebou nese významná rizika včetně možné ztráty investované jistiny. Dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Každý investor by měl před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí provést vlastní nezávislý průzkum a náležitou prověrku nebo se poradit s licencovaným investičním, právním či daňovým poradcem.
1 Odhad společnosti STARTEEPO vychází z veřejně oznámených očekávání společnosti Xerox ohledně finančních pohledávek ke konci roku 2026 a využívá metodiku oceňování v souladu s historickým přístupem společnosti Xerox k oceňování jejího finančního podnikání, včetně metodiky představené v materiálech pro investory ke dni Investor Day společnosti Xerox z prosince 2022 pro společnost FITTLE, předchozí značku společnosti XFS. Společnost STARTEEPO následně tuto metodiku porovnala s precedenčními transakcemi v oblasti financování zařízení, jak je popsáno v prezentaci přiložené k dopisu a zveřejněné na webových stránkách společnosti STARTEEPO. Výsledné ocenění představuje odhad společnosti STARTEEPO a nejde o výhled společnosti
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Kontakty
kontakt pro investory
František Bostl
420 604 215 002
kontakt pro média
Scott Deveau / Jeremy Jacobs
August Strategic Communications
Zdroj: STARTEEPO SICAV a.s.