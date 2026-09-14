Společnost SUNMI prohlubuje na summitu Pás a stezka partnerství v Eurasii

Tyto dohody spojí schopnosti společnosti SUNMI v oblasti komerčního internetu věcí a digitálního obchodu s místními odbornými znalostmi partnerů, čímž posílí spolupráci v oblastech digitálního obchodu, chytrých zařízení, plateb a digitálních finančních služeb.
V Turecku budou společnosti SUNMI a TOKEN zkoumat řešení digitálního obchodu pro banky a kamenné obchodníky, přičemž spojí schopnosti společnosti SUNMI v oblasti komerčního internetu věcí s platební technologií a znalostmi místního trhu společnosti TOKEN.
V Mongolsku spojí společnosti SUNMI a M bank komerční zařízení, digitální technologie a digitální finanční služby, aby prozkoumali nová digitální řešení pro malé a střední podniky.
„Hongkong je klíčovou bránou spojující Čínu se světovými trhy," uvedl Sam, marketingový ředitel společnosti SUNMI. „Naše spolupráce se společnostmi TOKEN a M bank spojuje technologii SUNMI se silnými místními partnery. Těšíme se na spolupráci s dalšími partnery v celé Eurasii, abychom podnikům na všech trzích usnadnili přístup k digitalizaci."
Tyto dohody představují další krok v rámci globální strategie společnosti SUNMI zaměřené na budování ekosystému. Společnost SUNMI bude i nadále spolupracovat s místními partnery na propojování chytrých zařízení, podnikového softwaru, plateb a digitálních služeb a vyvíjet řešení, která splňují potřeby kamenných podniků na místních trzích.
Kontakt: Wang Catherine, yuwen.wang@sunmi.com, +86 18501638279