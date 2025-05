Společnost TCL zaznamenala v roce 2025 uznávaný mezinárodní úspěch v oblasti designu

Tato ocenění se týkají televizorů, mobilních zařízení, chytrých domácích spotřebičů, UX designu (návrhu uživatelské zkušenosti) a propojených lifestylových produktů a odrážejí dlouhodobý závazek společnosti TCL k dokonalému designu, udržitelnosti a inovacím v celém ekosystému jejích produktů.

Ocenění iF Design Awards 2025

Jako uznání svého neochvějného závazku k dokonalému designu získala společnost TCL v roce 2025 několik prestižních mezinárodních ocenění. Prozíravý přístup společnosti a její oddanost zodpovědnému designu zaměřenému na uživatele byly oceněny v několika produktových kategoriích.

Mezi nejvýznamnější vyznamenání patří dvě ceny iF Design Award za televizory TCL 2025 nové řady C v kategoriích High-end QD-Mini LED TV Series (Špičková řada televizorů QD-Mini LED) a Mainstream TV Series, které oceňují špičkový design a inovace v oblasti zobrazovacích technologií. Televizor TCL řady A300 a jeho UX Design byly vyznamenány cenou iF Design Award 2025, což podtrhuje závazek společnosti TCL k průmyslovému designu i uživatelskému zážitku.

Kromě toho si tepelné čerpadlo TCL R290 Tri-Thermal ATW vysloužilo ocenění iFDesign Award 2025 za svůj přínos k udržitelným a efektivním řešením pro domácnosti a projektor TCL PlayCube rovněž obdržel cenu iF Design Award 2025 za svůj inovativní design, inspirovaný Rubikovou kostkou, a výjimečný výkon. V kategorii mobilních zařízení byl TCL 50 Pro NXTPAPER 5G spolu se dvěma aplikacemi vyznamenán za vynikající UX design a získal ocenění iF Design Award 2025 za skvělý vizuální komfort a design uživatelského rozhraní.

Ocenění Red Dot Design Awards 2025

Je tu ještě jeden důkaz závazku společnosti TCL k promyšlenému a spotřebitelsky orientovanému designu výrobků – několik výrobků TCL nedávno obdrželo cenu Red Dot Design Awards 2025. Mezi oceněné produkty patří chytrý telefon TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, tepelné čerpadloTCL R290 Tri-Thermal ATW, výběr z řady přenosných reproduktorů TCL Party Portable Speaker a také řada LED monitorů TCL QD-Mini – všechny vyznamenané za svou kombinaci estetického vzhledu a každodenní funkčnosti. Oceněny byly také snahy společnosti TCL v oblasti širokopásmových řešení, včetně Fiber Gateway TCL LINKBASE FG7300 a TCL LINKBASE FG7720 a venkovní jednotky 5G TCL LINKHUB HH526. To potvrzuje odhodlání značky k praktickým inovacím v celém ekosystému inteligentní domácnosti.

Tato ocenění podněcují neustálé úsilí společnosti TCL o začlenění designu, udržitelnosti a technologické dokonalosti do jádra její strategie vývoje produktů.

Úplný seznam ocenění naleznete na adrese:

https://www.tcl.com/global/en/tcl-design/tcl-design-awards/tcl-2025-design-awards

Silné dědictví designu

Vedoucí postavení společnosti TCL v oblasti designu je postaveno na pevných základech celosvětového uznání, oceňovaného designu a významných partnerství napříč odvětvím. V roce 2024 společnost TCL dále posunula svůj přístup k designu prostřednictvím partnerství s renomovaným odborníkem na CMF (barva, materiál, povrchová úprava) Chrisem Lefterim, které bylo představeno na veletrhu IFA 2024. Zaměřuje se na udržitelné materiály a design zaměřený na člověka.

Jádrem těchto úspěchů je Centrum pro inovace v designu TCL (DIC). DIC řídí globální designovou strategii a realizaci společnosti TCL a zajišťuje jednotný designový jazyk napříč portfoliem produktů TCL mnoha kategorií. Tým identifikuje nové společenské, kulturní a lifestylové trendy a promítá je do strategie designu, průmyslového designu a uživatelských zkušeností. Je složen z multidisciplinárních odborníků na produktový design, konstrukci, vizuální komunikaci, uživatelské zkušenosti a obchodní strategii.

DIC také hraje klíčovou roli při integraci odpovědných a udržitelných designových postupů a zajišťuje, aby produkty TCL důsledně odrážely závazek značky k inovacím, udržitelnosti a designu zaměřenému na člověka.

Díky tomuto holistickému přístupu k designu a inovacím společnost TCL nadále zlepšuje každodenní zážitky a posiluje svůj závazek „Inspirovat velikost" tím, že obohacuje životy svých zákazníků po celém světě.

O společnosti TCL

Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních telefonů, audio zařízení, chytrých domácích produktů a spotřebičů. Díky kombinaci promyšleného designu a inovativních technologií, které podněcují ke skvělým výsledkům, přináší naše řada produktů nepostradatelné funkce a smysluplné zážitky. Jsme jedna z největších světových značek spotřební elektroniky. Náš vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec a nejmodernější továrna na výrobu zobrazovacích panelů pomáhají společnosti TCL poskytovat inovace pro všechny. Další informace naleznete na adrese: https://www.tcl.com

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

KONTAKT: Europe Press Relations, eupr@tcl.com