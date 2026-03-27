Společnost TCL představuje na veletrhu MCE 2026 v Miláně řešení klimatizace s umělou inteligencí

Milán (Itálie) 27. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL představuje své nejnovější inovace v oblasti klimatizace pro domácnosti a menší komerční prostory na veletrhu MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026, který se koná ve dnech 24.–27. března 2026 na výstavišti Fiera Milano Rho. Návštěvníci si mohou prohlédnout inteligentní klimatizační technologie společnosti TCL v hale 7, na stánku T11/U20, kde společnost ukáže řešení založená na umělé inteligenci, která jsou navržena ke zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních prostorách, energetické účinnosti a každodenního komfortu.

Díky pokračující expanzi na globálních trzích, včetně 2. místa v žebříčku globálních vývozů klimatizačních jednotek[1], si účast společnosti TCL Air Conditioner na veletrhu MCE klade za cíl posílit svou pozici jako dodavatele inteligentních a energeticky účinných klimatizačních technologií pro domácnosti a podniky.

Na veletrhu MCE 2026 bude stánek společnosti TCL zahrnovat také speciální zážitkové zóny, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout ukázky nejnovějších technologií klimatizace v reálných situacích. Mezi ně patří stabilní topný výkon i při venkovních teplotách až -40 °C a pohodlné ovládání hlasem díky systému FreshIN 3.0. Tyto živé ukázky společně ilustrují, jak společnost TCL kombinuje ovládání založené na umělé inteligenci, energeticky úsporný výkon a proudění vzduchu zaměřené na komfort, aby řešila skutečné klimatické výzvy, kterým čelí domácnosti a budovy.

Portfolio klimatizačních zařízení společnosti TCL je postaveno na třech základních technologických pilířích. Jsou to umělá inteligence ve zdravotnictví, hlasové ovládání pomocí umělé inteligence a úspora energie pomocí umělé inteligence, které jsou navrženy tak, aby zlepšovaly kvalitu vnitřního vzduchu, zjednodušovaly každodenní regulaci vnitřního klimatu a snižovaly spotřebu energie.

Návštěvníci stánku na veletrhu MCE 2026 si mohou vyzkoušet tyto inovace společnosti TCL:

- FreshIN 3.0 s funkcí přívodu čerstvého vzduchu a inteligentní filtrací pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru. Ve speciální zóně k vyzkoušení inteligentního hlasového ovládání si návštěvníci mohou vyzkoušet hlasové ovládání klimatizace i bez připojení k internetu.

- VoxIN, která v zóně „Vynikající zážitek z vytápění" předvádí spolehlivý topný výkon i při teplotách až -40 °C.

- SaveIN, navržená pro podporu lepšího každodenního úsporného výkonu při chlazení a vytápění domácností.

- BreezeIN, kombinující energeticky úspornou technologiiT AI, inteligentní ovládání a funkci jemný vánek pro pohodlnější chlazení.

- Lehká komerční klimatizace, venkovní jednotka TCL Free Match umožňující připojení až šesti vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce pro podniky, které potřebují flexibilní regulaci klimatu.

- Potrubní systém s vysokým statickým tlakem 200 Pa, s délkou potrubí až 20 m a kompatibilní s BMS (systémem správy budov) pro pohodlné monitorování a ovládání, stejně jako se systémy AIRZONE pro flexibilní zónové ovládání, dokonale splňující požadavky evropských komerčních prostor.

AI klimatizační řešení pro moderní domácnosti

Na veletrhu představí TCL svou hlavní řadu prémiových klimatizačních jednotek pro domácnosti, včetně modelů FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN a BreezeIN.

Model FreshIN 3.0 je vybaven vysoce výkonnými čtyřvrstvými filtry Quadrupuri a systémem monitorování kvality vzduchu v reálném čase, který čistí vzduch v interiéru a odstraňuje pachy, čímž zajišťuje čistší a zdravější prostředí. Je vybaven čtyřnásobným systémem potlačení šumu, díky kterému pracuje tiše s hlučností pouhých 16 dB, což zaručuje klidný komfort při práci, odpočinku i spánku. FreshIN 3.0 je certifikován s energetickou třídou A+++, která je špičkou v oboru. Vylepšený algoritmus úspory energie T-AI přináší až o 37 % vyšší úspory energie oproti stávajícímu výkonu.

VoxIN, klimatizace nové generace od společnosti TCL s hlasovým ovládáním, představuje krok vpřed v oblasti přirozeného komfortu bez nutnosti použití rukou. Díky designu 5E speciálně navrženému pro instalační techniky zajišťuje VoxIN snadnou instalaci, údržbu, montáž a demontáž, čištění a aktualizace OTA (bezdrátové distribuce softwaru). VoxIN integruje pokročilou technologii úspory energie T-AI a funkci jemný vánek, která zajišťuje účinné chlazení bez přímého proudu vzduchu. S certifikací energetické třídy A+++ nabízí VoxIN energeticky úsporný komfort pro každodenní použití.

Modely FreshIN 3.0 a VoxIN podporují offline hlasové ovládání pro bezdotykové ovládání; reagují okamžitě i bez připojení k internetu a umožňují uživatelům nastavovat teplotu, režimy nebo proudění vzduchu pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Společnost TCL také začleňuje do celé své nabídky klimatizačních jednotek svou vlastní technologii T úspora energie prostřednictvím umělé inteligenci, díky níž jsou tyto jednotky nejen vysoce výkonné, ale také šetrné k životnímu prostředí.

TCL nabízí také další řady, včetně klimatizací SaveIN a BreezeIN, které poskytují komplexní řešení pro klimatizaci přizpůsobená různorodým potřebám evropských uživatelů.

Flexibilní řešení klimatizace pro komerční prostory

Kromě systémů pro domácnosti představí TCL také své portfolio klimatizací pro snadné komerční použití, určené pro kanceláře, maloobchodní prostory, pohostinská zařízení a další komerční prostory.

Ústředním prvkem je řešení Free Match od TCL pro klimatizaci, které umožňuje připojení až šesti vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce a zajišťuje tak flexibilní vícezónovou regulaci teploty v různých místnostech.

Venkovní jednotka společnosti TCL nabízí robustní výkon a hladkou inteligentní integraci a je plně kompatibilní se systémy BMS a Airzone pro centralizované monitorování a ovládání. Další technické vlastnosti, jako je vylepšený odvod tepla do 58 °C a samočisticí funkce do 56 °C, pomáhají udržovat účinnost systému a dlouhodobý výkon. Jednotka podporuje hotelový režim s propojeným ovládáním pro automatický provoz spojený se stavem dveří/oken a požárními poplachovými systémy. Je také vybavena kabelovým ovladačem pro pohodlné lokální ovládání.

Pro podporu různých dispozic budov nabízí TCL také několik formátů vnitřních jednotek, včetně vzduchových kanálů, stropních a podlahových jednotek a dále konzolových a kazetových jednotek, které poskytují flexibilní možnosti instalace pro různé komerční prostory.

Systém s vysokým statickým tlakem 200 Pa apotrubním rozvodem, který podporuje délku potrubí až 20 metrů, umožňuje flexibilní instalaci dlouhých potrubí ve větších komerčních prostorách. V kombinaci s vícezónovým řízením a kompatibilitou s platformami BMS a Airzone umožňuje tento systém přesné řízení klimatu v různých místnostech a zároveň podporuje integrované řízení budov.

Společnost TCL také představuje své produkty a řešení v oblasti obnovitelné energie, včetně tepelného čerpadla R290 TRI-THERMAL PRO ATW a ohřívače vody R290 HP, čímž demonstruje své ekologické, inteligentní energetické řešení pro celý dům a možnosti profesionální konektivity systému.

Vytváření komfortního prostředí pro profesionální sport

Společnost TCL je celosvětovým partnerem olympijských a paralympijských her v kategoriích domácí audiovizuální techniky a domácích spotřebičů. Během her Milán Cortina 2026 poskytla společnost TCL Air Conditioner profesionální, stabilní a inteligentní řešení pro klimatizaci.

V olympijské vesnici byly nainstalovány klimatizační jednotky TCL FreshIN 3.0, které zajišťovaly sportovcům na Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině 2026 zdravější vzduch uvnitř objektů. Společnost TCL také během zimních olympijských her představila svá klimatizační řešení v areálech TCL Edelweiss Land a China House, kde návštěvníkům, médiím a hostům z celého světa v Miláně poskytla spolehlivý výkon a prvotřídní zážitek.

Díky funkcím, jako je inteligentní ovládání pomocí umělé inteligence, stabilní vytápění při extrémně nízkých teplotách a efektivní a tichý provoz, tyto systémy demonstrovaly silné schopnosti společnosti TCL v oblasti výzkumu a vývoje a zároveň pomáhaly udržovat příjemné vnitřní prostředí v olympijské vesnici i mimo ni.

Účast společnosti TCL na veletrhu MCE odráží její poslání, jímž je zajistit zdravý a udržitelný vzduch pro všechny, a její vizi stát se globálním vedoucím podnikem u udržitelných energetických řešení a řešení pro zdravý vzduch. Její portfolio klimatizačních zařízení je navrženo tak, aby zlepšovalo kvalitu vzduchu v interiéru, zjednodušovalo každodenní regulaci vnitřního klimatu a pomáhalo domácnostem i firmám snižovat spotřebu energie.

O společnosti TCL

TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audiozařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Naše produktová řada, která kombinuje promyšlený design a inovativní technologie s cílem inspirovat k dokonalosti, nabízí nepostradatelné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky svému vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

[1]Zdroj: ChinalOL, 2024. Údaje o vývozu čínských domácích klimatizací jsou statisticky analyzovány na základě výzkumu mezi odborníky v oboru a dodavateli klimatizací.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942307/TCL_FreshIN_3_0_Air_Conditioner.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942308/TCL_VoxIN_Air_Conditioner.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942309/TCL_Residential_Air_Conditioners.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942310/TCL_Free_Match_Solution.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942311/TCL_is_the_official_Worldwide_Olympic_and_Paralympic_Partner.jpg 

Kontakt pro média: Europe Press Relations, eupr@tcl.com

