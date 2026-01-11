Společnost TCL získala na CES 2026 několik ocenění za průlomové inovace v kategoriích televizorů, mobilních zařízení a chytrých domácností

Las Vegas (USA) 11. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička u Mini LED a ultravelkých televizorů, získala několik prestižních ocenění na slavnostním předávání Cen globálních špičkových značek (GTB) 2025–2026 během veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, spolu s několika oceněními „To nejlepší z CES 2026" od mezinárodních médií a dalšími vyznamenáními od odborných institucí a organizací. Tato ocenění podtrhují vedoucí postavení společnosti TCL u zobrazovací technologie, mobilních inovací a řešení pro chytré domácnosti a posilují její odhodlání pohánět budoucnost chytrého bydlení špičkovými technologiemi.

Mezi oceněnými inovacemi získal televizor TCL X11L SQD-Mini LED široké uznání, včetně Zlaté ceny za inovativní technologii displeje od International Data Group (IDG), za svůj výjimečný vizuální výkon. Ceny GTB, založené v roce 2006 společností International Data Group (IDG) a organizované společnostmi Asia Digital Group a Europe Digital Group, s TWICE jako spolupořadatelem a podporou IDC, patří mezi nejuznávanější ocenění v globálním odvětví spotřební elektroniky.

TCL X11L, který byl slavnostně představen na veletrhu CES 2026, je prvním televizorem na světě vybaveným technologií SQD-Mini LED nové generace, jež nabízí široký barevný rozsah pro všechny výjevy, žádné barevné přeslechy, více zón stmívání a vyšší jas – to vše v mimořádně tenkém designu. Technologie SQD-Mini LED také získala certifikaci TÜV Rheinland za vynikající přesnost barev, stabilitu zobrazení a vizuální výkon, což dále potvrzuje vedoucí postavení společnosti TCL v oblasti vývoje zobrazovacích technologií.

TCL přináší své pokročilé technologie také do mobilních zařízení. Smartphone NXTPAPER 70 Pro získal Zlatou cenu IDG za technologii displeje šetrnou k očím, která je založena na nejnovější technologii NXTPAPER 4.0. Zařízení je vylepšeno certifikovanou technologií ochrany očí při slabém osvětlení od společnosti SGS, redukcí modrého světla a kruhovým polarizovaným světlem, které poskytují pohodlné a oči šetřící zobrazení ve všech situacích. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER získal Cenu za inovace v oblasti inteligentních interakčních technologií za vizuální a psací zážitek jako u papíru a dále za produktivitu založenou na umělé inteligenci, včetně inteligentního rozpoznávání rukopisu, překladu, automatických shrnutí a vylepšení textu. V kategorii chytrých domácností získala řadaAir Conditioner AHU od TCLCenu za inovace v oblasti inteligentní technologie samočinné adaptace napětí. Díky této technologii se vyřeší řada problémů spojených se složitou instalací a údržbou.

Kromě toho získaly hodinky TCL MOVETIME MT48, chytré hodinky pro děti s vylepšenou bezpečností, vybavené duálním GPS L1+L5, 4G komunikací a umělou inteligencí Kid-Safe, ocenění 2026 CES Picks Award od TWICE za to, že přinášejí rodičům klid a dětem nezávislost.

S rostoucím portfoliem inovací uznávaných v oboru společnost TCL nadále proměňuje své technologické vedoucí postavení ve smysluplný dopad na reálný svět a prosazuje inteligentnější, poutavější a propojenější způsob života pro spotřebitele po celém světě.

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích na celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů, mobilních zařízení a chytrých brýlí až po komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg 

Kontakt: aobai.qiu@rfcomms.com

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice...

11. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:52

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Biatlon v Oberhofu 2026: Česká štafeta mužů zaznamenala nejlepší výsledek sezony

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

11. ledna 2026  12:28

Jak fotograf Ladislav Sitenský dostal v roce 1935 pokutu za běh po Václaváku

Ladislav Sitenský fotografoval nejen československé letce v Anglii během 2....

Taky jste se posmívali Slovákům, když se nedávno rozhodli zavést „rychlostní limit“ pro chodce? Sociální sítě a vůbec celý internet se na tom loňský podzim vyřádil. Přitom to není nic nového. Už za...

11. ledna 2026

Dálnice D2 je před křižovatkou s D1 do poledne dál uzavřená kvůli bourání mostu

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Uzavírka dálnice D2 před křižovatkou s dálnicí D1 v Brně kvůli bourání mostu stále trvá. Částečné otevření se posunulo z nedělních 10:00 předběžně na 12:00. Informovalo o tom Ředitelství silnic a...

11. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

CATL otevírá v Rijádu největší poprodejní zařízení pro trh s novými energiemi na Středním východě

11. ledna 2026  11:32

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Na brněnském hlavním nádraží v neděli ráno při posunu částečně vykolejil vlak, ve kterém necestovali lidé. Provoz v místě je velmi omezen, většina dálkových spojů jede odklonem podobně jako...

11. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  11:09

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Zámek v Litomyšli prochází velkorysou obnovou od roku 2023. Po opravách...

Lidé, kteří se mezi svátky nechali zlákat k návštěvě celoročně otevřeného zámku Litomyšl, aby si prohlédli vánočně vyzdobené interiéry, byli mile překvapeni hned po vstupu na první nádvoří. Po třech...

11. ledna 2026  11:02

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

11. ledna 2026  10:57

Turnov chce k letošním oslavám 500 let od postavení radnice zpřístupnit i věž

ilustrační snímek

Turnov v Českém ráji chce k letošním oslavám 500 let od postavení radnice zpřístupnit i její věž. Otevření plánuje na městský svátek 28. května. Zatím se ale...

11. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Pořád někam běžíme. Runners vám opět připomenou, co se stane, když nezastavíme

RUNNERS je představení na pomezí nového cirkusu, tance a fyzického divadla.

Co se stane, když pořád spěcháme a nemáme čas se zastavit? Novocirkusové představení Runners souboru Cirk La Putyka ukazuje svět, který všichni dobře známe – plný tlaku, výkonu a neustálého pohybu....

11. ledna 2026  10:38

VIDEO: Plazili se po centimetrech. Hasiči ukázali, jak náročný byl zásah v jeskyni

Hasiči pracují na záchraně lidského života ve stísněném prostředí

Hasiči v novém videu ukázali, jak náročné bylo dostat se ke zraněnému muži, který uvázl v jeskyni v Moravském krasu. Žádná přímá cesta, ale stísněné podmínky, úzký prostor a téměř 300 metrů se v plné...

11. ledna 2026  10:32

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.