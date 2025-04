Společnost Thales bude nabízet bezpečnostní systém bankovních karet firmy Prime Factors

Společnosti Prime Factors a Thales dnes oznámily, že společnost Thales bude prostřednictvím svých globálních distribučních sítí nabízet systém zabezpečení bankovních karet společnosti Prime Factors. Jedná se o softwarové řešení, které pomáhá zjednodušit orchestraci zabezpečení plateb v platebních aplikacích na míru.

„Chceme zákazníkům poskytnout nástroje pro rychlé a snadné zavedení zabezpečení plateb," uvedl Todd Moore, viceprezident pro produkty zabezpečení dat ve společnosti Thales. „Systém zabezpečení bankovních karet poskytuje robustní infrastrukturu pro zabezpečení plateb na straně aplikace a pozoruhodně doplňuje naše platební hardwarové bezpečnostní moduly (HSM) payShield. Systém zabezpečení bankovních karet pomáhá urychlit vývoj aplikací, zjednodušuje dodržování bezpečnostních předpisů a obsahuje předpřipravené integrace s našimi platebními hardwarovými bezpečnostní moduly (HSM) payShield, které usnadňují implementaci a správu hardwarového zabezpečení plateb."

Systém zabezpečení bankovních karet poskytuje bezpečnostní funkce určené k okamžitému použití, které pomáhají vývojářům vytvořit bezpečné platební aplikace v krátkém čase, a to včetně:

robustní správy platebních klíčů a bezpečného úložiště

řízení přístupu na granulární úrovni na základě rolí a vynucování oprávnění

funkce protokolování a auditního logování

vysokoúrovňového rozhraní API a předpřipravených pracovních postupů pro rychlou integraci platebních hardwarových bezpečnostních modulů (HSM) payShield

vyrovnávání zátěže v cloudu i v lokálních a hybridních nasazeních HSM.

„Když společnost Thales spustila cloudovou službu HSM pro platby, bylo jasné, že systém zabezpečení bankovních karet je klíčovým odlišovacím prvkem," řekl James Torjussen, produktový manažer služby payShield ve společnosti Thales. „Funkce vyrovnávání zátěže a flexibilita nasazení systému zabezpečení bankovních karet umožňují našim společným zákazníkům lépe řídit migraci do cloudu – přesouvat kapacitu, konkrétní funkce nebo konkrétní prostředí do cloudu plynule, a to v tempu, které dává smysl v kontextu jejich podnikání, bez složitého přepracovávání aplikací. Systém zabezpečení bankovních karet bezproblémově pokrývá nasazení v cloudu a hybridním cloudu a poskytuje robustní funkce failoveru, které zkracují časové lhůty i náklady a snižují rizika migrace do cloudu."

„Systém zabezpečení bankovních karet, který celá desetiletí procházel testy bezpečnostních auditorů, je ideálním řešením pro podniky, které vytvářejí a spravují vlastní platební aplikace," uvedl Jose Diaz, viceprezident pro produkty a služby ve společnosti Prime Factors a bývalý vedoucí oddělení strategie plateb ve společnosti Thales. „Systém zabezpečení bankovních karet pomáhá podnikům rychleji dosáhnout příjmů, zmírnit rizika a snížit náklady na implementaci i celkové náklady na vlastnictví v průběhu času. Podpora obchodních partnerů společnosti Thales, kteří pomáhají podnikům zjednodušit infrastrukturu pro zabezpečení plateb, nám připadá jako přirozený krok v naší více než 30 let trvající spolupráci."

Více informací naleznete v přehledu technických parametrů řešení nebo na našich webových stránkách.

Kontakty pro média:

Kyna Reuter

kyna.reuter@primefactors.com

Erik Kingham

erik.kingham@thalesgroup.com