Společnost TCL posiluje své ambice v oblasti smartphonů uvedením řady P80 na veletrhu IFA 2026

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  9:17
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Berlín 4. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a zobrazovací technologie, dnes na veletrhu IFA 2026 představila řadu TCL P80. Tato řada, kterou tvoří modely TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro a TCL P80, reaguje na různé priority uživatelů smartphonů a nabízí tři jasně definované typy zahrnující mobilní fotografii, pohodlí při prohlížení, každodenní výkon a tenký design.

Na základě zkušeností s displejem NXTPAPER AMOLED, který byl představen na veletrhu MWC 2026, nyní společnost TCL přináší tuto technologii do modelů TCL P80 Ultra a TCL P80 Pro. Díky kombinaci živých barev a hlubokého kontrastu technologie AMOLED s technologiemi NXTPAPER, které jsou navrženy tak, aby omezovaly odlesky a vystavení modrému světlu, umožňují oba přístroje pohodlnější sledování po celý den. Tento typ, vyvinutý díky specializovaným schopnostem společnosti TCL v oblasti mobilních zařízení a displejů, je doplněn pokročilými fotografickými funkcemi, vysokým výkonem a spolehlivou výdrží baterie, čímž vytváří ještě komplexnější prémiovou nabídku v oblasti mobilních zařízení.

Model TCL P80 Ultra je dosud nejvýkonnějším zařízením společnosti TCL a v rámci této řady vyniká speciálním 50MP periskopovým teleobjektivem s 3× přiblížením, který uživatelům poskytuje větší volnost při komponování záběrů vzdálených objektů, portrétů a pouličních scén. Model TCL P80 Pro nabízí vyváženou kombinaci 1,5K displeje NXTPAPER AMOLED, všestranných fotografických funkcí, baterie s kapacitou 5 800 mAh[1] a úložiště až 512 GB[2]. Řadu doplňuje model TCL P80, který přináší tenký profil a velký 1,5K AMOLED displej uživatelům hledajícím cenově dostupný smartphone zaměřený na každodenní základní potřeby.

„Dnešní smartphone by měl umět víc než jen udržovat lidi v neustálém spojení. Měl by jim pomáhat plynule přecházet mezi zachycováním vzdálených okamžiků, čtením při cestě do práce, řízením pracovních záležitostí a zábavou, a zároveň jim usnadňovat odpojení, když se tak rozhodnou," uvedl Stefan Streit, marketingový ředitel společnosti TCL Europe. „S modelem P80 Ultra představujeme dosud nejpokročilejší smartphone značky TCL, který v sobě spojuje naši nejnovější technologii displeje NXTPAPER AMOLED, pokročilé fotografické funkce, vysoký výkon a spolehlivou výdrž baterie do jednoho komplexního prémiového typu. V rámci celé řady P80 prosazujeme naši ambici přinášet více prémiových mobilních zážitků a praktické hodnoty širšímu okruhu lidí, přičemž stále dbáme na jejich digitální pohodu."

TCL P80 Ultra: přibližte si vzdálené okamžiky

TCL P80 Ultra je určen těm, kdo při zachycování vzdálených okamžiků touží po větší volnosti. Jeho nejvýraznější vlastností je 50MP periskopový teleobjektiv s 3× přiblížením a optickou i elektronickou stabilizací obrazu (OIS + EIS), díky čemuž lze snadněji přiblížit vzdálené objekty a zároveň zachovat ostrost a stabilitu snímků. Součástí kamerového systému je také 50MP hlavní fotoaparát se snímačem o velikosti 1/1,56 palce a stabilizací OIS + EIS, 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát s automatickým zaostřováním pro širší záběry a 32MP přední fotoaparát pro ostré selfie a videohovory.

Řada P80 čerpá z 27 let zkušeností společnosti TCL v oblasti mobilních komunikací, čímž posiluje svou pozici jako profesionální značka smartphonů a zároveň zpřístupňuje prémiovou mobilní technologii širšímu okruhu spotřebitelů.

Konfigurace produktů, barvy, příslušenství, ceny a dostupnost se mohou lišit v závislosti na trhu a prodejním kanálu.

O společnosti TCL Mobile

Společnost TCL Mobile se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu smartphonů, tabletů a připojených zařízení. V rámci svého poslání „5G pro všechny" pomáhá TCL Mobile svým zákazníkům „inspirovat k velikosti" v jejich životech prostřednictvím špičkových technologií a řešení.

Další informace o mobilních zařízeních TCL najdete na: https://www.tcl.com/global/en/mobile

 

[1] Uvedená kapacita baterie je typická hodnota. Skutečná výdrž a výkon baterie se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení, podmínkách sítě, způsobu používání a dalších faktorech.

[2] Konfigurace paměti, možnosti úložiště, barvy, funkce a dostupnost produktů se mohou lišit podle země, trhu a prodejního kanálu.

KONTAKT: eupr@tcl.com

 

 

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