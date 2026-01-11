Společnost TCL získala na CES 2026 několik ocenění za průlomové inovace v kategoriích televizorů, mobilních zařízení a chytrých domácností

Mezi oceněnými inovacemi získal televizor TCL X11L SQD-Mini LED široké uznání, včetně Zlaté ceny za inovativní technologii displeje od International Data Group (IDG), za svůj výjimečný vizuální výkon. Ceny GTB, založené v roce 2006 společností International Data Group (IDG) a organizované společnostmi Asia Digital Group a Europe Digital Group, s TWICE jako spolupořadatelem a podporou IDC, patří mezi nejuznávanější ocenění v globálním odvětví spotřební elektroniky.
TCL X11L, který byl slavnostně představen na veletrhu CES 2026, je prvním televizorem na světě vybaveným technologií SQD-Mini LED nové generace, jež nabízí široký barevný rozsah pro všechny výjevy, žádné barevné přeslechy, více zón stmívání a vyšší jas – to vše v mimořádně tenkém designu. Technologie SQD-Mini LED také získala certifikaci TÜV Rheinland za vynikající přesnost barev, stabilitu zobrazení a vizuální výkon, což dále potvrzuje vedoucí postavení společnosti TCL v oblasti vývoje zobrazovacích technologií.
TCL přináší své pokročilé technologie také do mobilních zařízení. Smartphone NXTPAPER 70 Pro získal Zlatou cenu IDG za technologii displeje šetrnou k očím, která je založena na nejnovější technologii NXTPAPER 4.0. Zařízení je vylepšeno certifikovanou technologií ochrany očí při slabém osvětlení od společnosti SGS, redukcí modrého světla a kruhovým polarizovaným světlem, které poskytují pohodlné a oči šetřící zobrazení ve všech situacích. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER získal Cenu za inovace v oblasti inteligentních interakčních technologií za vizuální a psací zážitek jako u papíru a dále za produktivitu založenou na umělé inteligenci, včetně inteligentního rozpoznávání rukopisu, překladu, automatických shrnutí a vylepšení textu. V kategorii chytrých domácností získala řadaAir Conditioner AHU od TCLCenu za inovace v oblasti inteligentní technologie samočinné adaptace napětí. Díky této technologii se vyřeší řada problémů spojených se složitou instalací a údržbou.
Kromě toho získaly hodinky TCL MOVETIME MT48, chytré hodinky pro děti s vylepšenou bezpečností, vybavené duálním GPS L1+L5, 4G komunikací a umělou inteligencí Kid-Safe, ocenění 2026 CES Picks Award od TWICE za to, že přinášejí rodičům klid a dětem nezávislost.
S rostoucím portfoliem inovací uznávaných v oboru společnost TCL nadále proměňuje své technologické vedoucí postavení ve smysluplný dopad na reálný svět a prosazuje inteligentnější, poutavější a propojenější způsob života pro spotřebitele po celém světě.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg
