Společnost TCL je dodavatelem pro Český dům v Miláně a partnerem Olympijského festivalu Milano Cortina

Vybavení pro Český dům v Miláně
Partnerství s Českým domem v italském Miláně se nese v duchu „Inspire Greatness“ a ohromujících zážitků. Společnost TCL jako dodavatel pro Český dům poskytuje audiovizuální vybavení, která fanouškům umožní sledovat přímé přenosy vystoupení nejen českých sportovců na velkoformátových obrazovkách. Diváci se tak budou cítit jako na stadionu.
Více o Českém domě se dozvíte zde: olympijskytym.cz/ceskydum.
Český dům
Via Serio 14
20139, Milán, Itálie
Audiovizuální zábava na Olympijském festivalu Milano Cortina v Českých Budějovicích
TCL je také partnerem Olympijského festivalu Milano Cortina v Českých Budějovicích, který bude probíhat od 6. do 22. února. Pokud chcete opravdu prožít atmosféru olympijských her, lepší prostor než Olympijský festival k tomu u nás nenajdete. Mimo jiné tu fanoušci najdou také chillout zónu vybavenou největším QD-Mini LED televizorem na světě, modelem 115C7K, na kterém si budou moci zahrát konzolové hry.
Více o Olympijském festivalu Milano Cortina se dozvíte na jeho oficiálních stránkách olympijskyfestival.cz.
O společnosti TCL Electronics
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky včetně televizorů, mobilních telefonů, audio zařízení, chytrých domácích produktů a spotřebičů. Další informace naleznete na adrese: tcl.com/eu/.
Zdroj: TCL Electronics