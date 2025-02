Společnost STYRAX, a.s. získala pro rok 2025 cenný certifikát TOP Stabilní firma.

11:17

Praha 21. února 2025 (PROTEXT) - Společnost STYRAX, a.s., zabývající se zejména vývojem softwaru, poradenstvím a analýzami v IT oblasti, získala 1. 1. 2025 cenný certifikát TOP Stabilní firma by CREDIT PASSPORT®. Certifikát udělený společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., hodnotí finanční zdraví, hospodaření a důvěryhodnost firmy.