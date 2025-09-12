Společnost Sunwoda představila na veletrhu RE+ 25 celosvětově nové články k ukládání energie s kapacitou 684 Ah a 588 Ah, které umožňují rozmanité využití

„Uvedení energetických článků 684Ah a 588Ah na trh představuje významný milník v neustálé inovaci a pokroku společnosti Sunwoda v oblasti technologií pro skladování energie s velkou kapacitou," řekl Dr. Sam Chen, generální ředitel divize BESS BU ve společnosti Sunwoda. „Společnost se zavázala k budování vyspělého a spolehlivého portfolia produktů, které řeší různé scénáře použití a poskytuje našim zákazníkům vyšší hodnotu životního cyklu a návratnost investic."
Díky pokročilé technologii ukládání dosahuje článek 684Ah energetické hustoty přes 440 Wh/l a integruje termoelektrickou separaci s trojrozměrnou strukturou pro odvod tepla, aby byl zaručen bezpečný a stabilní provoz. Je navržen pro dlouhou životnost s více než 20 lety provozu a lze jej flexibilně integrovat do kontejnerů s vnější délkou 10 stop (3 metry), 20 stop (6 metrů) a 30 stop (9 metrů). Jeho design s vysokou hustotou snižuje využití kontejnerů o 27 %, zkracuje dobu montáže, snižuje náklady a redukuje vyrovnané náklady na elektřinu o 8 %, čímž zvyšuje rychlost nasazení a celkovou ekonomiku. Produkt je plánován pro sériovou výrobu ve 4. čtvrtletí 2025, což zajistí kapacitu pro uspokojení poptávky na trhu.
Článek 588Ah využívá osvědčenou technologii vinutí vylepšenou inovací s nízkou ztrátou lithia, která prodlužuje životnost na 10.000 cyklů při 70 % opotřebení baterie a umožňuje více než 20 let spolehlivého provozu. S energetickou účinností 96,5 %, pokročilou bezpečností elektrolytu a směrovým odvětrávacím designem zajišťuje dlouhodobou stabilitu a nákladovou efektivitu.
Jako vedoucí světová společnost v oblasti integrovaných nových energetických technologií se Sunwoda v první polovině roku 2025 zařadila mezi deset nejlepších světových dodavatelů článků pro skladování energie a byla společností BloombergNEF uznána jako výrobce skladovacích zařízení energie úrovně 1. Společnost pokračuje v rozšiřování své mezinárodní výrobní působnosti s výrobními základnami v Číně, Thajsku, Maďarsku a dalších zemích, čímž zajišťuje lokalizovanou, efektivní a spolehlivou podporu dodavatelského řetězce pro trhy po celém světě.
Díky novým článkům s kapacitou 684 Ah a 588 Ah bude společnost Sunwoda dále posilovat své odhodlání rozvíjet řešení pro skladování energie s velkou kapacitou a podporovat přechod k udržitelnější energetické budoucnosti.
O společnosti Sunwoda
Společnost Sunwoda Electronic Co., Ltd. byla založena v roce 1997, v roce 2011 vstoupila na burzu v Šen-čenu (burzovní kód: 300207) a v roce 2022 úspěšně uvedla globální depozitní certifikát na švýcarskou burzu, čímž se stala předním podnikem v oblasti lithium-iontových baterií na světovém trhu.
Díky téměř třicetiletému úsilí a inovacím si společnost Sunwoda nejen upevnila své vedoucí postavení v oblasti technologie lithium-iontových baterií s předními řešeními v oboru, ale také dosáhla pozoruhodného obchodního úspěchu – stala se skrytým vedoucím podnikem v odvětví 3C baterií, zajistila si pozici mezi globálními nejlepší desítkou v oblasti instalací výkonných baterií, dodávek článků pro skladování energie, dodávek systémů pro skladování energie a byla zařazena mezi výrobce systémů pro skladování energie úrovně 1 podle Bloomberga.
