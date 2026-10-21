Společnost The Nuclear Company představuje projekt Prosperity One, jaderný komplex o výkonu 6,6 gigawattů v okrese Lewis v Kentucky

Společnost The Nuclear Company dnes představila projekt Prosperity One, navrhovaný jaderný komplex v okrese Lewis County ve státě Kentucky, který by mohl pojmout až šest reaktorů Westinghouse AP1000 s celkovým výkonem přibližně 6,6 gigawattů.
Projekt, který by se podle plánu nacházel podél toku řeky Ohio ve východní části státu Kentucky, by se po dokončení stal největším jaderným areálem ve Spojených státech a jedním z největších komplexů na světě. Projekt reaguje na výzvu prezidenta Trumpa k urychlení americké energetické výroby. Představuje významný krok k obnovení schopnosti Spojených států budovat jaderné elektrárny ve velkém měřítku. Zároveň přinese novou generaci průmyslových investic a nabídne kvalifikovaná pracovní místa a dlouhodobé ekonomické příležitosti regionu, který již více než století přispívá k energetickému zásobování celé země.
Společnost The Nuclear Company, která ve zmíněné oblasti spravuje pozemek, bude v rámci realizace navrhovaného areálu spolupracovat s vlastníky pozemků v okolí a s představiteli komunity v okrese Lewis. Společnost plánuje zahájit přípravné práce na pozemku a usilovat o získání federálních povolení nezbytných k zahájení výstavby v roce 2028.
„Po celé generace tvoří obce podél řeky Ohio průmyslovou páteř Ameriky," uvedl Joe Klecha, ředitel pro jadernou energetiku ve společnosti The Nuclear Company. „Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s místní komunitou a využít společné zkušenosti našeho týmu k zajištění trvalých pracovních míst, posílení daňové základny a spolehlivého zásobování energií pro stát Kentucky."
Klecha, bývalý certifikovaný vedoucí operátor reaktoru, má za sebou 33 let zkušeností v jaderném odvětví, a to od jaderných ponorek amerického námořnictva až po vedoucí pozice v provozu největších amerických jaderných elektráren. Ve třetím a čtvrtém bloku elektrárny Vogtle zastával vedoucí funkce v oblasti výstavby a provozní připravenosti. Divize služeb společnosti The Nuclear Company prováděla údržbu ve více než 40 procentech aktuálně provozovaných jaderných elektráren v Americe.
Přístup společnosti The Nuclear Company vychází z přesvědčení, že velké infrastrukturní projekty jsou úspěšné tehdy, když se na jejich rozvoji aktivně podílejí místní komunity, v rámci nichž se realizují.
Součástí plánování projektu bude otázka dopravy, bydlení, ochrany životního prostředí, připravenosti na mimořádné události, využívání vody a další aspekty související s výstavbou jaderného areálu takového rozsahu.
Sam Howard, který v okrese Lewis žije celý život, je majitelem jednoho z pozemků a v rámci realizace zmíněného projektu navázal spolupráci se společností The Nuclear Company. Se společností sdílí vizi rozsáhlé výstavby infrastruktury, která by vytvořila pracovní místa pro místní obyvatele a podpořila hospodářský rozvoj oblasti.
„Mám devět vnoučat a všechna žijí v okrese Lewis. Chci, aby měla možnost zde zůstat," prohlásil Howard. „Míra nezaměstnanosti v našem okrese patří už léta k nejvyšším ve státě. Takovýto infrastrukturní projekt by mohl vytvořit pracovní místa a ekonomické příležitosti pro celé generace obyvatel východního Kentucky. Jsem hrdý na to, že mohu přispět k realizaci tohoto projektu."
Okres Lewis bude patřit mezi první okresy státu Kentucky, které Úřad pro rozvoj jaderné energetiky státu Kentucky požádají o zařazení mezi oblasti připravené na jadernou energetiku. Vedoucí představitelé okresu se o to začali snažit v červenci 2026, uspořádali veřejná setkání, během nichž získali připomínky, a na začátku tohoto měsíce drtivou většinou odhlasovali, že okres zmíněnému úřadu žádost opravdu podá.
Po výběru místa se společnost The Nuclear Company připravuje na zahájení inženýrských, environmentálních, regulačních a obchodních prací nezbytných k tomu, aby se projekt Prosperity One posunul do fáze výstavby.
Mezi počáteční činnosti bude patřit podrobná charakterizace lokality, geotechnický průzkum, posouzení vlivů na životní prostředí, plánování propojení s přenosovou sítí a příprava na získání federální jaderné licence.
V rámci schvalovacího procesu bude společnost TNC prostřednictvím zavedených licenčních postupů spolupracovat s Federální komisí pro jadernou regulaci (NRC), aby získala potřebná povolení k zahájení výstavby v roce 2028.
O společnosti The Nuclear Company
Společnost The Nuclear Company je americká platforma pro jadernou infrastrukturu. Buduje plně integrovaný systém, jehož cílem je sjednotit řetězec nasazení jaderných technologií, zajistit rozšíření nových jaderných elektráren a podporovat provoz a bezpečnost.
Díky propojení nových technologií a bezprecedentní vertikalizaci nasazení, služeb a systémů v jaderné oblasti integruje celý životní cyklus jaderných technologií do jediného provozního modelu a jediné datové páteře.
Kontakt: The Nuclear Company Media, Clara McGrail, Tel: +1 839 839 3851, Email: cmcgrail@thenuclearcompany.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59725.