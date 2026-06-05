Společnost TCL představuje v Evropě rozšířenou řadu monitorů, včetně svého prvního vlajkového modelu s technologií OLED+

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  16:04
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Paříž 5. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, přední značka v oblasti spotřební elektroniky, představila svou nejnovější řadu monitorů na své vůbec první specializované akci věnované monitorům v Evropě, která se konala v květnu v pařížském TCL NXTHOME. Akce představuje řadu inovací navržených pro lepší herní výkon a produktivitu, včetně prvního vlajkového monitoru TCL s technologií OLED+ a pokročilých modelů s technologií QD-Mini LED.

TCL již desítky let vyvíjí technologie, které se skrývají za obrazovkou. Od špičkové technologie panelů společnosti CSOT až po vlastní inovace v oblasti podsvícení Mini LED – odborné znalosti byly vždy k dispozici, stejně jako odhodlání u monitorů. Díky specializované továrně na výrobu monitorů, která byla založena v roce 2012, a řadě světových inovací v oblasti displejů, které společnost v následujících letech uvedla na trh, TCL postupně rozšiřovala své aktivity u monitorů souběžně se svými širšími schopnostmi ve sféře displejů. Díky integrovaným kapacitám v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a prodeje nyní TCL přináší tyto nashromážděné zkušenosti širšímu globálnímu publiku.

TCL dnes nabízí monitory, které spojují působivý design, výjimečnou kvalitu obrazu a mimořádně plynulé vysoké obnovovací frekvence, což odráží její dlouholeté zkušenosti v oblasti zobrazovací technologie. Evropská produktová řada na rok 2026 představuje další kapitolu, v níž společnost TCL nadále posiluje svou pozici jako značka spotřební elektroniky s kompletním sortimentem a jako důvěryhodný profesionální hráč ve sféře inovací u displejů.

„Vzhledem k tomu, že se obrazovky stávají ústředním prvkem toho, jak lidé pracují, hrají si a komunikují, zásadně se změnila očekávání kladená na jeden displej," řekl Stefan Streit, ředitel pro marketing společnosti TCL Europe. „Naše nová produktová řada vychází z více než 40 let zkušeností v oblasti displejů a osvědčené vedoucí pozice v inovacích Mini LED. S těmito produkty přinášíme konzistentní, vysoce kvalitní výkon pro každého, bez kompromisů."

Všestranný mistr: monitor TCL 32X3A OLED+

Pro uživatele, kteří od svého monitoru očekávají špičkový výkon v každé situaci, zaujímá v nabídce ústřední místo první vlajková loď společnosti TCL v kategorii OLED+. Je to model TCL 32X3A. Tento monitor, oceněný cenami iF Design Award 2026 i Red Dot Design Award, odráží zaměření společnosti TCL na spojení prémiového průmyslového designu s inovacemi v oblasti vysoce výkonných displejů.

Je vyroben s využitím technologie OLED+, která je o krok napřed před tradiční technologií OLED a pomáhá vylepšit kvalitu obrazu a zvýšit čistotu černé barvy v jasných podmínkách, což vede k bezkonkurenční kvalitě obrazu. Uspořádání Matrix-Pure Pixel eliminuje barevné okraje a zajišťuje ostřejší a čistší text, zatímco 2 % kruhová polarizace s nízkým odrazem poskytuje křišťálově čistý a realistický obraz. Text na obrazovce je jasnější a kontrast je přesnější v různých světelných podmínkách, zatímco ultrarychlé odezvy podporují soutěžní hraní.

Dvoumódová ultra vysoká obnovovací frekvence 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) s odezvou GtG 0,03 ms umožňuje plynulé přepínání mezi vysokým rozlišením a vysokým výkonem obnovování. Tato flexibilita podporuje jak vizuálně bohaté AAA (vysokorozpočtové) tituly, tak rychlé FPS e-sportovní scénáře, a zároveň splňuje požadavky na prémiovou produktivitu a profesionální použití.

Model 32X3A se stejně tak vyznačuje promyšleným designem. V nejtenčím místě měří pouhých 6,4 mm a je vybaven čtyřstranným displejem s téměř bezrámečkovým provedením, který umocňuje pocit ponoření do obrazu. Jeho vzhled inspirovaný seriálem Stargate vnáší na pracovní stůl prvotřídní minimalismus, zatímco funkce pro ochranu zraku umožňují delší a pohodlnější používání.

V oblasti zvuku je monitor vybaven profesionálním zvukovým čipem DSP a společným řešením vyvinutým ve spolupráci se společností Bang & Olufsen. Tato spolupráce klade důraz jak na design, tak na akustické vyladění, a přináší tak přesné prostorové umístění zvuku ve hře pro soutěžní hraní i pohlcující zvukový zážitek při hraní her, sledování filmů a zábavě.

Mistr detailů: monitor TCL 27C2A s technologií QD-Mini LED

TCL 27C2A QD-Mini LED Monitor

Těm, kdo se nechtějí rozhodovat mezi kvalitou obrazu a soutěžním výkonem, nabízí model TCL 27C2A obojí.

Jeho technologie QD-Mini LED s 1196 přesnými zónami stmívání a špičkovým jasem 1200 nitů přináší výjimečný kontrast a detaily do každé scény, od velkolepých vizuálních efektů titulů AAA až po napínavé momenty soutěžního hraní.

Spolu s technologií TMOC (TCL technologie Motion Clarity) je optimalizován každý aspekt zobrazení pohybu – od podsvícení MPRT-Plus Dual-Control Matrix až po akceleraci LCD OverDrive-Pro, která zajišťuje čistý a živý obraz v pohybu, a technologii panelu HFS Shoot Fast pro rychlou odezvu s minimálním rozmazáním. Dvojí obnovovací frekvence UHD 160 Hz a FHD 320 Hz umožňuje uživatelům upřednostnit buď rozlišení, nebo rychlost v závislosti na situaci, čímž vytváří přizpůsobivější a konzistentnější zážitek.

Rychlý bojovník: Mini LED monitor TCL 27P2A Pro

TCL 27P2A Pro Mini LED Monitor

Pro soutěživé hráče, u nichž se počítá každá milisekunda, je model TCL 27P2A Pro postaven na jedné prioritě: rychlosti bez kompromisů.

Díky obnovovací frekvenci QHD 320 Hz je každý pohyb vykreslen s výjimečnou plynulostí, což dává soutěživým hráčům výhodu, kterou potřebují v rychle se měnících situacích. Technologie TMOC dále optimalizuje výkon při pohybu – snižuje rozmazání a zlepšuje vizuální stabilitu během intenzivního hraní, s odezvou 1 ms GtG, což zajišťuje, že to, co se děje na obrazovce, odpovídá tomu, co se děje ve hře. Díky podsvícení Mini LED drží kvalita obrazu krok s každým pohybem, což z modelu 27P2A Pro dělá spolehlivou volbu pro hráče, kteří vyžadují stejnou měrou jak rychlost, tak jasnost.

Tyto modely přinášejí odezvu na profesionální úrovni do cenově dostupnějšího segmentu a jsou tak ideální pro hráče, kteří chtějí zlepšit svůj výkon, aniž by si zbytečně komplikovali sestavu.

Ultraširoký zážitek: monitor TCL 57R94 s duálním rozlišením 4K a technologií QD-Mini LED

TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED Monitor

Pro uživatele, kteří pracují s více pracovními postupy nebo hledají herní sestavu s ještě intenzivnějším zážitkem, je velikost obrazovky zásadní.

Model TCL 57R94 kombinuje duální rozlišení 4K s přesným ovládáním podsvícení QD-Mini LED a poskytuje konzistentní jas a kontrast v širokém zorném poli. To zajišťuje zachování detailů v jasných i tmavých oblastech, a to i na větší obrazovce.

Pro multitasking a simulátorové hry to znamená přirozenější a nepřerušovaný zážitek ze sledování.

Stvořeno pro budoucnost her a výkon

Společnost TCL na veletrhu v Paříži představí také další modely monitorů a zobrazovací technologie, které odrážejí širší záběr jejího portfolia monitorů na rok 2026.  Se svou řadou monitorů na rok 2026 pokračuje TCL v rozvoji své strategie v oblasti displejů nad rámec špičkových specifikací a soustředí se místo toho na to, jak technologie funguje v reálném prostředí. Od inovací OLED+ až po pokročilé herní displeje QD-Mini LED je nová řada navržena tak, aby podporovala celé spektrum moderního využití a zajistila, že uživatelé již nebudou muset volit mezi výkonem, čistotou obrazu a pohodlím.

Společnost TCL si také udržuje trvalou přítomnost v globálním e-sportu a spolupracuje s profesionálními týmy Gentle Mates a Eyeballers. To odráží dlouhodobý závazek TCL k inovacím v oblasti displejů zaměřených na výkon a širší vizi jako značky prémiové spotřební elektroniky s kompletní nabídkou, která přináší stejnou hloubku odborných znalostí do každého produktu v každé domácnosti.

O společnosti TCL 

Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních zařízení, audiozařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Naše produktová řada, která kombinuje promyšlený design a inovativní technologie s cílem inspirovat k dokonalosti, nabízí nepostradatelné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek v oblasti spotřební elektroniky pomáhá TCL díky svému vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994991/TCL_2026_Gaming_Monitor_Series.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994990/The_All_Round_Master_TCL_32X3A_OLED__Monitor.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994989/The_Detail_Master_TCL_27C2A_QD_Mini_LED_Monitor.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994988/The_Speed_Warrior_TCL_27P2A_Pro_Mini_LED_Monitor.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994987/Ultra_Wide_Immersion_TCL_57R94_Dual_4K_QD_Mini_LED_Monitor_1.jpg 

KONTAKT: Europe Press Relations, eupr@tcl.com

 

 

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